https://ria.ru/20240317/ataka-1933764735.html

Российские войска поразили завод по ремонту техники ВСУ в Николаеве

Российские войска поразили завод по ремонту техники ВСУ в Николаеве - РИА Новости, 17.03.2024

Российские войска поразили завод по ремонту техники ВСУ в Николаеве

Российская армия нанесла ракетный удар по заводу в Николаеве, где ремонтируют западную бронетехнику, сообщил РИА Новости координатор местного подполья Сергей... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T18:34

2024-03-17T18:34

2024-03-17T19:24

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 17 мар — РИА Новости. Российская армия нанесла ракетный удар по заводу в Николаеве, где ремонтируют западную бронетехнику, сообщил РИА Новости координатор местного подполья Сергей Лебедев."Днем 17 марта по военным объектам в городе Николаев была нанесена серия ударов. Один из ударов пришелся по Николаевскому бронетанковому заводу, где ремонтируют военную технику, в том числе западных образцов. <...> Буквально на днях были привезены западные танки Leopard 2 и, по пока не подтвержденным слухам, танки Challenger", — сказал собеседник агентства.На видеокадрах, которые РИА Новости предоставил Лебедев, виден столб дыма, поднимающийся над городом.Второй удар пришелся по гаражам предприятия "Облтеплоэнерго", в которых хранилась военная техника, продолжил Лебедев.По его словам, подполью известно, что с начала осени 2023 года бронетанковый завод, входящий в государственный военно-промышленный холдинг "Укроборонпром", работает в три смены.После ударов 2022 года туда перестали нанимать местных жителей — рабочих, за редким исключением, завезли с запада Украины.Николаевский бронетанковый завод, по данным подпольщика, не единственное предприятие города, где ремонтируют военную технику, но оно самое подготовленное и с наиболее квалифицированными специалистами. Туда выстраивается очередь на ремонт подбитой или сломанной техники ВСУ.Лебедев рассказал, что после удара силовики оцепили около трех кварталов. В районе бронетанкового завода замечено более десятка скорых. По данным агентуры, при ударе могли пострадать иностранные специалисты, которые участвовали в ремонте западной техники.

https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html

https://ria.ru/20240302/porazhenie-1930602841.html

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Координатор николаевского подполья о поражении завода, на котором ремонтировалась иностранная военная техника Бронетанковый завод, на котором ремонтировалась иностранная военная техника (в том числе немецкие Leopard), поражен российским ударом в Николаеве. Об этом РИА Новости рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, он же предоставил соответствующие кадры. 2024-03-17T18:34 true PT1M44S

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россия, вооруженные силы украины, николаев (украина), украина, безопасность