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Эдгард Запашный посетил штаб по наблюдению за выборами президента - РИА Новости, 16.03.2024
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11:23 16.03.2024
https://ria.ru/20240316/zapashnyy-1933452990.html
Эдгард Запашный посетил штаб по наблюдению за выборами президента
Эдгард Запашный посетил штаб по наблюдению за выборами президента - РИА Новости, 16.03.2024
Эдгард Запашный посетил штаб по наблюдению за выборами президента
Генеральный директор Большого московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный посетил в субботу Общественный штаб по наблюдению за... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T11:23
2024-03-16T11:23
эдгард запашный
политика
москва
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Генеральный директор Большого московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный посетил в субботу Общественный штаб по наблюдению за выборами президента России в Москве, передает корреспондент РИА Новости. "Я еще не голосовал. Сегодня специально выделил для этого день, потому что очень хотел проголосовать со своей семьей. Я возьму с собой всех своих детей. Они маленькие, но уже понимающие. Хочу, чтобы они тоже понимали важность происходящего сегодня в стране", - сказал Запашный. Отдать свой голос за главу государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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эдгард запашный, политика, москва
Эдгард Запашный, Политика, Москва
Эдгард Запашный посетил штаб по наблюдению за выборами президента

Эдгард Запашный посетил штаб по наблюдению за выборами президента РФ в Москве

© Фото : Общественный штаб/ВКонтактеГенеральный директор Большого московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный в Общественном штабе по наблюдению за выборами президента России в Москве
Генеральный директор Большого московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный в Общественном штабе по наблюдению за выборами президента России в Москве - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© Фото : Общественный штаб/ВКонтакте
Генеральный директор Большого московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный в Общественном штабе по наблюдению за выборами президента России в Москве
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Генеральный директор Большого московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный посетил в субботу Общественный штаб по наблюдению за выборами президента России в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
"Я еще не голосовал. Сегодня специально выделил для этого день, потому что очень хотел проголосовать со своей семьей. Я возьму с собой всех своих детей. Они маленькие, но уже понимающие. Хочу, чтобы они тоже понимали важность происходящего сегодня в стране", - сказал Запашный.
Работа информационного центра ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
В ОП заявили об отсутствии прецедентов, способных повлиять на итоги выборов
Вчера, 11:18
Отдать свой голос за главу государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Эдгард ЗапашныйПолитикаМосква
 
 
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