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Общая явка на выборах в Башкирии превысила 77 процентов
Общая явка на выборах в Башкирии превысила 77 процентов - РИА Новости, 17.03.2024
Общая явка на выборах в Башкирии превысила 77 процентов
Общая явка на выборах президента РФ в Башкирии на 13.00 мск превысила 77%, свидетельствуют обнародованные в воскресенье данные ЦИК РФ. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T13:43
2024-03-17T13:43
2024-03-17T13:43
выборы президента россии — 2024
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Общая явка на выборах президента РФ в Башкирии на 13.00 мск превысила 77%, свидетельствуют обнародованные в воскресенье данные ЦИК РФ. Согласно информационному табло в пресс-центре ЦИК в Москве, явка избирателей в регионе по состоянию на 13.00 мск составила 77,57%. Голосование на выборах президента РФ в этом году проходит в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, москва, республика башкортостан
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Москва, Республика Башкортостан
Общая явка на выборах в Башкирии превысила 77 процентов
Общая явка на выборах в Башкирии к 13:00 составила 77,57 процента