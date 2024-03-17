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Общая явка на выборах в Башкирии превысила 77 процентов

Общая явка на выборах в Башкирии превысила 77 процентов - РИА Новости, 17.03.2024

Общая явка на выборах в Башкирии превысила 77 процентов

Общая явка на выборах президента РФ в Башкирии на 13.00 мск превысила 77%, свидетельствуют обнародованные в воскресенье данные ЦИК РФ. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T13:43

2024-03-17T13:43

2024-03-17T13:43

выборы президента россии — 2024

политика

россия

москва

республика башкортостан

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Общая явка на выборах президента РФ в Башкирии на 13.00 мск превысила 77%, свидетельствуют обнародованные в воскресенье данные ЦИК РФ. Согласно информационному табло в пресс-центре ЦИК в Москве, явка избирателей в регионе по состоянию на 13.00 мск составила 77,57%. Голосование на выборах президента РФ в этом году проходит в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта.

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, москва, республика башкортостан