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Более 1,3 тысячи жителей Авдеевки проголосовали на выборах президента - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
21:59 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/avdeevka-1933809771.html
Более 1,3 тысячи жителей Авдеевки проголосовали на выборах президента
Более 1,3 тысячи жителей Авдеевки проголосовали на выборах президента - РИА Новости, 17.03.2024
Более 1,3 тысячи жителей Авдеевки проголосовали на выборах президента
Жители Авдеевки массово голосовали на выборах президента России, несмотря на опасность обстрелов, рассказал журналистам участвовавший в организации голосования... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T21:59
2024-03-17T21:59
выборы президента россии — 2024
авдеевка
россия
донецкая народная республика
политика
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ДОНЕЦК, 17 мар - РИА Новости. Жители Авдеевки массово голосовали на выборах президента России, несмотря на опасность обстрелов, рассказал журналистам участвовавший в организации голосования в прифронтовом городе депутат народного совета ДНР Сергей Порокопенко. По данным депутата, из 1442 оставшихся в городе жителей 1339 удалось успешно проголосовать. "Враг, конечно, был готов, что выборы будут организованы, и его задача была помешать... Мы выдвинулись тремя мобильными группами. В одном месте старались долго не находиться и на одну точку людей много не созывать. На момент приезда, когда мы были на одной из точек, было порядка 20-30 человек. Но даже это уже было немало, потому что опасно", - рассказал Порокопенко. Депутат добавил, что видел людей, которые "со слезами на глазах шли на избирательные участки". По его словам, многие жители Авдеевки, пришедшие на выборы, считали, что выстрадали свое право голосовать на выборах президента России. "Люди нам отвечали, что то, что мы выстрадали, дождались, это наше законное право. Бабушки со слезами на глазах говорили, что верят, что теперь все изменится. Это пропустить через себя дорогого стоит. Этой атмосферой пропитались все наши коллеги. Хочется еще раз поблагодарить волонтеров, которые не побоявшись туда поехали и помогали организовать избирательный процесс", - сказал он. Выборы в Авдеевке, по словам Прокопенко, проходили на мобильных избирательных участках вблизи домов, в которых остались горожане.
авдеевка
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РИА Новости
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5
4.7
96
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авдеевка, россия, донецкая народная республика, политика
Выборы президента России — 2024, Авдеевка, Россия, Донецкая Народная Республика, Политика
Более 1,3 тысячи жителей Авдеевки проголосовали на выборах президента

Более 1,3 тыс жителей Авдеевки проголосовали на выборах, несмотря на обстрелы

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПодсчет голосов на выборах президента РФ
Подсчет голосов на выборах президента РФ - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Подсчет голосов на выборах президента РФ
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 17 мар - РИА Новости. Жители Авдеевки массово голосовали на выборах президента России, несмотря на опасность обстрелов, рассказал журналистам участвовавший в организации голосования в прифронтовом городе депутат народного совета ДНР Сергей Порокопенко.
По данным депутата, из 1442 оставшихся в городе жителей 1339 удалось успешно проголосовать.
"Враг, конечно, был готов, что выборы будут организованы, и его задача была помешать... Мы выдвинулись тремя мобильными группами. В одном месте старались долго не находиться и на одну точку людей много не созывать. На момент приезда, когда мы были на одной из точек, было порядка 20-30 человек. Но даже это уже было немало, потому что опасно", - рассказал Порокопенко.
Депутат добавил, что видел людей, которые "со слезами на глазах шли на избирательные участки". По его словам, многие жители Авдеевки, пришедшие на выборы, считали, что выстрадали свое право голосовать на выборах президента России.
"Люди нам отвечали, что то, что мы выстрадали, дождались, это наше законное право. Бабушки со слезами на глазах говорили, что верят, что теперь все изменится. Это пропустить через себя дорогого стоит. Этой атмосферой пропитались все наши коллеги. Хочется еще раз поблагодарить волонтеров, которые не побоявшись туда поехали и помогали организовать избирательный процесс", - сказал он.
Выборы в Авдеевке, по словам Прокопенко, проходили на мобильных избирательных участках вблизи домов, в которых остались горожане.
Выборы президента России в новых регионах
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

В новых российских регионах с 25 февраля проходило досрочное голосование, а 15, 16 и 17 марта ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области выбирали президента вместе со всей страной.

Сотрудник избирательного участка в Константиновке на выборах президента России

В новых российских регионах с 25 февраля проходило досрочное голосование, а 15, 16 и 17 марта ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области выбирали президента вместе со всей страной.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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1 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Явка избирателей в ДНР на 12:00 мск третьего дня голосования составила 88,17%.

Выборы президента РФ в новых регионах

Явка избирателей в ДНР на 12:00 мск третьего дня голосования составила 88,17%.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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2 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Высокая явка объясняется тем, что люди ждали этих выборов и мечтали проголосовать, отметил председатель избиркома ДНР Владимир Высоцкий.

Мужчина голосует на выборах президента России на избирательном участке в Константиновке

Высокая явка объясняется тем, что люди ждали этих выборов и мечтали проголосовать, отметил председатель избиркома ДНР Владимир Высоцкий.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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3 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Выборы проходят в атмосфере энтузиазма избирателей вопреки утверждениям западных СМИ о "принуждении к голосованию", заявил РИА Новости наблюдатель из Соединенных Штатов Патрик Хеннингсен.

Женщина голосует на выборах президента России на избирательном участке в Константиновке

Выборы проходят в атмосфере энтузиазма избирателей вопреки утверждениям западных СМИ о "принуждении к голосованию", заявил РИА Новости наблюдатель из Соединенных Штатов Патрик Хеннингсен.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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4 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Масштабный флешмоб в поддержку проходящих президентских выборов прошел на мемориальном комплексе "Саур-Могила". В нем приняла участие молодежь из Шахтерска, Тореза и Снежного.

Председатель правительства Запорожской области Антон Кольцов голосует на выборах президента России на избирательном участке в Мелитополе Запорожской области

Масштабный флешмоб в поддержку проходящих президентских выборов прошел на мемориальном комплексе "Саур-Могила". В нем приняла участие молодежь из Шахтерска, Тореза и Снежного.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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5 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Избиратели на участках в Мелитополе рассказали, что на выборы идут как на праздник. Многие заявили, что голосовали за будущее своих детей.

Глава избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко на избирательном участке в Мелитополе Запорожской области на выборах президента России

Избиратели на участках в Мелитополе рассказали, что на выборы идут как на праздник. Многие заявили, что голосовали за будущее своих детей.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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6 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Председатель правительства ЛНР Сергей Козлов высоко оценил меры безопасности, принятые на избирательных участках региона. Он назвал голосование знаковым событием.

Женщина голосует на выборах президента России на избирательном участке в Константиновке

Председатель правительства ЛНР Сергей Козлов высоко оценил меры безопасности, принятые на избирательных участках региона. Он назвал голосование знаковым событием.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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7 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Группа из десяти иностранных наблюдателей приехала на выборы в Херсонскую область из Алжира, Ботсваны, Германии, Замбии, Индонезии, Мексики, США, Франции и ЮАР. Они приступили к работе 15 марта.

Девушка голосует на выборах президента России на избирательном участке в Константиновке

Группа из десяти иностранных наблюдателей приехала на выборы в Херсонскую область из Алжира, Ботсваны, Германии, Замбии, Индонезии, Мексики, США, Франции и ЮАР. Они приступили к работе 15 марта.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
8 из 8

В новых российских регионах с 25 февраля проходило досрочное голосование, а 15, 16 и 17 марта ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области выбирали президента вместе со всей страной.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
1 из 8

Явка избирателей в ДНР на 12:00 мск третьего дня голосования составила 88,17%.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
2 из 8

Высокая явка объясняется тем, что люди ждали этих выборов и мечтали проголосовать, отметил председатель избиркома ДНР Владимир Высоцкий.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
3 из 8

Выборы проходят в атмосфере энтузиазма избирателей вопреки утверждениям западных СМИ о "принуждении к голосованию", заявил РИА Новости наблюдатель из Соединенных Штатов Патрик Хеннингсен.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
4 из 8

Масштабный флешмоб в поддержку проходящих президентских выборов прошел на мемориальном комплексе "Саур-Могила". В нем приняла участие молодежь из Шахтерска, Тореза и Снежного.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
5 из 8

Избиратели на участках в Мелитополе рассказали, что на выборы идут как на праздник. Многие заявили, что голосовали за будущее своих детей.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
6 из 8

Председатель правительства ЛНР Сергей Козлов высоко оценил меры безопасности, принятые на избирательных участках региона. Он назвал голосование знаковым событием.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
7 из 8

Группа из десяти иностранных наблюдателей приехала на выборы в Херсонскую область из Алжира, Ботсваны, Германии, Замбии, Индонезии, Мексики, США, Франции и ЮАР. Они приступили к работе 15 марта.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
8 из 8
 
Выборы президента России — 2024АвдеевкаРоссияДонецкая Народная РеспубликаПолитика
 
 
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