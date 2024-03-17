https://ria.ru/20240317/belgorod-1933596394.html

В Белгороде объявили ракетную опасность

В Белгороде объявили ракетную опасность - РИА Новости, 17.03.2024

В Белгороде объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность, сообщила городская администрация в Telegram-канале. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T08:07

2024-03-17T08:07

2024-03-17T08:23

белгород

белгородский район

мэрия

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933528580_0:169:3041:1880_1920x0_80_0_0_d40fd6901a04b76a33b26a649c002afb.jpg

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность, сообщила городская администрация в Telegram-канале."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", — уточнили власти.Губернатор региона Вячеслав Гладков просит жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, спуститься в укрытие или иное безопасное место.Украина в последнее время усилила попытки атаковать приграничные регионы России. В частности, в субботу утром ВСУ обстреляли Белгород, в результате два человека погибли, еще трое получили ранения.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной — 350 километров.

https://ria.ru/20240316/vybory-1933553119.html

https://ria.ru/20240315/vybory-1933273163.html

белгород

белгородский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгород, белгородский район, мэрия