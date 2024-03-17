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Российские войска поразили завод по ремонту техники ВСУ в Николаеве - РИА Новости, 17.03.2024
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18:34 17.03.2024 (обновлено: 19:24 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/ataka-1933764735.html
Российские войска поразили завод по ремонту техники ВСУ в Николаеве
Российские войска поразили завод по ремонту техники ВСУ в Николаеве - РИА Новости, 17.03.2024
Российские войска поразили завод по ремонту техники ВСУ в Николаеве
Российская армия нанесла ракетный удар по заводу в Николаеве, где ремонтируют западную бронетехнику, сообщил РИА Новости координатор местного подполья Сергей... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T18:34
2024-03-17T19:24
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
николаев (украина)
украина
безопасность
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ДОНЕЦК, 17 мар — РИА Новости. Российская армия нанесла ракетный удар по заводу в Николаеве, где ремонтируют западную бронетехнику, сообщил РИА Новости координатор местного подполья Сергей Лебедев."Днем 17 марта по военным объектам в городе Николаев была нанесена серия ударов. Один из ударов пришелся по Николаевскому бронетанковому заводу, где ремонтируют военную технику, в том числе западных образцов. &lt;...&gt; Буквально на днях были привезены западные танки Leopard 2 и, по пока не подтвержденным слухам, танки Challenger", — сказал собеседник агентства.На видеокадрах, которые РИА Новости предоставил Лебедев, виден столб дыма, поднимающийся над городом.Второй удар пришелся по гаражам предприятия "Облтеплоэнерго", в которых хранилась военная техника, продолжил Лебедев.По его словам, подполью известно, что с начала осени 2023 года бронетанковый завод, входящий в государственный военно-промышленный холдинг "Укроборонпром", работает в три смены.После ударов 2022 года туда перестали нанимать местных жителей — рабочих, за редким исключением, завезли с запада Украины.Николаевский бронетанковый завод, по данным подпольщика, не единственное предприятие города, где ремонтируют военную технику, но оно самое подготовленное и с наиболее квалифицированными специалистами. Туда выстраивается очередь на ремонт подбитой или сломанной техники ВСУ.Лебедев рассказал, что после удара силовики оцепили около трех кварталов. В районе бронетанкового завода замечено более десятка скорых. По данным агентуры, при ударе могли пострадать иностранные специалисты, которые участвовали в ремонте западной техники.
https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html
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Координатор николаевского подполья о поражении завода, на котором ремонтировалась иностранная военная техника
Бронетанковый завод, на котором ремонтировалась иностранная военная техника (в том числе немецкие Leopard), поражен российским ударом в Николаеве. Об этом РИА Новости рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, он же предоставил соответствующие кадры.
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россия, вооруженные силы украины, николаев (украина), украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Николаев (Украина), Украина, Безопасность
Российские войска поразили завод по ремонту техники ВСУ в Николаеве

ВС РФ в Николаеве поразили завод по ремонту техники ВСУ, включая танки Leopard 2

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ДОНЕЦК, 17 мар — РИА Новости. Российская армия нанесла ракетный удар по заводу в Николаеве, где ремонтируют западную бронетехнику, сообщил РИА Новости координатор местного подполья Сергей Лебедев.
"Днем 17 марта по военным объектам в городе Николаев была нанесена серия ударов. Один из ударов пришелся по Николаевскому бронетанковому заводу, где ремонтируют военную технику, в том числе западных образцов. <...> Буквально на днях были привезены западные танки Leopard 2 и, по пока не подтвержденным слухам, танки Challenger", — сказал собеседник агентства.
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На видеокадрах, которые РИА Новости предоставил Лебедев, виден столб дыма, поднимающийся над городом.
Второй удар пришелся по гаражам предприятия "Облтеплоэнерго", в которых хранилась военная техника, продолжил Лебедев.
По его словам, подполью известно, что с начала осени 2023 года бронетанковый завод, входящий в государственный военно-промышленный холдинг "Укроборонпром", работает в три смены.
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После ударов 2022 года туда перестали нанимать местных жителей — рабочих, за редким исключением, завезли с запада Украины.
Николаевский бронетанковый завод, по данным подпольщика, не единственное предприятие города, где ремонтируют военную технику, но оно самое подготовленное и с наиболее квалифицированными специалистами. Туда выстраивается очередь на ремонт подбитой или сломанной техники ВСУ.
Лебедев рассказал, что после удара силовики оцепили около трех кварталов. В районе бронетанкового завода замечено более десятка скорых. По данным агентуры, при ударе могли пострадать иностранные специалисты, которые участвовали в ремонте западной техники.
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