https://ria.ru/20240317/alma-ata-1933750803.html

Время работы участков в Алма-Ате продлили до 21:00

Время работы участков в Алма-Ате продлили до 21:00 - РИА Новости, 17.03.2024

Время работы участков в Алма-Ате продлили до 21:00

Время работы участков для голосования в генеральном консульстве РФ в Алма-Ате продлили до 21:00 по решению председателей избирательных участков, говорится в... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T17:43

2024-03-17T17:43

2024-03-17T18:24

выборы президента россии — 2024

в мире

алма-ата

россия

казахстан

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

владислав даванков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933761347_0:179:3007:1870_1920x0_80_0_0_def45fcc07efc8eada5f52f26b470e3a.jpg

АЛМА-АТА, 17 мар — РИА Новости. Время работы участков для голосования в генеральном консульстве РФ в Алма-Ате продлили до 21:00 по решению председателей избирательных участков, говорится в сообщении генерального консульства РФ В Алма-Ате в Telegram -канале. "С целью обеспечения избирательных прав граждан председателями УИК 8133 и 8134 города Алма-Аты принято решение о продлении времени голосования на выборах президента Российской Федерации до 21:00 по местному времени (19:00 мск)", - говорится в сообщении. Россияне начали выстраиваться у генконсульств в Алма-Ате с раннего утра еще до открытия участков. К 11:00 по местному времени (09:00 мск) проголосовать пришли сотни человек, к обеду их число достигло нескольких тысяч, а очередь растянулась более чем на километр. В здании дипмиссии расположено два участка для голосования: один находится со стороны центрального входа в генеральное консульство, второй с торца - в помещении для приема посетителей по консульским вопросам. Избирательные участки организованы в четырех городах Казахстана: в Астане – в представительстве Россотрудничества и генконсульствах России в Алма-Ате, Уральске и Усть-Каменогорске. Участки должны были работать с 08.00 (06:00 мск) до 20.00 (18:00 мск) по местному времени. К участию в выборах допускаются граждане России, постоянно проживающие или временно находящиеся в Казахстане, достигшие 18 лет. При себе для участия в голосовании необходимо иметь документ, подтверждающий личность гражданина Российской Федерации. Голосование на выборах президента РФ впервые проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240317/yavka-1933747939.html

https://ria.ru/20240317/britaniya-1933727765.html

алма-ата

россия

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, алма-ата, россия, казахстан, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)