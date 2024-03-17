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Глава Мособлизбиркома проголосовал на участке в Красногорске - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
10:33 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/berezkin-1933626734.html
Глава Мособлизбиркома проголосовал на участке в Красногорске
Глава Мособлизбиркома проголосовал на участке в Красногорске - РИА Новости, 17.03.2024
Глава Мособлизбиркома проголосовал на участке в Красногорске
Председатель Избирательной комиссии Московской области Илья Березкин проголосовал на участке в подмосковном Красногорске, сообщили в Мособлизбиркоме. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T10:33
2024-03-17T10:33
выборы президента россии — 2024
московская область (подмосковье)
красногорск
политика
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Председатель Избирательной комиссии Московской области Илья Березкин проголосовал на участке в подмосковном Красногорске, сообщили в Мособлизбиркоме. "Председатель Мособлизбиркома Илья Березкин проголосовал на избирательном участке в Красногорске", - отмечается в официальном Telegram-канале избиркома. На видео, размещенном в публикации, Березкин рассказал подписчикам, что без предупреждения прибыл на избирательный участок, расположенный в средней общеобразовательной школе №1 Красногорска, чтобы проверить его работу. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240317/yavka-1933621794.html
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московская область (подмосковье), красногорск, политика
Выборы президента России — 2024, Московская область (Подмосковье), Красногорск, Политика
Глава Мособлизбиркома проголосовал на участке в Красногорске

Глава Мособлизбиркома Березкин проголосовал на участке в Красногорске

© Фото : Мособлизбирком/TelegramПредседатель Избирательной комиссии Московской области Илья Березкин во время голосования на участке в подмосковном Красногорске
Председатель Избирательной комиссии Московской области Илья Березкин во время голосования на участке в подмосковном Красногорске - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© Фото : Мособлизбирком/Telegram
Председатель Избирательной комиссии Московской области Илья Березкин во время голосования на участке в подмосковном Красногорске
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Председатель Избирательной комиссии Московской области Илья Березкин проголосовал на участке в подмосковном Красногорске, сообщили в Мособлизбиркоме.
"Председатель Мособлизбиркома Илья Березкин проголосовал на избирательном участке в Красногорске", - отмечается в официальном Telegram-канале избиркома.
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На видео, размещенном в публикации, Березкин рассказал подписчикам, что без предупреждения прибыл на избирательный участок, расположенный в средней общеобразовательной школе №1 Красногорска, чтобы проверить его работу.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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Выборы президента России — 2024Московская область (Подмосковье)КрасногорскПолитика
 
 
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