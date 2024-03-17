https://ria.ru/20240317/alchevsk-1933640912.html

Жители дома в Алчевске после удара ВСУ рассказали об обстреле

Жители дома в Алчевске после удара ВСУ рассказали об обстреле - РИА Новости, 17.03.2024

Жители дома в Алчевске после удара ВСУ рассказали об обстреле

В результате удара ВСУ по жилому дому в Алчевске в ЛНР чудом никто не пострадал, рассказали РИА Новости проживающие в доме люди. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T11:18

2024-03-17T11:18

2024-03-17T11:18

специальная военная операция на украине

алчевск

происшествия

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 17 мар - РИА Новости. В результате удара ВСУ по жилому дому в Алчевске в ЛНР чудом никто не пострадал, рассказали РИА Новости проживающие в доме люди. Ранее глава местной администрации Альберт Апшев сообщил, что ВСУ утром в воскресенье ударили по жилому многоквартирному дому в Алчевске. По предварительным данным, атака произошла с помощью дрона. Никто не пострадал. "Полпятого утра я спала, стали лететь искры, а потом грохот и полетели мои все стекла", - рассказала РИА Новости жительница одной из пострадавших квартир Людмила. Соседка женщины уточнила, что хозяйка квартиры чудом осталась жива. "И самое главное над ней пролетела ваза хрустальная, вот такой булыжник. Как не задело? Повезло", - рассказала РИА Новости. По данным местных властей, в доме повреждены около 500 окон, некоторые конструктивные элементы дома.

https://ria.ru/20240317/obstrel-1933581068.html

https://ria.ru/20240313/obstrely-1932630376.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

алчевск, происшествия, луганская народная республика