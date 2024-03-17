Балицкий проголосовал на выборах президента России в Мелитополе
Балицкий вместе с женой проголосовал на выборах президента России в Мелитополе
© Фото : Балицкий Евгений/TelegramГлава Запорожской области Евгений Балицкий вместе с женой проголосовал на выборах президента России
Глава Запорожской области Евгений Балицкий вместе с женой проголосовал на выборах президента России
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости. Глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что вместе с женой проголосовал на выборах президента России, вместе с ними проголосовала певица Юлия Чичерина.
"Сегодня вместе с супругой и Юлией Дмитриевной Чичериной - заслуженной артисткой Российской Федерации, проголосовали в моем родном Мелитополе, отдали голос на самых знаковых выборах для нашей страны - выборах президента Российской Федерации", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.