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Москалькова назвала обстрелы Белгорода умышленными преступлениями - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
14:11 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/belgorod-1933683887.html
Москалькова назвала обстрелы Белгорода умышленными преступлениями
Москалькова назвала обстрелы Белгорода умышленными преступлениями - РИА Новости, 17.03.2024
Москалькова назвала обстрелы Белгорода умышленными преступлениями
Обстрелы российских приграничных территорий - это умышленные общественно-опасные деяния, продуманные и направленные именно против мирного населения, заявила... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T14:11
2024-03-17T14:11
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николай харитонов
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Обстрелы российских приграничных территорий - это умышленные общественно-опасные деяния, продуманные и направленные именно против мирного населения, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. "Это (обстрелы Белгорода и приграничных территорий России со стороны Украины – ред.) преступление. Это умышленные общественно-опасные деяния, продуманные и направленные именно против мирного населения… Конечно, хочется задаться вопросом: а что предполагают, какие цели у этих людей? Воспрепятстовать выборам, изменить ход голосования? Это же невозможно. Наоборот, мы видим реакцию обратную, когда это сплачивает людей. Они видят неправду, несправедливость. И как обычно, в русском человеке возникает протест и желание добиться своих правых целей", - заявила Москалькова на брифинге в Общественной палате РФ. Последние несколько дней Белгород и другие территории региона подвергаются массированным обстрелам со стороны ВСУ. По данным главы региона, в четверг погибли двое мирных жителей, 23 были ранены. В пятницу после нескольких обстрелов области погибли два человека, 19 пострадали. В субботу по информации Минобороны, средства ПВО около 08.00 мск уничтожили в небе над Белгородской областью 8 украинских снарядов РСЗО RM-70 Vampire. Около 17.00 были уничтожены 15 реактивных снарядов РСЗО Vampire. По информации губернатора, в субботу в Белгороде два человека погибли, четверо были ранены. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240315/vybory-1933273163.html
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белгород, россия, украина, татьяна москалькова, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, вооруженные силы украины, совет федерации рф, происшествия
Выборы президента России — 2024, Белгород, Россия, Украина, Татьяна Москалькова, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Вооруженные силы Украины, Совет Федерации РФ, Происшествия
Москалькова назвала обстрелы Белгорода умышленными преступлениями

Москалькова: обстрелы Белгорода — это умышленные деяния против мирных жителей

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела Белгорода
Последствия обстрела Белгорода - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела Белгорода
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Обстрелы российских приграничных территорий - это умышленные общественно-опасные деяния, продуманные и направленные именно против мирного населения, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Это (обстрелы Белгорода и приграничных территорий России со стороны Украины – ред.) преступление. Это умышленные общественно-опасные деяния, продуманные и направленные именно против мирного населения… Конечно, хочется задаться вопросом: а что предполагают, какие цели у этих людей? Воспрепятстовать выборам, изменить ход голосования? Это же невозможно. Наоборот, мы видим реакцию обратную, когда это сплачивает людей. Они видят неправду, несправедливость. И как обычно, в русском человеке возникает протест и желание добиться своих правых целей", - заявила Москалькова на брифинге в Общественной палате РФ.
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Последние несколько дней Белгород и другие территории региона подвергаются массированным обстрелам со стороны ВСУ. По данным главы региона, в четверг погибли двое мирных жителей, 23 были ранены. В пятницу после нескольких обстрелов области погибли два человека, 19 пострадали. В субботу по информации Минобороны, средства ПВО около 08.00 мск уничтожили в небе над Белгородской областью 8 украинских снарядов РСЗО RM-70 Vampire. Около 17.00 были уничтожены 15 реактивных снарядов РСЗО Vampire. По информации губернатора, в субботу в Белгороде два человека погибли, четверо были ранены.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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Выборы президента России — 2024БелгородРоссияУкраинаТатьяна МоскальковаЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновВооруженные силы УкраиныСовет Федерации РФПроисшествия
 
 
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