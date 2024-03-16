https://ria.ru/20240316/zapashnyy-1933452990.html

Эдгард Запашный посетил штаб по наблюдению за выборами президента

Эдгард Запашный посетил штаб по наблюдению за выборами президента - РИА Новости, 16.03.2024

Эдгард Запашный посетил штаб по наблюдению за выборами президента

Генеральный директор Большого московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный посетил в субботу Общественный штаб по наблюдению за... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T11:23

2024-03-16T11:23

2024-03-16T11:23

эдгард запашный

политика

москва

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Генеральный директор Большого московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный посетил в субботу Общественный штаб по наблюдению за выборами президента России в Москве, передает корреспондент РИА Новости. "Я еще не голосовал. Сегодня специально выделил для этого день, потому что очень хотел проголосовать со своей семьей. Я возьму с собой всех своих детей. Они маленькие, но уже понимающие. Хочу, чтобы они тоже понимали важность происходящего сегодня в стране", - сказал Запашный. Отдать свой голос за главу государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240316/pretsedenty-1933451428.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

эдгард запашный, политика, москва