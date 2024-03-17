https://ria.ru/20240317/avdeevka-1933840861.html
Путин призвал поддержать население Авдеевки
Путин призвал поддержать население Авдеевки - РИА Новости, 17.03.2024
Путин призвал поддержать население Авдеевки
Кандидат в президенты России и действующий глава государства Владимир Путин заявил о необходимости сделать все, чтобы поддержать жителей Авдеевки после... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T23:50
2024-03-17T23:50
2024-03-17T23:58
авдеевка
выборы президента россии — 2024
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты России и действующий глава государства Владимир Путин заявил о необходимости сделать все, чтобы поддержать жителей Авдеевки после освобождения населенного пункта от украинских сил.В ходе общения с Путиным волонтеры его избирательного штаба рассказали, что они планируют после окончательного завершения выборов поехать "с гуманитарной миссией" в Авдеевку."Конечно же, надо сделать все, чтобы людей поддержать", - отметил глава государства, общаясь с волонтерами, которые планируют поехать в Авдеевку.
https://ria.ru/20240223/armiya-1929044819.html
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авдеевка, россия, владимир путин, общество
Авдеевка, Выборы президента России — 2024, Россия, Владимир Путин, Общество
Путин призвал поддержать население Авдеевки
Путин призвал сделать всё для поддержки населения в Авдеевке
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты России и действующий глава государства Владимир Путин заявил о необходимости сделать все, чтобы поддержать жителей Авдеевки после освобождения населенного пункта от украинских сил.
В ходе общения с Путиным волонтеры его избирательного штаба рассказали, что они планируют после окончательного завершения выборов поехать "с гуманитарной миссией" в Авдеевку.
"Конечно же, надо сделать все, чтобы людей поддержать", - отметил глава государства, общаясь с волонтерами, которые планируют поехать в Авдеевку.
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