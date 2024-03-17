https://ria.ru/20240317/ataki-1933767970.html

В ЦИК рассказали о потенциально опасных атаках на сайт комиссии

В ЦИК рассказали о потенциально опасных атаках на сайт комиссии - РИА Новости, 17.03.2024

В ЦИК рассказали о потенциально опасных атаках на сайт комиссии

Свыше 19 тысяч потенциально опасных воздействий на сайт Центральной избирательной комиссии было зафиксировано с первого дня голосования, сообщил член... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T18:57

2024-03-17T18:57

2024-03-17T19:38

выборы президента россии — 2024

политика

цик рф

игорь борисов

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Свыше 19 тысяч потенциально опасных воздействий на сайт Центральной избирательной комиссии было зафиксировано с первого дня голосования, сообщил член Центризбиркома Игорь Борисов."С начала голосования, 15 марта, до 15 часов сегодняшнего дня, зафиксировано свыше 19 тысяч потенциально опасных воздействий высокой и средней степени критичности в сети интернет на сайт ЦИК России, в том числе девять целенаправленных DDoS-атак общей продолжительностью 38 минут", - сказал Борисов в ходе брифинга в ЦИК.По его словам, средствами защиты сайта ЦИК России, Ростелекома и Роскомнадзора все атаки были заблокированы, сайт работает штатно, сбоев в работе не зафиксировано.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240317/fake-1933771875.html

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политика, цик рф, игорь борисов