https://ria.ru/20240317/adygeya-1933613170.html

Явка на выборах президента в Адыгее за превысила 63 процента

Явка на выборах президента в Адыгее за превысила 63 процента - РИА Новости, 17.03.2024

Явка на выборах президента в Адыгее за превысила 63 процента

Явка по итогам двух дней голосования на выборах президента РФ в Республике Адыгея составила 63,35%, сообщили в региональном избиркоме в воскресенье. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T09:36

2024-03-17T09:36

2024-03-17T10:07

выборы президента россии — 2024

политика

россия

республика адыгея

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

владислав даванков

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933619736_0:72:1010:640_1920x0_80_0_0_fbb25066a5293925ed4cade370269d72.jpg

КРАСНОДАР, 17 мар – РИА Новости. Явка по итогам двух дней голосования на выборах президента РФ в Республике Адыгея составила 63,35%, сообщили в региональном избиркоме в воскресенье. "По итогам второго дня голосования явка избирателей в Адыгее на выборах президента России достигла 63,35%", - говорится в сообщении. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240317/melitopol-1933609267.html

россия

республика адыгея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, республика адыгея, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф