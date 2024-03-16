https://ria.ru/20240316/zapad-1933523137.html

"Об этом говорят открыто": в Германии рассказали, что Запад готовит Украине

"Об этом говорят открыто": в Германии рассказали, что Запад готовит Украине - РИА Новости, 16.03.2024

"Об этом говорят открыто": в Германии рассказали, что Запад готовит Украине

Западные страны постепенно начали понимать, что Украина не сможет вернуть утраченные территории, заявил журналист Геррит Зебальд в эфире немецкого канала Welt. РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T17:11

2024-03-16T17:11

2024-03-16T17:11

в мире

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германия

киев

рольф мютцених

владимир зеленский

евросоюз

нато

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Западные страны постепенно начали понимать, что Украина не сможет вернуть утраченные территории, заявил журналист Геррит Зебальд в эфире немецкого канала Welt."Все громче звучат заявления, в том числе в дипломатических кругах ЕС, что уже нет веры в победу Украины, а именно в то, что у Киева получится вернуть потерянные территории. Раньше позиция была такова, что он должен их вернуть. Это была и позиция НАТО, и ЕС, и правительства Германии", — отметил обозреватель.Зебальд подчеркнул, что именно по этой причине глава парламентской фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених накануне заявил о необходимости продумать пути заморозки вооруженного конфликта на Украине, чтобы затем положить ему конец."Можно предположить, что Рольф Мютцених обрисовал сценарий выхода из конфликта, о чем, возможно, канцлер уже давно думает. <…> Канцлер с главой парламентской фракции медленно, но верно прорабатывают варианты выхода. По крайне мере, они открыто говорят, что нужно найти другое решение, поскольку Украина уже не вернет территории", — заключил журналист.Западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.

https://ria.ru/20240316/oruzhie-1933496470.html

https://ria.ru/20240316/sholts-1933478650.html

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в мире, украина, германия, киев, рольф мютцених, владимир зеленский, евросоюз, нато, welt