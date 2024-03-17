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Балицкий проголосовал на выборах президента России в Мелитополе - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
10:43 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/balitskiy-1933629811.html
Балицкий проголосовал на выборах президента России в Мелитополе
Балицкий проголосовал на выборах президента России в Мелитополе - РИА Новости, 17.03.2024
Балицкий проголосовал на выборах президента России в Мелитополе
Глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что вместе с женой проголосовал на выборах президента России, вместе с ними проголосовала певица Юлия... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T10:43
2024-03-17T10:43
выборы президента россии — 2024
евгений балицкий
юлия чичерина
запорожская область
мелитополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости. Глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что вместе с женой проголосовал на выборах президента России, вместе с ними проголосовала певица Юлия Чичерина. "Сегодня вместе с супругой и Юлией Дмитриевной Чичериной - заслуженной артисткой Российской Федерации, проголосовали в моем родном Мелитополе, отдали голос на самых знаковых выборах для нашей страны - выборах президента Российской Федерации", - написал Балицкий в своем Telegram-канале. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240317/vybory-1933625513.html
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евгений балицкий, юлия чичерина, запорожская область, мелитополь
Выборы президента России — 2024, Евгений Балицкий, Юлия Чичерина, Запорожская область, Мелитополь
Балицкий проголосовал на выборах президента России в Мелитополе

Балицкий вместе с женой проголосовал на выборах президента России в Мелитополе

© Фото : Балицкий Евгений/TelegramГлава Запорожской области Евгений Балицкий вместе с женой проголосовал на выборах президента России
Глава Запорожской области Евгений Балицкий вместе с женой проголосовал на выборах президента России - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© Фото : Балицкий Евгений/Telegram
Глава Запорожской области Евгений Балицкий вместе с женой проголосовал на выборах президента России
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости. Глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что вместе с женой проголосовал на выборах президента России, вместе с ними проголосовала певица Юлия Чичерина.
"Сегодня вместе с супругой и Юлией Дмитриевной Чичериной - заслуженной артисткой Российской Федерации, проголосовали в моем родном Мелитополе, отдали голос на самых знаковых выборах для нашей страны - выборах президента Российской Федерации", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
Девушка голосует на выборах - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
В Каменке-Днепровской Запорожской области перенесли участок для голосования
Вчера, 10:28
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Избиратели в Мелитополе Запорожской области - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
В Мелитополе рассказали, за что голосовали на выборах президента России
Вчера, 09:26
 
Выборы президента России — 2024Евгений БалицкийЮлия ЧичеринаЗапорожская областьМелитополь
 
 
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