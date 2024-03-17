Москалькова назвала обстрелы Белгорода умышленными преступлениями
Москалькова: обстрелы Белгорода — это умышленные деяния против мирных жителей
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Обстрелы российских приграничных территорий - это умышленные общественно-опасные деяния, продуманные и направленные именно против мирного населения, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Это (обстрелы Белгорода и приграничных территорий России со стороны Украины – ред.) преступление. Это умышленные общественно-опасные деяния, продуманные и направленные именно против мирного населения… Конечно, хочется задаться вопросом: а что предполагают, какие цели у этих людей? Воспрепятстовать выборам, изменить ход голосования? Это же невозможно. Наоборот, мы видим реакцию обратную, когда это сплачивает людей. Они видят неправду, несправедливость. И как обычно, в русском человеке возникает протест и желание добиться своих правых целей", - заявила Москалькова на брифинге в Общественной палате РФ.
Последние несколько дней Белгород и другие территории региона подвергаются массированным обстрелам со стороны ВСУ. По данным главы региона, в четверг погибли двое мирных жителей, 23 были ранены. В пятницу после нескольких обстрелов области погибли два человека, 19 пострадали. В субботу по информации Минобороны, средства ПВО около 08.00 мск уничтожили в небе над Белгородской областью 8 украинских снарядов РСЗО RM-70 Vampire. Около 17.00 были уничтожены 15 реактивных снарядов РСЗО Vampire. По информации губернатора, в субботу в Белгороде два человека погибли, четверо были ранены.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.