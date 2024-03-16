В Крыму рассказали, что ждет новую военную коалицию Запада
Гемпель: новую военную коалицию Запада ждет крах и исторический позор
© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкГлава комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель
Глава комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар — РИА Новости. Новую коалицию западных стран по поставкам дальнобойного оружия Украине, ждет крах и исторический позор, заявил РИА Новости глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
"Эту коалицию ждет крах, поражение и исторический позор. История помнит не одну коалицию, создаваемую западными странами против России, и то, к какому бесславному концу они пришли. Новая коалиция лишь ускорит развал Евросоюза", — сказал Гемпель агентству.
По его словам, Россия, как страна с многовековой историей, пережила не одну враждебную коалицию.
"Пора уже западным стратегам уяснить и зарубить себе на носу, что с Россией можно только договариваться и дружить, а вот воевать лучше не стоит, так как поражение неизбежно", — подчеркнул Гемпель.
В пятницу в Берлине состоялась встреча лидеров Германии, Франции и Польши. По данным правительств, канцлер Шольц, президент Эммануэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск в так называемом формате Веймарского треугольника обсудили вопросы поддержки Украины. Шольц заявил в среду, что исключает поставку Украине дальнобойных систем вооружения, для применения которых необходимо участие немецких военнослужащих, даже если они при этом будут находиться за пределами Украины. Шольц неоднократно выступал против поставок дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине, несмотря на давление со стороны оппозиции и даже некоторых членов правящей коалиции.