https://ria.ru/20240317/balitskiy-1933629811.html

Балицкий проголосовал на выборах президента России в Мелитополе

Балицкий проголосовал на выборах президента России в Мелитополе - РИА Новости, 17.03.2024

Балицкий проголосовал на выборах президента России в Мелитополе

Глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что вместе с женой проголосовал на выборах президента России, вместе с ними проголосовала певица Юлия... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T10:43

2024-03-17T10:43

2024-03-17T10:43

выборы президента россии — 2024

евгений балицкий

юлия чичерина

запорожская область

мелитополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости. Глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что вместе с женой проголосовал на выборах президента России, вместе с ними проголосовала певица Юлия Чичерина. "Сегодня вместе с супругой и Юлией Дмитриевной Чичериной - заслуженной артисткой Российской Федерации, проголосовали в моем родном Мелитополе, отдали голос на самых знаковых выборах для нашей страны - выборах президента Российской Федерации", - написал Балицкий в своем Telegram-канале. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240317/vybory-1933625513.html

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запорожская область

мелитополь

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Влада Копылова

евгений балицкий, юлия чичерина, запорожская область, мелитополь