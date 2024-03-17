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В ЦИК рассказали о потенциально опасных атаках на сайт комиссии - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
18:57 17.03.2024 (обновлено: 19:38 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/ataki-1933767970.html
В ЦИК рассказали о потенциально опасных атаках на сайт комиссии
В ЦИК рассказали о потенциально опасных атаках на сайт комиссии - РИА Новости, 17.03.2024
В ЦИК рассказали о потенциально опасных атаках на сайт комиссии
Свыше 19 тысяч потенциально опасных воздействий на сайт Центральной избирательной комиссии было зафиксировано с первого дня голосования, сообщил член... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T18:57
2024-03-17T19:38
выборы президента россии — 2024
политика
цик рф
игорь борисов
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Свыше 19 тысяч потенциально опасных воздействий на сайт Центральной избирательной комиссии было зафиксировано с первого дня голосования, сообщил член Центризбиркома Игорь Борисов."С начала голосования, 15 марта, до 15 часов сегодняшнего дня, зафиксировано свыше 19 тысяч потенциально опасных воздействий высокой и средней степени критичности в сети интернет на сайт ЦИК России, в том числе девять целенаправленных DDoS-атак общей продолжительностью 38 минут", - сказал Борисов в ходе брифинга в ЦИК.По его словам, средствами защиты сайта ЦИК России, Ростелекома и Роскомнадзора все атаки были заблокированы, сайт работает штатно, сбоев в работе не зафиксировано.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, цик рф, игорь борисов
Выборы президента России — 2024, Политика, ЦИК РФ, Игорь Борисов
В ЦИК рассказали о потенциально опасных атаках на сайт комиссии

ЦИК зафиксировал 19 тысяч потенциально опасных атак на сайт с начала голосования

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРабота информационного центра ЦИК РФ
Работа информационного центра ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Работа информационного центра ЦИК РФ
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Свыше 19 тысяч потенциально опасных воздействий на сайт Центральной избирательной комиссии было зафиксировано с первого дня голосования, сообщил член Центризбиркома Игорь Борисов.
"С начала голосования, 15 марта, до 15 часов сегодняшнего дня, зафиксировано свыше 19 тысяч потенциально опасных воздействий высокой и средней степени критичности в сети интернет на сайт ЦИК России, в том числе девять целенаправленных DDoS-атак общей продолжительностью 38 минут", - сказал Борисов в ходе брифинга в ЦИК.
По его словам, средствами защиты сайта ЦИК России, Ростелекома и Роскомнадзора все атаки были заблокированы, сайт работает штатно, сбоев в работе не зафиксировано.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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