Рейтинг@Mail.ru
ВС России отразили девять атак ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 17.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:50 17.03.2024 (обновлено: 14:11 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/ataki-1933678078.html
ВС России отразили девять атак ВСУ на Авдеевском направлении
ВС России отразили девять атак ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 17.03.2024
ВС России отразили девять атак ВСУ на Авдеевском направлении
Войска Украины потеряли за сутки на авдеевском направлении около 380 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T13:50
2024-03-17T14:11
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/13/1928257961_0:217:2078:1386_1920x0_80_0_0_0c32d5071a7036a13168b480ea5ba412.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на авдеевском направлении около 380 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.На авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Тоненькое, Северное и Орловка Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражены девять контратак штурмовых групп 24-й, 47-й, 53-й механизированных, 59-й мотопехотной, 3-й штурмовой и 78-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское, Шумы, Новобахмутовка, Водяное, Бердычи и Первомайское Донецкой Народной Республики."Противник потерял до 380 военнослужащих, две боевые бронированные машины и десять автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены артиллерийская система М777 производства США, два орудия Д-20, гаубица "Мста-Б" и две гаубицы Д-30", - сказали в министерстве.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/13/1928257961_145:0:1993:1386_1920x0_80_0_0_93ad02b39ba2bfd842875cc46458092f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
ВС России отразили девять атак ВСУ на Авдеевском направлении

Минобороны: ВС России отразили девять атак ВСУ на Авдеевском направлении

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня "Град" в зоне специальной военной операции
Реактивная система залпового огня Град в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Реактивная система залпового огня "Град" в зоне специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на авдеевском направлении около 380 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
На авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Тоненькое, Северное и Орловка Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражены девять контратак штурмовых групп 24-й, 47-й, 53-й механизированных, 59-й мотопехотной, 3-й штурмовой и 78-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское, Шумы, Новобахмутовка, Водяное, Бердычи и Первомайское Донецкой Народной Республики.
"Противник потерял до 380 военнослужащих, две боевые бронированные машины и десять автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены артиллерийская система М777 производства США, два орудия Д-20, гаубица "Мста-Б" и две гаубицы Д-30", - сказали в министерстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала