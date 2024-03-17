https://ria.ru/20240317/avdeevka-1933840861.html

Путин призвал поддержать население Авдеевки

Путин призвал поддержать население Авдеевки - РИА Новости, 17.03.2024

Путин призвал поддержать население Авдеевки

Кандидат в президенты России и действующий глава государства Владимир Путин заявил о необходимости сделать все, чтобы поддержать жителей Авдеевки после... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T23:50

2024-03-17T23:50

2024-03-17T23:58

авдеевка

выборы президента россии — 2024

россия

владимир путин

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1933012297_0:0:2981:1677_1920x0_80_0_0_b2fbb4d05bd36c31760245e7c6f82502.jpg

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты России и действующий глава государства Владимир Путин заявил о необходимости сделать все, чтобы поддержать жителей Авдеевки после освобождения населенного пункта от украинских сил.В ходе общения с Путиным волонтеры его избирательного штаба рассказали, что они планируют после окончательного завершения выборов поехать "с гуманитарной миссией" в Авдеевку."Конечно же, надо сделать все, чтобы людей поддержать", - отметил глава государства, общаясь с волонтерами, которые планируют поехать в Авдеевку.

https://ria.ru/20240223/armiya-1929044819.html

авдеевка

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

авдеевка, россия, владимир путин, общество