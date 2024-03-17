Рейтинг@Mail.ru
Жители дома в Алчевске после удара ВСУ рассказали об обстреле - РИА Новости, 17.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:18 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/alchevsk-1933640912.html
Жители дома в Алчевске после удара ВСУ рассказали об обстреле
Жители дома в Алчевске после удара ВСУ рассказали об обстреле - РИА Новости, 17.03.2024
Жители дома в Алчевске после удара ВСУ рассказали об обстреле
В результате удара ВСУ по жилому дому в Алчевске в ЛНР чудом никто не пострадал, рассказали РИА Новости проживающие в доме люди. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T11:18
2024-03-17T11:18
специальная военная операция на украине
алчевск
происшествия
луганская народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933624277_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_893cac22af1b86b828582a918bee6ae6.jpg
ЛУГАНСК, 17 мар - РИА Новости. В результате удара ВСУ по жилому дому в Алчевске в ЛНР чудом никто не пострадал, рассказали РИА Новости проживающие в доме люди. Ранее глава местной администрации Альберт Апшев сообщил, что ВСУ утром в воскресенье ударили по жилому многоквартирному дому в Алчевске. По предварительным данным, атака произошла с помощью дрона. Никто не пострадал. "Полпятого утра я спала, стали лететь искры, а потом грохот и полетели мои все стекла", - рассказала РИА Новости жительница одной из пострадавших квартир Людмила. Соседка женщины уточнила, что хозяйка квартиры чудом осталась жива. "И самое главное над ней пролетела ваза хрустальная, вот такой булыжник. Как не задело? Повезло", - рассказала РИА Новости. По данным местных властей, в доме повреждены около 500 окон, некоторые конструктивные элементы дома.
https://ria.ru/20240317/obstrel-1933581068.html
https://ria.ru/20240313/obstrely-1932630376.html
алчевск
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933624277_293:0:3024:2048_1920x0_80_0_0_7d0426d2e5d3db2b07193fe17fa5eb83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
алчевск, происшествия, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Алчевск, Происшествия, Луганская Народная Республика
Жители дома в Алчевске после удара ВСУ рассказали об обстреле

Жители дома в Алчевске после удара ВСУ рассказали, что чудом никто не пострадал

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПоследствия удара беспилотника ВСУ по жилому многоквартирному дому в Алчевске
Последствия удара беспилотника ВСУ по жилому многоквартирному дому в Алчевске - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Последствия удара беспилотника ВСУ по жилому многоквартирному дому в Алчевске
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 17 мар - РИА Новости. В результате удара ВСУ по жилому дому в Алчевске в ЛНР чудом никто не пострадал, рассказали РИА Новости проживающие в доме люди.
Ранее глава местной администрации Альберт Апшев сообщил, что ВСУ утром в воскресенье ударили по жилому многоквартирному дому в Алчевске. По предварительным данным, атака произошла с помощью дрона. Никто не пострадал.
Сотрудник СК РФ - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Украинские войска за сутки 21 раз обстреляли ДНР
Вчера, 00:23
"Полпятого утра я спала, стали лететь искры, а потом грохот и полетели мои все стекла", - рассказала РИА Новости жительница одной из пострадавших квартир Людмила.
Соседка женщины уточнила, что хозяйка квартиры чудом осталась жива.
"И самое главное над ней пролетела ваза хрустальная, вот такой булыжник. Как не задело? Повезло", - рассказала РИА Новости.
По данным местных властей, в доме повреждены около 500 окон, некоторые конструктивные элементы дома.
Последствия обстрела в Шебекино - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области
13 марта, 05:21
 
Специальная военная операция на УкраинеАлчевскПроисшествияЛуганская Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала