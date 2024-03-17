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Явка на выборах президента в Адыгее за превысила 63 процента
Явка на выборах президента в Адыгее за превысила 63 процента - РИА Новости, 17.03.2024
Явка на выборах президента в Адыгее за превысила 63 процента
Явка по итогам двух дней голосования на выборах президента РФ в Республике Адыгея составила 63,35%, сообщили в региональном избиркоме в воскресенье. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T09:36
2024-03-17T09:36
2024-03-17T10:07
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КРАСНОДАР, 17 мар – РИА Новости. Явка по итогам двух дней голосования на выборах президента РФ в Республике Адыгея составила 63,35%, сообщили в региональном избиркоме в воскресенье. "По итогам второго дня голосования явка избирателей в Адыгее на выборах президента России достигла 63,35%", - говорится в сообщении. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, республика адыгея, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Республика Адыгея, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков, Совет Федерации РФ
Явка на выборах президента в Адыгее за превысила 63 процента
Явка на выборах президента в Адыгее за два дня составила 63,35 процента