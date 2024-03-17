Время работы участков в Алма-Ате продлили до 21:00
Время работы участков в Алма-Ате продлили до 21:00 из-за наплыва избирателей
© Sputnik / Ертай Сарбасов | Перейти в медиабанкЛюди стоят в очереди, чтобы проголосовать на выборах президента России на избирательном участке в посольстве России в Алма-Ате. 17 марта 2024
© Sputnik / Ертай Сарбасов
Люди стоят в очереди, чтобы проголосовать на выборах президента России на избирательном участке в посольстве России в Алма-Ате. 17 марта 2024
АЛМА-АТА, 17 мар — РИА Новости. Время работы участков для голосования в генеральном консульстве РФ в Алма-Ате продлили до 21:00 по решению председателей избирательных участков, говорится в сообщении генерального консульства РФ В Алма-Ате в Telegram -канале.
"С целью обеспечения избирательных прав граждан председателями УИК 8133 и 8134 города Алма-Аты принято решение о продлении времени голосования на выборах президента Российской Федерации до 21:00 по местному времени (19:00 мск)", - говорится в сообщении.
Россияне начали выстраиваться у генконсульств в Алма-Ате с раннего утра еще до открытия участков. К 11:00 по местному времени (09:00 мск) проголосовать пришли сотни человек, к обеду их число достигло нескольких тысяч, а очередь растянулась более чем на километр.
В здании дипмиссии расположено два участка для голосования: один находится со стороны центрального входа в генеральное консульство, второй с торца - в помещении для приема посетителей по консульским вопросам.
Избирательные участки организованы в четырех городах Казахстана: в Астане – в представительстве Россотрудничества и генконсульствах России в Алма-Ате, Уральске и Усть-Каменогорске. Участки должны были работать с 08.00 (06:00 мск) до 20.00 (18:00 мск) по местному времени.
К участию в выборах допускаются граждане России, постоянно проживающие или временно находящиеся в Казахстане, достигшие 18 лет. При себе для участия в голосовании необходимо иметь документ, подтверждающий личность гражданина Российской Федерации.
Голосование на выборах президента РФ впервые проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.