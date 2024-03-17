ВС России отразили девять атак ВСУ на Авдеевском направлении
Минобороны: ВС России отразили девять атак ВСУ на Авдеевском направлении
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня "Град" в зоне специальной военной операции
Реактивная система залпового огня "Град" в зоне специальной военной операции. Архивное фото
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на авдеевском направлении около 380 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
На авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Тоненькое, Северное и Орловка Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражены девять контратак штурмовых групп 24-й, 47-й, 53-й механизированных, 59-й мотопехотной, 3-й штурмовой и 78-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское, Шумы, Новобахмутовка, Водяное, Бердычи и Первомайское Донецкой Народной Республики.
"Противник потерял до 380 военнослужащих, две боевые бронированные машины и десять автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены артиллерийская система М777 производства США, два орудия Д-20, гаубица "Мста-Б" и две гаубицы Д-30", - сказали в министерстве.