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Биография Андрея Белоусова

Биография Андрея Белоусова - РИА Новости, 17.03.2024

Биография Андрея Белоусова

Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Андрей Рэмович Белоусов родился 17 марта 1959 года в Москве. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T01:40

2024-03-17T01:40

2024-03-17T01:40

справки

ссср

россия

андрей белоусов

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Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Андрей Рэмович Белоусов родился 17 марта 1959 года в Москве.В 1981 году окончил экономический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. Доктор экономических наук (2006).C 1981 года по 1986 год работал стажером-исследователем, младшим научным сотрудником лаборатории моделирующих человеко-машинных систем Центрального экономико-математического института АН СССР.В 1986 году перешел на работу в Институт экономики и прогнозирования научно-технического прогресса АН СССР (с 1991 года – Институт народно-хозяйственного прогнозирования РАН), в 1991–2006 годах – заведующий лабораторией института, старший научный сотрудник.Одновременно в 2000-2006 годах – генеральный директор Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.В 2000-2006 годах был внештатным советником председателя правительства РФ.С 2006 года – на государственной службе.В 2006-2008 годах – заместитель министра экономического развития и торговли РФ, заместитель министра экономического развития РФ.В 2008-2012 годах – директор департамента экономики и финансов правительства РФ.В 2012-2013 годах – министр экономического развития Российской Федерации.24 июня 2013 года назначен помощником президента РФ.13 июня 2018 года был переназначен в должности. 21 января 2020 года назначен первым заместителем председателя правительства РФ.С 30 апреля по 19 мая 2020 года исполнял обязанности председателя правительства Российской Федерации в связи с болезнью Михаила Мишустина. Председатель правительственных комиссий по экономическому развитию и интеграции, транспорту, вопросам развития беспилотных авиационных систем, Национального совета по обеспечению финансовой стабильности. Руководитель подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.Председатель Совета директоров ОАО "РЖД".Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса (2011).Заслуженный экономист Российской Федерации (2007).Награжден орденом Почета (2009).Имеет Благодарность президента России (2005).Автор книги "Эволюция системы воспроизводства российской экономики: от кризиса к развитию" (2006).Младший брат - Дмитрий Белоусов, кандидат экономических наук, заведующий лабораторией Анализа и прогнозирования макроэкономических процессов Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, ссср, россия, андрей белоусов