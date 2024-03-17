https://ria.ru/20240317/ataka-1933662032.html
В Киеве признали ответственность за попытку атаковать НПЗ в Славянске
В Киеве признали ответственность за попытку атаковать НПЗ в Славянске - РИА Новости, 17.03.2024
В Киеве признали ответственность за попытку атаковать НПЗ в Славянске
Служба безопасности Украины (СБУ) причастна к попытке атаковать нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани Краснодарского края, сообщает украинский... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T12:49
2024-03-17T12:49
2024-03-17T12:49
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) причастна к попытке атаковать нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани Краснодарского края, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах. Ранее в оперативном штабе Краснодарского края сообщалось, что несколько беспилотников ВСУ пытались атаковать Славянский нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани, они были нейтрализованы, но в результате падения одного из них возник пожар. Возгорание ликвидировано. Один из сотрудников предприятия погиб во время атаки беспилотников, предварительно, причиной смерти стал сердечный приступ. Пострадавших непосредственно во время пожара нет. "За ночной дроновой атакой на Славянский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России стоит Служба безопасности Украины… Такие атаки направлены на подрыв экономического потенциала России", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте украинского телеканала. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя причины атак на российские регионы, ранее заявил, что они так или иначе связаны с попытками бросить тень на выборы президента России, дестабилизировать ситуацию. В ходе совещания с постоянными членами совбеза РФ глава государства Владимир Путин сообщил, что киевский неонацистский режим задумал и пытается осуществить ряд вооруженных акций в период выборов президента РФ. По словам Путина, был совершен целый ряд диверсионно-террористических атак, но ни на одном направлении противник успеха не имел и бежал с большими потерями. Президент также подчеркнул, что всем пострадавшим от атак противника будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.
https://ria.ru/20240317/ukraina-1933658835.html
https://ria.ru/20240317/vykhod-1933657610.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, краснодарский край, славянск-на-кубани, владимир путин, дмитрий песков, служба безопасности украины, вооруженные силы украины, в мире
Россия, Краснодарский край, Славянск-на-Кубани, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины, В мире
В Киеве признали ответственность за попытку атаковать НПЗ в Славянске
"Общественное": СБУ причастна к попытке атаковать НПЗ в Славянске