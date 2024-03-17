https://ria.ru/20240317/altay-1933601838.html

Около половины избирателей Алтая проголосовали на выборах президента

Около половины избирателей Алтая проголосовали на выборах президента - РИА Новости, 17.03.2024

Около половины избирателей Алтая проголосовали на выборах президента

Около половины избирателей Алтайского края проголосовали на выборах президента РФ, 39% - очно. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T08:46

2024-03-17T08:46

2024-03-17T08:46

выборы президента россии — 2024

политика

алтайский край

россия

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БАРНАУЛ, 17 мар - РИА Новости. Около половины избирателей Алтайского края проголосовали на выборах президента РФ, 39% - очно. "На выборах президента Российской Федерации 17 марта 2024 года по состоянию на 10.00 проголосовал 577 081 избиратель Алтайского края. Явка составила 39,09% от числа избирателей, внесенных в списки. Данные приведены без учета дистанционного электронного голосования", - говорится в сообщении крайизбиркома. По данным сайта ДЭГ, в Алтайском крае дистанционно проголосовали 92% избирателей, выбравший этот способ участия в выборах, это 254 499 человек. Численность избирателей в регионе составляет 1 756 560 человек. Таким образом, общая явка составляет свыше 47%. "В тройку лидеров по числу проголосовавших входят: ЗАТО Сибирский – участие в голосовании приняли 73%, Алейский район – 68,5% и Кулундинский район – 61,2%. Также явка свыше 60% отмечается Кытмановском районе (60,8%), муниципальном округе Суетский район (60,5%) и Заринском районе (60%)", - отмечают в избиркоме. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. В Алтайском крае в течение трёх дней работает 1701 избирательный участок, включая 17 временных. В 2018 году выборы президента проходили в течение одного дня, явка тогда в Алтайском крае составила 65,4%

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, алтайский край, россия