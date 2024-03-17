Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал поддержать население Авдеевки - РИА Новости, 17.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
23:50 17.03.2024 (обновлено: 23:58 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/avdeevka-1933840861.html
Путин призвал поддержать население Авдеевки
Путин призвал поддержать население Авдеевки - РИА Новости, 17.03.2024
Путин призвал поддержать население Авдеевки
Кандидат в президенты России и действующий глава государства Владимир Путин заявил о необходимости сделать все, чтобы поддержать жителей Авдеевки после... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T23:50
2024-03-17T23:58
авдеевка
выборы президента россии — 2024
россия
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1933012297_0:0:2981:1677_1920x0_80_0_0_b2fbb4d05bd36c31760245e7c6f82502.jpg
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты России и действующий глава государства Владимир Путин заявил о необходимости сделать все, чтобы поддержать жителей Авдеевки после освобождения населенного пункта от украинских сил.В ходе общения с Путиным волонтеры его избирательного штаба рассказали, что они планируют после окончательного завершения выборов поехать "с гуманитарной миссией" в Авдеевку."Конечно же, надо сделать все, чтобы людей поддержать", - отметил глава государства, общаясь с волонтерами, которые планируют поехать в Авдеевку.
https://ria.ru/20240223/armiya-1929044819.html
авдеевка
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1933012297_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_1377e31b307c40fb3c317e1c55a47c59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авдеевка, россия, владимир путин, общество
Авдеевка, Выборы президента России — 2024, Россия, Владимир Путин, Общество
Путин призвал поддержать население Авдеевки

Путин призвал сделать всё для поддержки населения в Авдеевке

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты России и действующий глава государства Владимир Путин заявил о необходимости сделать все, чтобы поддержать жителей Авдеевки после освобождения населенного пункта от украинских сил.
В ходе общения с Путиным волонтеры его избирательного штаба рассказали, что они планируют после окончательного завершения выборов поехать "с гуманитарной миссией" в Авдеевку.
"Конечно же, надо сделать все, чтобы людей поддержать", - отметил глава государства, общаясь с волонтерами, которые планируют поехать в Авдеевку.
Алексей Быстрик, гвардии полковник. В зоне СВО с 24 февраля 2022 года. Награжден орденом Мужества, орденами За заслуги перед Отечеством I и II степени, медалями За боевые отличия, За воинскую доблесть I и II степени - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
Россию не подвел ее единственный союзник
23 февраля, 08:00
 
Выборы президента России — 2024АвдеевкаРоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала