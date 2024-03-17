https://ria.ru/20240317/aeroport-1933642113.html

Аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский вернулись к штатной работе

Аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский вернулись к штатной работе - РИА Новости, 17.03.2024

Аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский вернулись к штатной работе

Аэропорты "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" работают в штатном режиме после снятия ограничений на полеты, говорится в официальном Telegram-канале... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T11:24

2024-03-17T11:24

2024-03-17T11:44

жуковский

домодедово (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

внуково (аэропорт)

происшествия

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Аэропорты "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" работают в штатном режиме после снятия ограничений на полеты, говорится в официальном Telegram-канале представителя Росавиации.Временные ограничения на работу воздушных гаваней ввели утром в воскресенье, в 09.39."Аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский вернулись к штатной работе. В 11.15 мск временные ограничения для Домодедово, Внуково и Жуковский сняты. Меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов предпринимали все необходимые действия для обеспечения безопасности полетов – это безусловный приоритет", - сообщается в публикации.

https://ria.ru/20240317/bespilotnik-1933589558.html

жуковский

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

жуковский, домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), внуково (аэропорт), происшествия