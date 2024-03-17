https://ria.ru/20240317/alchevsk-1933640912.html
Жители дома в Алчевске после удара ВСУ рассказали об обстреле
Жители дома в Алчевске после удара ВСУ рассказали об обстреле - РИА Новости, 17.03.2024
Жители дома в Алчевске после удара ВСУ рассказали об обстреле
В результате удара ВСУ по жилому дому в Алчевске в ЛНР чудом никто не пострадал, рассказали РИА Новости проживающие в доме люди. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T11:18
2024-03-17T11:18
2024-03-17T11:18
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алчевск
происшествия
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ЛУГАНСК, 17 мар - РИА Новости. В результате удара ВСУ по жилому дому в Алчевске в ЛНР чудом никто не пострадал, рассказали РИА Новости проживающие в доме люди. Ранее глава местной администрации Альберт Апшев сообщил, что ВСУ утром в воскресенье ударили по жилому многоквартирному дому в Алчевске. По предварительным данным, атака произошла с помощью дрона. Никто не пострадал. "Полпятого утра я спала, стали лететь искры, а потом грохот и полетели мои все стекла", - рассказала РИА Новости жительница одной из пострадавших квартир Людмила. Соседка женщины уточнила, что хозяйка квартиры чудом осталась жива. "И самое главное над ней пролетела ваза хрустальная, вот такой булыжник. Как не задело? Повезло", - рассказала РИА Новости. По данным местных властей, в доме повреждены около 500 окон, некоторые конструктивные элементы дома.
https://ria.ru/20240317/obstrel-1933581068.html
https://ria.ru/20240313/obstrely-1932630376.html
алчевск
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алчевск, происшествия, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Алчевск, Происшествия, Луганская Народная Республика
Жители дома в Алчевске после удара ВСУ рассказали об обстреле
Жители дома в Алчевске после удара ВСУ рассказали, что чудом никто не пострадал
ЛУГАНСК, 17 мар - РИА Новости. В результате удара ВСУ по жилому дому в Алчевске в ЛНР чудом никто не пострадал, рассказали РИА Новости проживающие в доме люди.
Ранее глава местной администрации Альберт Апшев сообщил, что ВСУ утром в воскресенье ударили по жилому многоквартирному дому в Алчевске. По предварительным данным, атака произошла с помощью дрона. Никто не пострадал.
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"Полпятого утра я спала, стали лететь искры, а потом грохот и полетели мои все стекла", - рассказала РИА Новости жительница одной из пострадавших квартир Людмила.
Соседка женщины уточнила, что хозяйка квартиры чудом осталась жива.
"И самое главное над ней пролетела ваза хрустальная, вот такой булыжник. Как не задело? Повезло", - рассказала РИА Новости.
По данным местных властей, в доме повреждены около 500 окон, некоторые конструктивные элементы дома.
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