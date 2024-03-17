https://ria.ru/20240317/aeroport-1933642113.html
Аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский вернулись к штатной работе
Аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский вернулись к штатной работе - РИА Новости, 17.03.2024
Аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский вернулись к штатной работе
Аэропорты "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" работают в штатном режиме после снятия ограничений на полеты, говорится в официальном Telegram-канале... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T11:24
2024-03-17T11:24
2024-03-17T11:44
жуковский
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
внуково (аэропорт)
происшествия
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Аэропорты "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" работают в штатном режиме после снятия ограничений на полеты, говорится в официальном Telegram-канале представителя Росавиации.Временные ограничения на работу воздушных гаваней ввели утром в воскресенье, в 09.39."Аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский вернулись к штатной работе. В 11.15 мск временные ограничения для Домодедово, Внуково и Жуковский сняты. Меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов предпринимали все необходимые действия для обеспечения безопасности полетов – это безусловный приоритет", - сообщается в публикации.
https://ria.ru/20240317/bespilotnik-1933589558.html
жуковский
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жуковский, домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), внуково (аэропорт), происшествия
Жуковский, Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Внуково (аэропорт), Происшествия
Аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский вернулись к штатной работе
В аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский сняли ограничения