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Явка на выборах президента в Адыгее за превысила 63 процента - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
09:36 17.03.2024 (обновлено: 10:07 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/adygeya-1933613170.html
Явка на выборах президента в Адыгее за превысила 63 процента
Явка на выборах президента в Адыгее за превысила 63 процента - РИА Новости, 17.03.2024
Явка на выборах президента в Адыгее за превысила 63 процента
Явка по итогам двух дней голосования на выборах президента РФ в Республике Адыгея составила 63,35%, сообщили в региональном избиркоме в воскресенье. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T09:36
2024-03-17T10:07
выборы президента россии — 2024
политика
россия
республика адыгея
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
владислав даванков
совет федерации рф
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КРАСНОДАР, 17 мар – РИА Новости. Явка по итогам двух дней голосования на выборах президента РФ в Республике Адыгея составила 63,35%, сообщили в региональном избиркоме в воскресенье. "По итогам второго дня голосования явка избирателей в Адыгее на выборах президента России достигла 63,35%", - говорится в сообщении. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, россия, республика адыгея, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Республика Адыгея, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков, Совет Федерации РФ
Явка на выборах президента в Адыгее за превысила 63 процента

Явка на выборах президента в Адыгее за два дня составила 63,35 процента

© Фото : ЦИК АдыгеиГолосование на выборах президента РФ в Адыгее. 16 марта 2024
Голосование на выборах президента РФ в Адыгее. 16 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© Фото : ЦИК Адыгеи
Голосование на выборах президента РФ в Адыгее. 16 марта 2024
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 17 мар – РИА Новости. Явка по итогам двух дней голосования на выборах президента РФ в Республике Адыгея составила 63,35%, сообщили в региональном избиркоме в воскресенье.
"По итогам второго дня голосования явка избирателей в Адыгее на выборах президента России достигла 63,35%", - говорится в сообщении.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Избиратели в Мелитополе Запорожской области - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
В Мелитополе рассказали, за что голосовали на выборах президента России
Вчера, 09:26
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияРеспублика АдыгеяЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновВладислав ДаванковСовет Федерации РФ
 
 
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