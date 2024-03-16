https://ria.ru/20240316/zapad-1933401808.html

В Крыму рассказали, что ждет новую военную коалицию Запада

В Крыму рассказали, что ждет новую военную коалицию Запада - РИА Новости, 16.03.2024

В Крыму рассказали, что ждет новую военную коалицию Запада

Новую коалицию западных стран по поставкам дальнобойного оружия Украине, ждет крах и исторический позор, заявил РИА Новости глава комитета крымского парламента... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T01:31

2024-03-16T01:31

2024-03-16T01:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар — РИА Новости. Новую коалицию западных стран по поставкам дальнобойного оружия Украине, ждет крах и исторический позор, заявил РИА Новости глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.Ранее канцлер Германии Олаф Шольц после переговоров с лидерами Франции и Польши заявил, что в рамках встреч стран НАТО и их союзников на авиабазе Рамштайн будет создана коалиция по поставкам Украине дальнобойной артиллерии. "Эту коалицию ждет крах, поражение и исторический позор. История помнит не одну коалицию, создаваемую западными странами против России, и то, к какому бесславному концу они пришли. Новая коалиция лишь ускорит развал Евросоюза", — сказал Гемпель агентству. По его словам, Россия, как страна с многовековой историей, пережила не одну враждебную коалицию. "Пора уже западным стратегам уяснить и зарубить себе на носу, что с Россией можно только договариваться и дружить, а вот воевать лучше не стоит, так как поражение неизбежно", — подчеркнул Гемпель. В пятницу в Берлине состоялась встреча лидеров Германии, Франции и Польши. По данным правительств, канцлер Шольц, президент Эммануэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск в так называемом формате Веймарского треугольника обсудили вопросы поддержки Украины. Шольц заявил в среду, что исключает поставку Украине дальнобойных систем вооружения, для применения которых необходимо участие немецких военнослужащих, даже если они при этом будут находиться за пределами Украины. Шольц неоднократно выступал против поставок дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине, несмотря на давление со стороны оппозиции и даже некоторых членов правящей коалиции.

https://ria.ru/20240312/repetitsiya-1932341181.html

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