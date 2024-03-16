https://ria.ru/20240316/zeman-1933539348.html

Врачи рассказали о состоянии Земана после операции

Врачи рассказали о состоянии Земана после операции - РИА Новости, 16.03.2024

Врачи рассказали о состоянии Земана после операции

Состояние бывшего президента Чехии Милорша Земана после перенесенной в четверг операции на ноге остается тяжелым, он по-прежнему находится в реанимации,... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T18:16

2024-03-16T18:16

2024-03-16T18:16

в мире

чехия

милош земан

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ПРАГА, 16 мар – РИА Новости. Состояние бывшего президента Чехии Милорша Земана после перенесенной в четверг операции на ноге остается тяжелым, он по-прежнему находится в реанимации, сообщила в субботу журналистам пресс-секретарь пражской больницы Motol, в которой госпитализирован экс-президент, Павлина Данкова. "Господин Земан после операции по поводу тромба в ноге находится в отделении интенсивной терапии. Состояние его здоровья по-прежнему тяжелое, но стабилизированное и не ухудшается. В понедельник состоится консилиум врачей, который на основании обследования сделает вывод о дальнейших вариантах лечения господина экс-президента", - сказала Данкова. Земан, которому в сентябре исполнится 80 лет, прибыл в четверг в больницу Motol для обследования, по свидетельству родных, он жаловался на боль в ноге. После короткого обследования врачи пришли к выводу о необходимости экстренной операции в связи с критическим отсутствием крови в ноге, вызванным тромбом. Как сообщил, выступая по Чешскому ТВ, глава минздрава Властимил Валек, в ходе операции врачи открыли на ноге у Земана артерии и восстановили кровоснабжение. Земан занимал пост президента Чехии в период с 2013 года по 2018 год и в период с 2018 года по 2023 год. Еще в 2013 году врачи сообщили о том, что Земан страдает полифункциональной нейропатией, из-за которой он теряет чувствительность в ногах, что обычно является неврологическим осложнением диабета. В апреле 2021 года Земан объявил, что решил пересесть на инвалидную коляску из-за проблем с ходьбой и устойчивостью.

https://ria.ru/20230302/posrednik-1855491262.html

чехия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, чехия, милош земан