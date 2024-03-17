https://ria.ru/20240317/berezkin-1933626734.html

Глава Мособлизбиркома проголосовал на участке в Красногорске

Глава Мособлизбиркома проголосовал на участке в Красногорске - РИА Новости, 17.03.2024

Глава Мособлизбиркома проголосовал на участке в Красногорске

Председатель Избирательной комиссии Московской области Илья Березкин проголосовал на участке в подмосковном Красногорске, сообщили в Мособлизбиркоме. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T10:33

2024-03-17T10:33

2024-03-17T10:33

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московская область (подмосковье)

красногорск

политика

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Председатель Избирательной комиссии Московской области Илья Березкин проголосовал на участке в подмосковном Красногорске, сообщили в Мособлизбиркоме. "Председатель Мособлизбиркома Илья Березкин проголосовал на избирательном участке в Красногорске", - отмечается в официальном Telegram-канале избиркома. На видео, размещенном в публикации, Березкин рассказал подписчикам, что без предупреждения прибыл на избирательный участок, расположенный в средней общеобразовательной школе №1 Красногорска, чтобы проверить его работу. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240317/yavka-1933621794.html

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красногорск

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Влада Копылова

московская область (подмосковье), красногорск, политика