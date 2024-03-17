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Время работы участков в Алма-Ате продлили до 21:00 - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
17:43 17.03.2024 (обновлено: 18:24 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/alma-ata-1933750803.html
Время работы участков в Алма-Ате продлили до 21:00
Время работы участков в Алма-Ате продлили до 21:00 - РИА Новости, 17.03.2024
Время работы участков в Алма-Ате продлили до 21:00
Время работы участков для голосования в генеральном консульстве РФ в Алма-Ате продлили до 21:00 по решению председателей избирательных участков, говорится в... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T17:43
2024-03-17T18:24
выборы президента россии — 2024
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алма-ата
россия
казахстан
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
владислав даванков
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АЛМА-АТА, 17 мар — РИА Новости. Время работы участков для голосования в генеральном консульстве РФ в Алма-Ате продлили до 21:00 по решению председателей избирательных участков, говорится в сообщении генерального консульства РФ В Алма-Ате в Telegram -канале. "С целью обеспечения избирательных прав граждан председателями УИК 8133 и 8134 города Алма-Аты принято решение о продлении времени голосования на выборах президента Российской Федерации до 21:00 по местному времени (19:00 мск)", - говорится в сообщении. Россияне начали выстраиваться у генконсульств в Алма-Ате с раннего утра еще до открытия участков. К 11:00 по местному времени (09:00 мск) проголосовать пришли сотни человек, к обеду их число достигло нескольких тысяч, а очередь растянулась более чем на километр. В здании дипмиссии расположено два участка для голосования: один находится со стороны центрального входа в генеральное консульство, второй с торца - в помещении для приема посетителей по консульским вопросам. Избирательные участки организованы в четырех городах Казахстана: в Астане – в представительстве Россотрудничества и генконсульствах России в Алма-Ате, Уральске и Усть-Каменогорске. Участки должны были работать с 08.00 (06:00 мск) до 20.00 (18:00 мск) по местному времени. К участию в выборах допускаются граждане России, постоянно проживающие или временно находящиеся в Казахстане, достигшие 18 лет. При себе для участия в голосовании необходимо иметь документ, подтверждающий личность гражданина Российской Федерации. Голосование на выборах президента РФ впервые проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240317/yavka-1933747939.html
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в мире, алма-ата, россия, казахстан, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
Выборы президента России — 2024, В мире, Алма-Ата, Россия, Казахстан, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
Время работы участков в Алма-Ате продлили до 21:00

Время работы участков в Алма-Ате продлили до 21:00 из-за наплыва избирателей

© Sputnik / Ертай Сарбасов | Перейти в медиабанкЛюди стоят в очереди, чтобы проголосовать на выборах президента России на избирательном участке в посольстве России в Алма-Ате. 17 марта 2024
Люди стоят в очереди, чтобы проголосовать на выборах президента России на избирательном участке в посольстве России в Алма-Ате. 17 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
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Люди стоят в очереди, чтобы проголосовать на выборах президента России на избирательном участке в посольстве России в Алма-Ате. 17 марта 2024
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АЛМА-АТА, 17 мар — РИА Новости. Время работы участков для голосования в генеральном консульстве РФ в Алма-Ате продлили до 21:00 по решению председателей избирательных участков, говорится в сообщении генерального консульства РФ В Алма-Ате в Telegram -канале.
"С целью обеспечения избирательных прав граждан председателями УИК 8133 и 8134 города Алма-Аты принято решение о продлении времени голосования на выборах президента Российской Федерации до 21:00 по местному времени (19:00 мск)", - говорится в сообщении.
Работа информационного центра ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
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Россияне начали выстраиваться у генконсульств в Алма-Ате с раннего утра еще до открытия участков. К 11:00 по местному времени (09:00 мск) проголосовать пришли сотни человек, к обеду их число достигло нескольких тысяч, а очередь растянулась более чем на километр.
В здании дипмиссии расположено два участка для голосования: один находится со стороны центрального входа в генеральное консульство, второй с торца - в помещении для приема посетителей по консульским вопросам.
Подсчет голосов на выборах президента РФ - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
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Избирательные участки организованы в четырех городах Казахстана: в Астане – в представительстве Россотрудничества и генконсульствах России в Алма-Ате, Уральске и Усть-Каменогорске. Участки должны были работать с 08.00 (06:00 мск) до 20.00 (18:00 мск) по местному времени.
К участию в выборах допускаются граждане России, постоянно проживающие или временно находящиеся в Казахстане, достигшие 18 лет. При себе для участия в голосовании необходимо иметь документ, подтверждающий личность гражданина Российской Федерации.
Голосование на выборах президента РФ впервые проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024В миреАлма-АтаРоссияКазахстанЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновВладислав ДаванковФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
 
 
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