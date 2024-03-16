https://ria.ru/20240316/zakharova-1933443780.html
Захарова рассказала, что ей больше всего понравилось на выборах президента
Захарова рассказала, что ей больше всего понравилось на выборах президента - РИА Новости, 16.03.2024
Захарова рассказала, что ей больше всего понравилось на выборах президента
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что проголосовала, как и планировала в субботу на выборах президента РФ, и рассказала, что ей... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T10:41
2024-03-16T10:41
2024-03-16T10:41
выборы президента россии — 2024
мария захарова
политика
россия
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что проголосовала, как и планировала в субботу на выборах президента РФ, и рассказала, что ей больше понравилось. Накануне в интервью РИА Новости она сообщила, что планирует проголосовать очно, в субботу. В беседе с РИА Новости Захарова подтвердила, что проголосовала и поделилась, что "мне очень понравилось, что можно голосовать и онлайн на участке, и используя бюллетень". Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мария захарова, политика, россия
Выборы президента России — 2024, Мария Захарова, Политика, Россия
Захарова рассказала, что ей больше всего понравилось на выборах президента
Захаровой понравилось, что на выборах можно проголосовать и онлайн, и на участке
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что проголосовала, как и планировала в субботу на выборах президента РФ, и рассказала, что ей больше понравилось.
Накануне в интервью РИА Новости она сообщила, что планирует проголосовать очно, в субботу.
Захарова рассказала о голосовании на выборах президента России за рубежом
В беседе с РИА Новости Захарова подтвердила, что проголосовала и поделилась, что "мне очень понравилось, что можно голосовать и онлайн на участке, и используя бюллетень".
Совет Федерации
назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий
, Николай Харитонов
, Владислав Даванков
и Владимир Путин
.