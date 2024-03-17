Глава Мособлизбиркома проголосовал на участке в Красногорске
Глава Мособлизбиркома Березкин проголосовал на участке в Красногорске
© Фото : Мособлизбирком/TelegramПредседатель Избирательной комиссии Московской области Илья Березкин во время голосования на участке в подмосковном Красногорске
Председатель Избирательной комиссии Московской области Илья Березкин во время голосования на участке в подмосковном Красногорске
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Председатель Избирательной комиссии Московской области Илья Березкин проголосовал на участке в подмосковном Красногорске, сообщили в Мособлизбиркоме.
"Председатель Мособлизбиркома Илья Березкин проголосовал на избирательном участке в Красногорске", - отмечается в официальном Telegram-канале избиркома.
На видео, размещенном в публикации, Березкин рассказал подписчикам, что без предупреждения прибыл на избирательный участок, расположенный в средней общеобразовательной школе №1 Красногорска, чтобы проверить его работу.
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