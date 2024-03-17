https://ria.ru/20240317/bayden-1933831343.html

Президент раздражен. СМИ узнали об истерике Байдена

Президент раздражен. СМИ узнали об истерике Байдена - РИА Новости, 17.03.2024

Президент раздражен. СМИ узнали об истерике Байдена

Президент США Джо Байден злится на сотрудников своего предвыборного штаба за накладываемые на него ограничения во избежание провала на выборах, сообщает NBC. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T23:14

2024-03-17T23:14

2024-03-17T23:16

в мире

сша

джо байден

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден злится на сотрудников своего предвыборного штаба за накладываемые на него ограничения во избежание провала на выборах, сообщает NBC."Окруженный помощниками, которые стремятся свести к минимуму вероятность казусов, 81-летний президент раздражен ограничениями", — рассказали источники NBC.Так, сообщает NBC, Байден злится на сотрудников своего предвыборного штаба за неспособность донести до избирателей информацию о его достижениях на посту главы Белого дома. Также хозяина Овального кабинета раздражает, что ему не позволяют более свободно общаться с избирателями.Ранее сообщалось, что удовлетворенность американцев позицией страны в мире опустилась до 33%. Это минимум с февраля 2017 года, когда показатель составлял 32%. Согласно опросу, только 37% американцев уверены, что остальные мировые лидеры уважительно относятся к Байдену, в то время как 58% считают, что главу Белого дома не уважают главы других государств.Байден - старейший президент США, 20 ноября ему исполнился 81 год. Если он выиграет выборы в 2024 году, то на момент вступления в должность ему будет 82, а на момент завершения второго срока - 86. Сам президент США считает свой возраст доказательством опыта и настаивает на отсутствии значимых проблем со здоровьем. При этом в его окружении регулярно принимают превентивные меры, чтобы снизить риск очередного падения на публике или проявления забывчивости.

https://ria.ru/20240222/bayden-1928876294.html

https://ria.ru/20240221/bayden-1928855480.html

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в мире, сша, джо байден