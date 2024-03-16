Рейтинг@Mail.ru
Захарова рассказала, что ей больше всего понравилось на выборах президента - РИА Новости, 16.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип президентских выборов 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
10:41 16.03.2024
https://ria.ru/20240316/zakharova-1933443780.html
Захарова рассказала, что ей больше всего понравилось на выборах президента
Захарова рассказала, что ей больше всего понравилось на выборах президента - РИА Новости, 16.03.2024
Захарова рассказала, что ей больше всего понравилось на выборах президента
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что проголосовала, как и планировала в субботу на выборах президента РФ, и рассказала, что ей... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T10:41
2024-03-16T10:41
выборы президента россии — 2024
мария захарова
политика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896074817_0:0:3289:1850_1920x0_80_0_0_8cc8a6a2d5cdf581f2cee4023433fc9e.jpg
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что проголосовала, как и планировала в субботу на выборах президента РФ, и рассказала, что ей больше понравилось. Накануне в интервью РИА Новости она сообщила, что планирует проголосовать очно, в субботу. В беседе с РИА Новости Захарова подтвердила, что проголосовала и поделилась, что "мне очень понравилось, что можно голосовать и онлайн на участке, и используя бюллетень". Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240316/vybory-1933441286.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896074817_560:0:3289:2047_1920x0_80_0_0_75cf037a98528dd68bf8eb2bf3c48a01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мария захарова, политика, россия
Выборы президента России — 2024, Мария Захарова, Политика, Россия
Захарова рассказала, что ей больше всего понравилось на выборах президента

Захаровой понравилось, что на выборах можно проголосовать и онлайн, и на участке

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мария Захарова . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что проголосовала, как и планировала в субботу на выборах президента РФ, и рассказала, что ей больше понравилось.
Накануне в интервью РИА Новости она сообщила, что планирует проголосовать очно, в субботу.
Захарова: Россиянам за рубежом дана возможность голосовать, независимо от политических взглядов - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
Захарова рассказала о голосовании на выборах президента России за рубежом
10:26
В беседе с РИА Новости Захарова подтвердила, что проголосовала и поделилась, что "мне очень понравилось, что можно голосовать и онлайн на участке, и используя бюллетень".
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024Мария ЗахароваПолитикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала