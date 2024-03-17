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В Белгороде объявили ракетную опасность - РИА Новости, 17.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:07 17.03.2024 (обновлено: 08:23 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/belgorod-1933596394.html
В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде объявили ракетную опасность - РИА Новости, 17.03.2024
В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность, сообщила городская администрация в Telegram-канале. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T08:07
2024-03-17T08:23
белгород
белгородский район
мэрия
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность, сообщила городская администрация в Telegram-канале."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", — уточнили власти.Губернатор региона Вячеслав Гладков просит жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, спуститься в укрытие или иное безопасное место.Украина в последнее время усилила попытки атаковать приграничные регионы России. В частности, в субботу утром ВСУ обстреляли Белгород, в результате два человека погибли, еще трое получили ранения.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной — 350 километров.
https://ria.ru/20240316/vybory-1933553119.html
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белгород
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Варвара Скокшина
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белгород, белгородский район, мэрия
Белгород, Белгородский район, Мэрия, Специальная военная операция на Украине
В Белгороде объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкМодульное укрытие в Белгороде
Модульное укрытие в Белгороде - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Модульное укрытие в Белгороде. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность, сообщила городская администрация в Telegram-канале.
«
"РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", — уточнили власти.
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Украина в последнее время усилила попытки атаковать приграничные регионы России. В частности, в субботу утром ВСУ обстреляли Белгород, в результате два человека погибли, еще трое получили ранения.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной — 350 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородБелгородский районМэрия
 
 
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