https://ria.ru/20240317/ataki-1933678078.html

ВС России отразили девять атак ВСУ на Авдеевском направлении

ВС России отразили девять атак ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 17.03.2024

ВС России отразили девять атак ВСУ на Авдеевском направлении

Войска Украины потеряли за сутки на авдеевском направлении около 380 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T13:50

2024-03-17T13:50

2024-03-17T14:11

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на авдеевском направлении около 380 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.На авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Тоненькое, Северное и Орловка Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражены девять контратак штурмовых групп 24-й, 47-й, 53-й механизированных, 59-й мотопехотной, 3-й штурмовой и 78-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское, Шумы, Новобахмутовка, Водяное, Бердычи и Первомайское Донецкой Народной Республики."Противник потерял до 380 военнослужащих, две боевые бронированные машины и десять автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены артиллерийская система М777 производства США, два орудия Д-20, гаубица "Мста-Б" и две гаубицы Д-30", - сказали в министерстве.

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф