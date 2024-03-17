https://ria.ru/20240317/avdeevka-1933809771.html

Более 1,3 тысячи жителей Авдеевки проголосовали на выборах президента

Более 1,3 тысячи жителей Авдеевки проголосовали на выборах президента - РИА Новости, 17.03.2024

Более 1,3 тысячи жителей Авдеевки проголосовали на выборах президента

Жители Авдеевки массово голосовали на выборах президента России, несмотря на опасность обстрелов, рассказал журналистам участвовавший в организации голосования... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T21:59

2024-03-17T21:59

2024-03-17T21:59

выборы президента россии — 2024

авдеевка

россия

донецкая народная республика

политика

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ДОНЕЦК, 17 мар - РИА Новости. Жители Авдеевки массово голосовали на выборах президента России, несмотря на опасность обстрелов, рассказал журналистам участвовавший в организации голосования в прифронтовом городе депутат народного совета ДНР Сергей Порокопенко. По данным депутата, из 1442 оставшихся в городе жителей 1339 удалось успешно проголосовать. "Враг, конечно, был готов, что выборы будут организованы, и его задача была помешать... Мы выдвинулись тремя мобильными группами. В одном месте старались долго не находиться и на одну точку людей много не созывать. На момент приезда, когда мы были на одной из точек, было порядка 20-30 человек. Но даже это уже было немало, потому что опасно", - рассказал Порокопенко. Депутат добавил, что видел людей, которые "со слезами на глазах шли на избирательные участки". По его словам, многие жители Авдеевки, пришедшие на выборы, считали, что выстрадали свое право голосовать на выборах президента России. "Люди нам отвечали, что то, что мы выстрадали, дождались, это наше законное право. Бабушки со слезами на глазах говорили, что верят, что теперь все изменится. Это пропустить через себя дорогого стоит. Этой атмосферой пропитались все наши коллеги. Хочется еще раз поблагодарить волонтеров, которые не побоявшись туда поехали и помогали организовать избирательный процесс", - сказал он. Выборы в Авдеевке, по словам Прокопенко, проходили на мобильных избирательных участках вблизи домов, в которых остались горожане.

авдеевка

россия

донецкая народная республика

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авдеевка, россия, донецкая народная республика, политика