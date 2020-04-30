Исполнять обязанности премьера будет Белоусов

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин, который заявил, что у него выявлен коронавирус, предложил своего первого заместителя Андрея Белоусова на должность и.о. премьера.
"В качестве временно исполняющего обязанности предлагаю кандидатуру Андрея Рэмовича Белоусова", - сказал премьер.
Президент России Владимир Путин согласился с предложением премьера и назначил первого вице-премьера Андрея Белоусова исполняющим обязанности главы кабмина в связи с заболеванием Михаила Мишустина коронавирусом, сообщила пресс-служба Кремля.
"Установить, что исполнение обязанностей Председателя Правительства Российской Федерации Мишустина М.В. осуществляется Первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Белоусовым А.Р.", - говорится в сообщении.
Мишустин заявил, что правительство продолжит работу, а он будет оставаться на связи.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.