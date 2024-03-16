https://ria.ru/20240316/zakharova-1933418594.html

Мария Захарова: недружественные страны пытались сорвать голосование россиян

Мария Захарова: недружественные страны пытались сорвать голосование россиян - РИА Новости, 16.03.2024

Мария Захарова: недружественные страны пытались сорвать голосование россиян

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала в интервью РИА Новости о беспрецедентных попытках вмешательства стран Запада в выборы президента... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T12:00

2024-03-16T12:00

2024-03-16T18:17

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мария захарова

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала в интервью РИА Новости о беспрецедентных попытках вмешательства стран Запада в выборы президента России и о том, с какими трудностями сталкиваются российские загранучреждения при проведении голосования за пределами страны.— Мария Владимировна, хотелось бы начать разговор с самой актуальной на сегодняшний день темы: выборов президента России. Будете ли вы голосовать сегодня?— Конечно буду. Тема действительно актуальная, и не только для нашей страны. Это, наверное, беспрецедентный случай, но за нашими российскими выборами, когда мы выбираем своего президента, не просто наблюдает весь мир, а мы видим, как маленькая его часть, знаете, "мал клоп, да вонюч", пытается все время что-то нам испортить, навредить всячески. Беспрецедентная история — с точки зрения какой-то на грани диверсии, активизации коллективного Запада.Во-первых, сегодня проголосовал министр иностранных дел Российской Федерации Сергеев Викторович Лавров (интервью было записано 15 марта. — Прим. ред.). Все у нас уже на наших аккаунтах опубликовано.Во-вторых, у нас уже ведется голосование. Я взяла специально последнюю статистику, чтобы быть предельно точной. У нас организовано голосование, как вы знаете, на большом количестве участков за рубежом — в 144 странах. Трехдневное голосование было организовано в трех государствах: это Таиланд, Южная Осетия и Кипр. И благодаря работе, организованной нашим Министерством иностранных дел и нашими загранучреждениями, за электоральным процессом, в том числе досрочным, можно следить буквально онлайн. Речь идет о наших аккаунтах: министерства и аккаунтах наших посольств в социальных сетях. При этом аккаунт МИДа все это аккумулирует.Также я хотела бы сказать о том, что сейчас завершается досрочное голосование, оно прошло в 51 стране. Могу также сказать, очевидно, что информация буквально каждую минуту меняется, но на утро сегодняшнего дня проголосовало за рубежом 62 662 наших гражданина.Соответственно, в общем у нас этот процесс отлажен и по освещению, а по проведению выборов — тем более. Министерство иностранных дел находится в плотнейшей координации с Центральной избирательной комиссией, которая, является головной для проведения выборов за рубежом. МИД, со своей стороны, реализует все те законодательные акты и инструкции, которые на этот счет выпускаются.Сама я, конечно, пойду голосовать. Только что родители мне отправили сообщение, что проголосовали. Я же с учетом того, что мы как раз занимаемся информационным обеспечением и для нас очень важно начало этого этапа, оставила голосование на завтрашнее утро. Завтра я пойду на избирательный участок. Мои коллеги по пресс-службе именно потому, что задействованы в этой круглосуточной работе, собираются голосовать онлайн, а я пойду лично, очно поучаствовать.— Мария Владимировна, в этом году отмечается меньшее количество участков за границей, на которых голосуют россияне. Чем это вызвано? С какими проблемами столкнулась российская сторона?— Вы знаете, что касается количества стран, в которых развернуты зарубежные участки для голосования, то их всего лишь на одну (страну. — Прим. ред.) меньше. А вот по количеству самих участков... Действительно, их существенно меньше в этот раз. По одной простой причине: это как раз действия тех самых недружественных режимов, которые делают — правда, безуспешно — все для того, чтобы не допустить, сорвать, запугать наших граждан, оказать политическое давление. Да чего уж тут говорить, не только политически, в том числе и сделать все, чтобы физически это не получилось.Несколько месяцев назад мы начали слышать от зарубежных стран либо на уровне их официальных властей, либо по линии их органов безопасности, через мейнстримовые СМИ идеи о том, что проводить выборы президента России за рубежом Москве никто не позволит. Во всяком случае, в тех странах, которые Россия более года назад назвала недружественными. Запугивали по-разному.После того как мы поняли, какой курс они выбрали, были по традиции разосланы дипломатические ноты по всем странам. Но особый интерес представлял ответ недружественных режимов. Планируют ли они выполнить свои обязательства? Это же не вопрос желания и не вопрос личной точки зрения, это обязательства и по Венской конвенции дипломатических сношений перед нашей страной и перед гражданами, ведь электоральное право, право на волеизъявление, на участие в выборах — это то самое право человека, на котором и выстраивается вся демократия.Что вы думаете? От дружественных стран мы получили ответы так, как обычно мы и получаем, и взаимодействие шло по традиционному образцу. Никаких не было сюрпризов, нюансов. Конечно, есть новые элементы, связанные с вопросами безопасности, которые достаточно оперативно решались. А вот недружественные вели себя так, как им и полагается. Дело в том, что они максимально затянули направление нам ответов. Вы не поверите, наверное, но последний ответ мы получили от Греции 8 марта. Можете себе представить? Лишь за неделю (до выборов. — Прим. ред.) официальные Афины ответили нам нотой о том, как они рассматривают возможность проведения и организации нами выборов в их стране. Что же они ответили? Это целая драматургия. По капле, видимо, выдавливая из себя злобу и яд, они отвечали, что да, скрепя сердце готовы выполнить обязательства и предоставить нам такую возможность для организации выборов. Но опять же, вы, наверное, не поверите, те страны недружественные, которые первыми начали отвечать, потом начали вдогонку добавлять, что хотя они не отзывают свое согласие на проведение России выборов за рубежом, но при этом подчеркивают, что не будут признавать выборы в новых российских регионах. А те, кто отвечали уже впритык, сразу об этом написали. О чем это говорит? О том, что они, эти самые недружественные страны, не имеют даже возможности самостоятельно определить свой курс в отношении России, в отношении таких стандартных для дипломатической практики вопросов, как проведение голосования или каких-то других мероприятий на базе посольств, консульских учреждений той страны, которой дают возможность для дипломатического присутствия у себя. Они ждут какой-то общей позиции, а даже если проявляют некую самостоятельность, то потом обязаны ее пересматривать из-за окриков, которые раздаются, как мы прекрасно понимаем, откуда. Конечно, из Вашингтона, который формирует эту самую повестку даже внутри стран Евросоюза. И сегодня мы имеем полностью все ответы, но, как я сказала, многие из них были добавлены дополнительными материалами, которые присланы вдогонку, чтобы мы не думали, что, давая согласие на проведение нами выборов за рубежом, они автоматически будут распространять свое видение на новые регионы. И это тоже вопрос к их дихотомии. И почему они вообще их выделяют, хотя вопрос так и не ставился. Мы же не задавали вопрос, можно ли нам проводить выборы на территории собственной страны, будь то новые регионы или другие регионы.Мы задавали вопрос, гарантируют ли они и готовы ли они обеспечивать соответствующие меры безопасности в связи со своими обязательствами. А они начали дополнять свои ответы вот этими какими-то нововведениями, странностями относительно новых регионов. Но это же не единственное, с чем мы сталкиваемся. Вы задали вопрос относительно того, с какими трудностями пришлось иметь дело из-за позиций недружественных стран. Ну, во-первых, об их глобальном ответе, о переподтверждении своих обязательств мы узнали, как вы понимаете, буквально впритык. Это, конечно, создавало определенные проблемы — и очень большие проблемы. Второй момент: нужно помнить, что российские посольства и консульства в недружественных странах во многом были сокращены из-за высылки наших дипломатов. Причем, как мы понимаем, эта высылка, в том числе последних месяцев, также была сопряжена с проведением Россией выборов, просто чтобы осложнить работу наших загранпредставительств. Второе: как вы опять же помните, за последние годы целый ряд недружественных режимов вышли с требованием или просто огласили свои решения о закрытии российских — в частности, консульских — точек в тех городах, которые как раз были густонаселенными. Третий момент. Параллельно с высылкой российских дипломатов, закрытием российских консульских учреждений и нанесением различного ущерба от материального до психологического давления или политической травли они еще и заявляли об угрозах в киберсфере. Именно поэтому Центральной избирательной комиссией после просчета всех вариантов, рисков и возможностей было принято решение о непроведении за рубежом онлайн-голосования. Соответственно, можно проголосовать за рубежом очно. Понимая это, вот эти самые недружественные режимы сделали все для того, чтобы еще и запугать граждан нашей страны. Причем я хочу обратить внимание, мы же прекрасно понимаем, люди, которые находятся сейчас за рубежом, имеют российское гражданство, российские паспорта, имеют совершенно различные взгляды на российскую политику, по-разному относятся к различным политическим партиям, кандидатам. <...> Опять же, я на всякий случай подчеркну, сделаю это не для нашей аудитории, а РИА Новости смотрят и читают во всем мире. Так вот, именно для зарубежной аудитории я все-таки напомню, что возможность проголосовать российским гражданам за рубежом дана всем вне зависимости от их политических взглядов. Никто же не говорил, что надо будет объявлять о том, за кого планирует человек отдать голос, и только на этом основании будет, так сказать, дано разрешение на вход в посольство или консульство. Но опять же повторю, наверное, сегодня третий раз, вряд ли в это возможно поверить, однако именно так сделали некоторые страны, в частности прибалтийские, которые сказали, что обязательно разместят на подходах к нашим загранучреждениям какие-то свои кордоны из полиции миграционных служб, которые будут спрашивать документы у граждан России, которые хотят попасть на избирательные участки, для того чтобы понять, имеют ли они право вообще находиться на территории страны и так далее. Для чего это делалось? Для того чтобы запугать людей. Вспомните, как были организованы предыдущие выборы, что говорили политические режимы в этих самых, ну на тот момент тогда еще не объявляли мы, что это недружественные страны, но уже было понятно: они давили на политическую составляющую, они говорили, голосуйте за того российского кандидата, не голосуйте за этого, ну и так далее. Безумие, чудовищно, но так или иначе в их этой страшной сказке хоть какая-то логика, пусть и адская, но прослеживалась, но то, что они делают сейчас, ведь они же наносят ущерб не нам, они наносят ущерб своим собственным народам, которые понимают, что никакой демократии в их самых недружественных странах нету, потому что это базовое, как мы уже сегодня с вами говорили, право, а в некоторых конституциях, в частности и в нашем законодательстве, и нас так учили, это и обязанность гражданина, поэтому то, что они запугивали людей, и мало того что они заранее объявляли, что будут выстраивать какие-то кордоны на подходе и еще сверять с какими-то своими базами данных, картотеками, проверять какие-то документы и только после этого давать возможность людям прийти к избирательным участкам, это полностью саморазоблачение этих самых недружественных режимов. Что еще? Безусловно, проведение всяких манифестаций с какими-то бесконечными лозунгами оскорбительными в отношении нашей страны, нашего народа, наших органов власти, наших людей, и, соответственно, демонстрация того, что может быть. Некоторые страны дошли даже до того, что заявили — опять же, речь идет в основном о Прибалтике, но не только, — что будут отслеживать тех, кто будет подходить к нашим посольствам, и вносить в какие-то реестры, и дальше в отношении них будут приниматься какие-то действия. Подождите, как так-то? Ведь вы же даже не знаете, как настроены эти люди, за кого они будут голосовать. Почему? Мало того, я напомню, что ведь до 2024 года эти же самые недружественные режимы — конечно, с подачи Штатов, через натовские структуры, в том числе и в нашей стране — распространяли всякие тезисы, схемы того, как нужно пользоваться открытыми, законными демократическими схемами, извращая их для того, чтобы повлиять вот таким нелегальным способом на электоральный процесс. Вроде бы как бы использовать легальные, законные инструментарии, но ведь замысел изначально был именно подрывной, ведь они же все это рассказывали нашему электорату, нашим людям придумывали. Придумывали какие-то онлайн-приложения, сайты, какие-то бесконечные пересылали ссылки, ролики, инструкции, как нашим гражданам себя вести. Хочется спросить, а вот сейчас, после того как вы много лет учили наших граждан, сначала учили правильным схемам, как голосовать, говоря о том, что демократии нужно обязательно голосовать. Потом учили каким-то серым схемам, как влиять на голосование, не проявляя свою волю, а в общем-то реализовывая волю каких-то зарубежных экспертов, государств, спецслужб и так далее. А сейчас вы просто физически хотите не пустить граждан России к избирательным участкам? Ну это уже их абсолютный коллапс. После этого, я думаю, что им собрать свое собственное реноме и очистить его будет невозможно. Это навсегда, вы понимаете? Это навсегда. Вот эта бирка, вот этот маркер, вот это дырища жуткая, она ничем не оттирается и никаким образом не заштопывается. Это с ними на всю жизнь.— Мария Владимировна, вот, говоря о выборах за границей, хотелось бы еще затронуть то, как проходит голосование в Приднестровье. Готова ли Россия к тому, что там будут чинить препятствия гражданам, которые проживают в республике, что им там будут не давать сказать свое слово?— Мы не то что к этому готовы теоретически. Мы об этом сказали достаточно подробно на этой неделе в ходе брифинга. Привели цифры, факты, количество населения, которое хочет голосовать, обладая при этом соответствующими законодательными возможностями, будучи гражданами нашей страны. Мало того, мы говорили о том, насколько дико себя ведет Кишинев, придумывая различные козни в отношении наших граждан. И мало того, мы также приводили пример того, как вне зависимости от отношений с официальным Кишиневом, с точки зрения схожести политических взглядов или разночтений каких-то, мы всегда давали возможность гражданам Молдавии, которые находятся на территории нашей страны, проявлять и реализовывать свое право и обязанность участвовать в выборах. И всегда не просто шли навстречу, а мы делали все, зависящее от нашей страны, для того чтобы в Молдавии состоялся этот самый электоральный процесс и внутри государства, и за рубежом. И почему нынешние власти в Кишиневе не поступают так же? Хотя они и обязаны это делать по своим обязательствам международным, и обязаны это делать, потому что поставили демократию и свободу в качестве своих приоритетов, и обязаны это делать просто на основе взаимности. Я уже сейчас не говорю о глобальных каких-то общечеловеческих принципах, но вот три причины, мне кажется, тут сами за себя говорят. Ответ-то только один. Не потому, что им чего-то не хватает с точки зрения законодательства, или есть какая-то нюансировка, или еще что-то. Нет. Потому что они полностью реализуют волю вот этого самого натовского сборища, потому что они идут бездумно, глупо, дико против своих собственных граждан, которые хотят развивать отношения с Россией, потому что они, здесь работают, потому что у них совместные семьи, потому что они наши естественные соседи, а многие являются еще и родственниками. По гражданскому кодексу, и по духу, и по вере мы так близки. И потому что это политический заказ со стороны Соединенных Штатов Америки, потому что власти в Кишиневе получают деньги за реализацию русофобии. Да, есть отдельные политические деятели, в том числе во власти, у которых эта русофобия "прошита". Они могут сами доплатить, лишь бы у них была возможность сделать какую-нибудь пакость Москве или россиянам. Равно, мне кажется, как и своим гражданам. Если президент Молдавии лишает свою страну собственного молдавского языка, называя его румынским, то что уж тут говорить? Но многие же это делают просто за деньги. И глобально, конечно, все это очень мощно спонсируется со стороны США, через НАТО, ЕС и так далее. Ну вот вы же видите, как это происходит на Украине. Это же бизнес, это же страшные, кровавые, я бы сказала, черные или серые схемы. Теперь они не черные, не серые, они кровавые схемы. Вот это взаимопроникновение американо-украинской коррупции, экстремизма и терроризма, которые на эти деньги или для прикрытия этих денег, собственно говоря, реализованы. В том числе реализуя одну из задач качественного нанесения и нам, как они формулируют, стратегического поражения, да и, собственно говоря, для того, чтобы посеять очередной хаос уже на постсоветском пространстве. Ну а заодно и весь мир, так сказать, подтолкнуть все ближе и ближе к очередной катастрофе.— Очевидно, что попытки вмешательства США в российские выборы в этом году беспрецедентны. И они ведь препятствуют не только выборам за границей, пытаются вмешаться и в выборы, которые происходят здесь.— Вы понимаете, почему в Штатах такая паранойя? Я понимаю, что это звучит как-то так странно, но ведь вы же видите, они буквально каждый день на протяжении нескольких месяцев уделяют часы своего эфирного времени на каждом канале американском выборам в нашей стране. Хочется задать вопрос. Это же наша страна, а не ваша. У вас в Америке будут свои выборы, вы не переживайте. У вас раз в два года какой-то очередной электоральный цикл. То законодательная власть избирается, то президентская, то какие-то муниципальные проходят. Есть чем заняться, занимайтесь своими выборами. Потом у вас доктрина Монро с новой силой ожила, когда вы смотрите, я имею в виду Штаты, на страны сопредельные как на свой задний двор. Может быть, кому-то нравится, наводите порядок где-нибудь там. Или, пожалуйста, уделяйте время выборам своих союзников, с которыми вас связывают общие геополитические доктринальные документы. Почему мы-то? А я вам объясню. В это сложно, опять же, поверить, но это так. Ведь они же много лет рассказывали о том, что их президента американского выбирает Москва — Кремль — Путин. Понимаете? Поэтому они сами подвели свое общественное мнение, и уже с этой темы они соскочить не могут, что от выборов Российской Федерации зависят выборы в Соединенных Штатах Америки. Еще раз подчеркну, это их модель, это их нарратив, как они любят теперь это говорить, это их философия, которую они внедряли несколько лет. Поэтому вот на этой, простите меня, ноте, на этом вот острие они и находятся. Они действительно пришли к какому-то абсолютному тупику. Потому что, рассказывая в том же самом 2016 году, сначала до президентских выборов США, а потом после, что кандидата от республиканцев приводила якобы Москва, и потом то, что он победил, это тоже из-за Москвы. И потом, опять же, придумывают истории, что этот самый президент США от республиканцев будет проводить именно кремлевскую политику, они стали заложниками самих себя. И поэтому они с таким остервенением эту тему сейчас у себя опять раскручивают. Но это удивительно. Я считаю, что это исторический феномен. Я не знаю ни одного такого примера, чтобы такое происходило со странами, которые находятся на разных континентах, у которых нет общих границ, у которых не то чтобы было какое-то очевидное взаимовлияние электоральных циклов, бывают такие страны, которые раньше были объединены общим государственным пространством или каким-то историческим пространством, и действительно там какие-то могут быть увязки. Нет, нас ничего в этом смысле с Соединенными Штатами ничего не связывает. Но они действительно относятся к выборам президента в России, как будто мы выбираем президента и себе, ну и заодно человека, который будет еще немного управлять Соединенными Штатами Америки. Ну так они это подают.— Но ведь, помимо открытой пиар-компании, медийной компании против российских выборов, ведется еще и более скрытая игра. Вот Служба внешней разведки России сообщала о том, что США готовят кибератаки на наши информационные системы.— Я об этом сказала. Именно так. Именно поэтому на основе полученной информации по линии наших спецслужб и, анализируя их заявления в различных своих комиссиях и комитетах по обороне безопасности и так далее, пришли к выводу о том, что проводить онлайн-голосование за рубежом просто небезопасно. И поэтому, к сожалению, несмотря на то, что у нас есть технические возможности, это действительно, в общем-то, достижение современного мира, к сожалению, риски были слишком высоки. Но вы абсолютно правы, формулируя вопрос так, потому что они ведь не ограничиваются и не собираются ограничиваться в киберсреде только желанием навредить нашим выборам за рубежом. Они же планируют еще и это самое сделать на территории нашей страны, как они всегда это делали. И формы этого абсолютно различные. О некоторых я уже сказала, когда вырабатывались в структурах НАТО различные приемы, способы, рекомендации, как российских граждан пытались втянуть в какие-то внешние, как бы легальные способы голосования — на самом деле те, которые противоречат смыслу проведения выборов, волеизъявлению всего народа, они готовили большое количество фейков накануне, во время проведения выборов совершенно разного характера. И с точки зрения политического содержания, с точки зрения вбросов о кандидатах, о политических партиях, о персоналиях они делали немало для того, чтобы людей буквально запугать. Вот мы же сейчас увидели, что вытворяли посольства западных стран, давая так называемые рекомендации и публикуя их у себя на сайте до таких вариантов, как непосредственно борьба незаконная, нелегальная в киберсреде, борьба с нашими выборами. Именно так. Но это уже, конечно, дело специалистов это комментировать. Мы, безусловно, это знаем, мы видим, мы даем этому политическую оценку, а о нюансах потом расскажут специалисты.— А ведь есть же еще западные НПО, которые пытаются влиять на мнение общественных масс, повлиять на настроения внутри России, снизить явку или склонить людей к какому-то решению. Как нам ответить на это? Как Россия будет отвечать на такие действия?— Вы знаете, эта работа велась достаточно давно, и она не была организована в какой-то спешке накануне нынешних выборов. Я думаю, что их разрушительная функция касалась бы вообще нынешней цивилизации, потому что они ведь настроены были не только на какое-то влияние на электоральные процессы для того, чтобы, например, привести к власти какого-то своего кандидата на местном уровне или региональном уровне. Они были настроены именно на разрушение демократических основ волеизъявления народа. А это что значит? Это значит — очередная смута, очередная какая-то дезорганизация, очередной какой-то хаос, причем в огромных масштабах, все-таки речь идет об одной шестой части суши и о регионах вокруг. Поэтому работа началась не за пару дней до нынешних выборов. Она шла системно, она шла на законодательной основе, на основе права, законности. И постепенно выявляя эти организации, принимались по ним решения. Причем ведь работали давно и давали возможность им выполнять свои первичные функции, быть неправительственными организациями, заниматься вопросами экологии, образования, гуманитарных связей. А потом стало понятно, о каких гуманитарных связях идет речь. Простите, если работает какая-нибудь американская неправительственная организация и получает деньги, афилированные с правительством США, и призывает всех к, допустим, студенческим обменам, а при этом посольство США закрывает консульскую службу здесь в принципе по выдаче виз. В принципе, на территории России. Возникает же вопрос, о каких таких связях гуманитарных можно говорить? А тех, кого отбирали на территории нашей страны, например, для отправления в Штаты, наверное, это делали не для того, чтобы стимулировать взаимный туризм между нашими странами. Наверное, были какие-то совершенно иные мысли и идеи. Иначе визовая секция и вообще визовая работа Соединенными Штатами на территории нашей страны не была бы прекращена, если бы они были настолько все заинтересованы в развитии гуманитарных контактов. Или эти самые неправительственные организации, живущие на американские деньги, они бы возвысили свой голос, они бы заявляли протесты, как они любят, ходили бы манифестациями вокруг американских посольств, требуя начать выдачу нормальную, недискриминационную, неполитизированную и виз, и прекратить мучить граждан, в том числе и своих, потому что многие люди в совместных браках просто не имели возможность контактировать друг с другом. И это продолжается до сих пор. Понимаете? Поэтому шло выявление этих организаций, сопоставление заявленных целей с результатами их работы в реальности. Кому-то было предписано завершить деятельность на территории Российской Федерации, кто-то просто был внесен в число иноагентов просто для того, чтобы люди могли понимать, откуда идет финансирование и какой деятельностью они занимаются. Причем, как вы прекрасно понимаете, изменение определенных параметров могло бы, я имею в виду, если бы эти структуры, эти НПО зарубежные, занимались бы деятельностью по заявленным целям и задачам, это поменяло бы и отношение к ним. И выявлено было очень многое из того, что не соответствовало, еще раз подчеркну, не просто каким-то нашим внутренним здесь стандартам, а заявленным ими целям.Вот мне кажется, проще всего это на конкретном примере объяснить. Когда человек, например, идет за визой для того, чтобы поехать в другую страну, он говорит о том, чем будет там заниматься. Он может туда поехать с целью туризма, с целью бизнеса, работы, с дипломатическими целями, может поехать для обучения. Вот несколько самых распространенных целей. И когда человек получает эту визу на территории той или иной страны, он должен выполнять те действия и заниматься тем, на что ему выдана виза. Если человек поехал с туристическими целями, он не может, несмотря на то что он, может быть, самый лучший человек на свете и, может быть, очень хочет развивать двусторонние связи, он просто не может, не имеет права заниматься, например, торговлей или работать. И нет ничего зазорного в том, что власти той или иной страны ему на это указывают. Это незаконно. Вот здесь то же самое. Мы указывали, говорили, объясняли. Кто понимал, переформатировал работу, а кто не понимал или было очевидно, что и понимать не собирается, прекращали здесь свою деятельность. И мы долго и много лет пытались наладить совместный рабочий процесс с целым рядом стран для того, чтобы прояснить многие вопросы, может быть, где-то как-то перезагрузиться на каких-то направлениях. Но когда это стало очевидно наносить нам ущерб и идти в русле разрушительной деятельности с точки зрения нашей государственности, нашей общественной жизни, навязывать нам чудовищные, уже даже по меркам самих Штатов, потому что голоса раздаются буквально каждый день тысячами относительно тех идеологем, которые навязываются определенной частью политической элиты в США своим же гражданам, когда люди буквально криком кричат и говорят о том, что эта идеология разрушает жизнь — с точки зрения гендеров, этой вот экстремистской ЛГБТ* повестки и так далее. Не тогда, когда люди могут проявлять свои особенности, но при этом не влиять на жизнь других людей, заставляя их быть такими же. Мы не про это говорим. Мы говорим именно о том, когда эта повестка навязывается. Но, к сожалению, работать нормально и конструктивно, мы видели, никто и не собирается, поэтому уже принимали на протяжении нескольких лет и законодательно, и практически те меры и те шаги, которые помогали бы нам себя защищать внутри.— Мария Владимировна, от выборов хотелось бы перейти к еще одной очень важной на сегодняшний день теме. Западные страны пытаются втянуть Армению все активнее в свой антироссийский курс. Как повлияет это на Армению и как повлияет на нее отказ от дружеских отношений с Россией, в том числе в рамках международных организаций, таких, к примеру, как ОДКБ?— К сожалению, мы видим эту тенденцию достаточно давно, и мы о ней говорим. Мы говорим в том числе очень доверительно с нашими армянскими коллегами, партнерами, с одной только целью — предупредить. Какие-то доводы были восприняты, и, как мы понимаем, даже были приняты определенные меры. Потому что ведь то, что хотят сделать Соединенные Штаты Америки, может стать разрушительным для самой Армении. Вот в чем проблема. Мы прекрасно понимаем, что Штаты и в целом коллективный Запад на протяжении не то что десятилетий, столетий используют тактику отношения к странам и народам в виде их инструмента. При этом прикрываясь благими намерениями. Если бы таких примеров не было в нашем регионе, наверное, можно было бы подумать, что именно к постсоветскому пространству Соединенные Штаты и коллективный Запад не будут эту тактику применять. Но нет, именно здесь за последние годы они ее применяли, и применяли с особой жестокостью, что сейчас демонстрирует коллективный Запад на примере Украины. Сначала, несколько лет, много лет подряд вмешивались во внутренние дела этой страны, используя, к сожалению, ее, может быть, слабость, недостаточную развитость институтов гражданского общества, государственных институтов. Потому что впервые в своей истории Украина получила суверенитет и независимость именно в качестве абсолютно суверенного государства. Наверное, использовали эту слабость, эту неразвитость всей системы государственного управления. (Такую тактику. — Прим. ред.) применяли и Штаты, и Германия. К сожалению. Такие вещи, как коррупционные подходы, причем не скупились, разжигали вот этот вот страшный огонь, эту страшную страсть внутри Украины, понимая, что, к сожалению, там это все было, но только вывели это все на какой-то страшный уровень, просто страшный, такого никогда в жизни не было на Украине при всех особенностях, при всех нюансах, описанных еще и Гоголем, но такого не было никогда, такого, что привносилось. Потом начали менять элиты. Приводить буквально своих, с гражданством своих стран политических деятелей — кому вышиванку купили, кому косы привязали, кому чуб отрастили, кому горилку налили, кому в руки дали жовто-блакитный флаг. И вот этот отряд ряженых псевдоукраинских политиков буквально как с конвейера сходил и внедрялся в украинское общество. На самом деле эти люди не являлись ни государственными, ни общественными деятелями Украины, они были просто засланцами. Хотя, наверное, в середине этого слова должна стоять другая буква по итогам их деятельности. Но мы с вами ограничены эфиром, поэтому скажем "засланцы". А дальше они перешли к более активным действиям, они просто начали моделировать Украину вопреки ее исторической сути. Вопреки традициям, культуре, вопреки воле народа, проводя соответствующие антиконституционные перевороты под названием "Майдан". Ну и закончилось все достаточно, мягко говоря, не очень. Огромной трагедией.Поэтому этот сценарий наиболее ярко был отработан на территории Украины Штатами и коллективным Западом. И мы просто видим, как они пытаются то же самое сейчас сделать с Молдавией. Кстати, до этого они пытались то же самое сделать с Белоруссией, разве не так? Такие же вещи, кстати говоря, они делали с Грузией. И Грузия на несколько лет, увы, была втянута не в орбиту даже интересов, а вот в эту страшную воронку натовской очередной возни. А потом Грузия просто, мне кажется, возродилась за счет того, что оттолкнулась от своих собственных интересов национальных, от истинных чаяний и интересов народа. И есть и такие примеры. Поэтому, мне кажется, что народ Армении обладает исторической мудростью, силой воли, которая закалена была действительно не в социальных сетях и не на страницах каких-то изданий, а закалена была жизнью, которая по-разному складывалась. И народ Армении исторически проходил такие трагедии, после чего вопрос защиты своего суверенитета становится особенно актуальным. И от всей души, от всего сердца мы желаем и хотим, чтобы Армения сохраняла свой суверенитет, чтобы она выстраивала свою внутреннюю, внешнюю политику, исходя из национальных интересов. Что такое национальные интересы? Не те интересы, которые написал кто-то там в Брюсселе или где-нибудь еще в какой-то столице, а те, которые отражают культурную самобытность народа, которые сопряжены с интересами людей, которые каждый день через свой труд создают вот это самое общественное благо, которые будут, хотят и будут воспитывать своих детей и детей своих детей на своей земле, которые не относятся к Армении транзитно с точки зрения транзитного сознания, а хотят жить там, хотят создавать там и национальный продукт, и свои семьи, свои дома. И хотят, чтобы их уникальная родина, такая красивая, такая самобытная, прошедшая такую тяжелую историю, развивалась и процветала. Вот что хочет Россия и делает все, чтобы это получилось, но только в тех рамках и только в тех границах, в которых мы это делаем именно как посредники, как соседи, как люди, опять же, связанные с армянским народом исторически. Ни в коем случае не более того. И мы прошли сами ведь такой же период, когда верили Западу, когда считали, что не так, в общем, далек тот момент, когда мы сможем, в общем-то, так или иначе, может быть, не интегрироваться, может быть, не объединиться, но точно сопрягать свои интересы с интересами Запада, делать это взаимовыгодно, с обоюдной, не знаю, какой-то заинтересованностью. Мы же через это все прошли: 90-е, самое начало 2000-х, мы же все это предлагали, мы же были полностью готовы к построению этого нового мира. И что с нами сделали? Сначала нам подожгли Северный Кавказ, и Запад в этом активно участвовал. Вы же помните, все международные боевики, вот эти международные террористы, они же все были почетными гостями в Лондоне, Вашингтоне и в других столицах стран НАТО. И все наши просьбы, мольбы, все наши обращения о том, что это потом перекинется с России и на другие страны Европы, Евразии, Кавказа и так далее, все игнорировалось. Мы преодолели эту проблему сами. И несмотря на то, что мы знали, кто стоит за этой трагедией на Северном Кавказе. А что тут было гадать? Когда даже трагедию Беслана они умудрялись обернуть против нас. Понимаете? Мы прошли многое. Мы прошли и прямые интервенции. Это, безусловно, была интервенция в нашу страну, в нашу жизнь, в нашу внутреннюю политику. Мы прошли и обманы, когда нам говорили о нерасширении НАТО, а потом оказалось, что НАТО расширяется, буквально обкладывает нас кольцом вот этих своих баз. Не своих, не натовских, американских под прикрытием, как бы НАТО. Мы прошли даже после этого историю с наращиванием экономических связей, которые должны были стать тем естеством, которое нас бы с Западом, ну, по крайней мере, с Западной Европой уберегло бы от политической конъюнктуры разрушения, которая могла бы прийти из Штатов. Мы вложили финансы, усилия, интеллектуальную мощь в энергетические проекты, в торгово-экономические проекты, в гуманитарные проекты. Мы были вот без пяти минут уже у отмены визового режима. Мы прошли в том числе через предательство всего этого со стороны Запада. Мы очень не хотим, чтобы вот этот пример и этот опыт, который был у нас, который был и у других постсоветских стран, навредил бы Армении. Если есть у кого-то вопросы в Армении относительно искренности наших помыслов, я думаю, что есть исторический ответ на это. Это то количество наших ребят, которые защищали Армению. И те усилия российского руководства и лично президента России Владимира Путина, которые он вложил для того, чтобы неоднократно прекращать кровопролитие в этом регионе. Вот это и есть та проверка, которую Россия прошла на прочность в отношениях с Арменией. Оно дорогого стоит. И это не те бесконечные бла-бла-бла, пустые слова, обещания, которые дают, как всегда давали исторически, многие западные страны, Армении, Еревану о том, что защитят, помогут и так далее. Причем почему-то защитят от России, которая по-настоящему останавливала кровопролитие, которая по-настоящему давала финансовую и экономическую помощь, не требуя ничего взамен и не обставляя это кабальными условиями, которая стала домом для огромного количества семей, граждан, людей, профессиональных интересов. Даже не деля на своих-чужих. Те, кто приехал из Армении, люди, которые хотели жить, например, на две страны, никогда не делились, никогда не считались, никогда никому ни на что не указывали, просто открывали двери, конечно, всегда рады, будем жить вместе, дружить и работать на общее благо. Понимаете? Я уж не говорю о том количестве беженцев, которых приняла наша страна, отовсюду принимали, но из Армении принимали тоже. И не делились, и не говорили о том, чьи беженцы лучше или хуже, те, которые приходят с территории Украины, или те, которые приходят с Кавказа, никогда в жизни этого не было. Всегда радушие, гостеприимство, рука помощи, причем настоящая рука помощи, с той возможностью, которую давала всегда Россия, а не рука за пазухой и не кулак за спиной. Понимаете? И очень не хочется, чтобы вот сейчас за счет информационных технологий, агрессивной риторики народу Армении навязали бы какую-то антироссийскую повестку. Мы всегда будем рядом, мы всегда будем помогать, мы всегда будем относиться к Армении, к народу этой страны с открытым сердцем и чистой душой.— Вот сейчас Армения демонстрирует готовность выходить из ОДКБ. И как это может сказаться на самой организации и в целом на безопасности в регионе СНГ, если все-таки это в ближайшее время произойдет?— Вы знаете, мы очень много это комментировали, я скажу только одно. Каждая страна имеет право выбирать региональные объединения, объединения, которые занимаются безопасностью, по своему усмотрению, в зависимости от целого ряда причин, факторов и так далее. Есть только один важный нюанс. Это же нужно делать с опорой на реальность, на реальные нужды страны и ни в коем случае не играть в это, не поддаваться на искушение какой-нибудь, знаете, очередной инсценировки по западным сценариям. И, знаете, как-то не заигрываться в это, это очень опасно, потому что это вопросы безопасности. Поэтому, опять же, здесь то же самое. Должна быть реальная какая-то картина на основе реальных факторов. Почему все время определенные политики официального Еревана навязывают ложные факты, несуществующие данные своим избирателям, своему народу, гражданам Армении относительно якобы негативной роли ОДКБ? Неизвестно. Мне кажется, это не относится к истинным, исконным национальным интересам Армении. Я думаю и уверена, у меня есть просто такая информация. Это то, что приготовлено где-то в районе Брюсселя, вот эта вот, знаете, информационная похлебка, которой сейчас обильно пытаются накормить граждан Армении, придумывая какие-то небылицы про ОДКБ. Уж точно ничего плохого от ОДКБ никогда не было. И уж точно было много хорошего от этой организации. А винить или искать, кто бы был виновен, это тоже надо признать в каких-то ошибках официального Еревана. Стоит или не стоит, решать будет сама Армения, но не надо привязывать это к несуществующим фактам. И не нужно искать в ОДКБ или прятаться за ОДКБ в попытках уйти от ответственности или в попытках найти того, кто на самом деле якобы виновен. На самом деле ОДКБ ни при чем. И не относится, и никаким образом ее нельзя привязать к тем, я не знаю, как сказать, ошибкам, просчетам или вещам, которыми официальный Ереван не гордится, в попытках объясниться собственному народу. Ну, в общем, мне кажется, что это очевидно.— В последнее время особенно усилилась агрессивная риторика стран НАТО в отношении России. Там шла речь уже и о возможных отправках контингента. Связано ли это с неудачами Украины на фронте в начале этого года? И действительно ли можно говорить о том, что страны НАТО готовятся к еще большей вовлеченности в украинский конфликт?— Вы понимаете, в чем дело. Ну, наверное, так могут рассуждать те люди, которые не видели этой вовлеченности натовцев в ситуацию вокруг Украины. Если кто-то только сейчас услышал в словах того же самого Макрона, или представителей Пентагона, или генсека НАТО очевидные вещи, увязывающие эти страны с ситуацией вокруг Украины, ну, я могу только высказать сожаление. Мы об этом говорим много лет.Мы об этом говорим много лет — и говорим не просто в качестве политических таких лозунгов, а просто предоставляем фактуру. Мы говорим с фактами на руках. Мы говорили и о том, что вся ситуация на Украине смоделирована и буквально спровоцирована натовскими странами. Мы говорили на примере учений, которые НАТО проводит в акватории, в том числе прорывая границу государственную нашей страны, провоцируя нас и на море, как это было в 2021 году, и в воздухе, как это было осенью 2021-го, когда натовские самолеты шли на опасное сближение не только с российской гражданской авиацией, но и с гражданской авиацией других стран в небе, в нашем воздушном пространстве, для того, чтобы, опять же, провоцировать. Для того, чтобы создать ситуацию максимального давления на людей, на страну и так далее.Потом, простите меня, 2022 год, я имею в виду 24 февраля 2022-го, началось не спонтанно, не просто так. Да, было огромное количество людей, которые сказали, что, оказывается, ничего не слышали и не видели. И восьми лет не видели и не слышали, и Аллеи ангелов не слышали, и не видели ничего, и не видели Дом профсоюзов в Одессе, и не видели боевиков на Майдане, и не видели танки в Донбассе. Понимаете? И не видели людей, которые приезжали сюда миллионами после 2014 года, миллионами, потому что им там было не жить. Кто-то возвращался, находя какой-то безопасный уголок, потом возвращался обратно. Кто-то не слышал заявления Порошенко, который прямо, не стесняясь, сказал, что это война. И сказал он задолго до 2022 года, что их люди будут учиться, жить, работать, а те, кто в Донбассе, всего этого будут лишены и будут сидеть по подвалам. Их дети, как он сказал, адресуя это заявление как раз жителям Донбасса, никогда не будут жить так, как дети должны жить обычные. Кто-то этого всего не видел, но это все было на самом деле. И поэтому в январе 2022-го озверевший киевский режим кратно увеличил обстрелы этой территории на фоне, опять же, той самой натовской инфраструктуры и политической поддержки НАТО, которую рассматривал как абсолютное одобрение, индульгенцию и поддержку нападению на Донбасс уже с новой силой. Поэтому случилось 24 февраля 2022 года, когда Россия приняла решение это прекратить.И, кстати говоря, вот в контексте вашего предыдущего вопроса по поводу Армении и того, что хочет с ней сделать Запад. Вот сейчас, на мой взгляд, это касается не только Армении, я думаю, что касается всех, нашей страны тоже. Пусть видят, и пусть мы все это видим, и пусть мы все это навсегда запомним, как эти же самые страны натовские, и как эти же самые макроны, боррели и все остальные блинкены, которые затягивали Украину, украинский народ, в эту страшную бойню, провоцируя ее и обещая ей прекрасное, светлое демократическое будущее, сейчас от нее отказываются. Вы же видите, и мы же все это сами с вами наблюдаем буквально в прямом эфире. Ведь это же так, они же ее предают.Вот посмотрите, сейчас понтифик, папа римский, глава католической церкви, заявил то, что буквально порвало Зеленского и вызвало какую-то даже оторопь в натовском стане. Он сказал о том, что нужно уже говорить о переговорах, мирном процессе, даже сказал про белый флаг для тех, кто очевидно проигрывает. Как они начали на это реагировать? Зеленский буквально весь изошел злобой и буквально оскорблениями. Что сказали в ответ на это заявление в Брюсселе? Боррель и все остальные сказали, что не надо и не стоит понтифику призывать Украину к сдаче, объявлению поражения, капитуляции и так далее. Вот как интересно.То есть сначала они были как бы вместе с Украиной, помните? Они говорили про единый фронт, про то, что они все вместе, что Украина вот-вот уже часть этого прекрасного сада. А как дело дошло до полного фиаско, это все к Украине. И ни Европейский союз, ни НАТО к этому никакого отношения не имеют. О чем они сейчас говорят? Они говорят только о том, что нужно деньги туда отправлять, о том, что нужно как-то находить новые ресурсы для, так сказать, Украины. Они говорят о том, что нельзя дать победить России. Но они не говорят того, что стало очевидно всему миру. Это их бойня. Это они ее придумали, они ее спровоцировали и они ее вели руками Украины.Вот вчера Министерство обороны Российской Федерации опубликовало данные о количестве наемников и о странах, из которых эти наемники прибыли. Это только одна часть картины. Мы же об этом говорили, что именно через украинские загранучреждения шла вербовка этих наемников. А что значит загранучреждение Украины в тех же самых недружественных странах? Разве это соответствует Венской конвенции? И мы сразу тогда обратили на это внимание этих самых натовских стран, что нельзя это делать, что это противоречит всем нормам, всем законам, всему международному праву. Не может дипломатическое представительство одной страны заниматься рекрутированием боевиков и, так сказать, разного рода элементов для участия в боевых действиях. Что нам сказали тогда натовские страны и всему миру? Что это нормально. Только одна часть их вовлеченности.Вот вы сейчас слышали разговор четверки самых высокопоставленных представителей люфтваффе, ВВС Германии, которые прямо говорили, что ведут войну. Против кого и кто ее ведет? Естественно, они как Германия, они как член НАТО, они как США, которые всем этим заправляют. Что они еще сказали, беседуя на четверых? Они же сказали удивительную вещь. Ну как бы смеясь, как бы походя. Они сказали о том, что там в основном слышна речь с американским акцентом, но они прямо буквально так и сказали, что там есть и американцы, и британцы, которые всем руководят и верховодят. Простите меня, все цели, по которым бьют киевскорежимные террористы, гражданские цели, это же вся функция наводчиков, которую осуществляет Запад. Вот вам еще одна доказательная база, которая, очевидна всем. И несмотря на то что они ведут эту гибридную войну, когда, по их же научению, на поле боя Россия, очевидно, решает всю ситуацию так, как ей нужно, они полностью всю пораженческую часть буквально списывают на Украину, себя выводя из-под удара. И так они делают со всеми.Это не только касается вот таких открытых фактов, это касается в том числе и политической возни. Вспомните проект Гуайдо, Венесуэла, на этого человека этот самый режим Байдена сделал ставку, его принимали в Белом доме, с ним сюсюкались, выделяли какие-то тоже колоссальные возможности, политические, финансовые, все что угодно. Весь мир был брошен к ногам Гуайдо, потому что его в Белом доме провозгласили "лидером всея Венесуэлы". Где сейчас Гуайдо? Ну где он? То же самое с Тихановской. Ну что-то шаромыжничает она где-то там, катается по каким-то странам. Понятно, ей дают какие-то там на булавки и на заколки деньги, что-то там кормят какие-то, сэндвичи привозят. Ну ясное дело, понятно. А дальше что? А эти люди уже не нужны, они списывают всех. Абсолютно.Афганистан. Двадцать лет там были американцы. Двадцать лет. Они взяли на себя обязательства перед Совбезом ООН. Ведь мандат на осуществление в Афганистане миссии по безопасности выписал именно Совет Безопасности ООН, НАТО, американцы и так далее. Они за 20 лет, во-первых, ни разу не отчитались, а во-вторых, они начали не столько заниматься там вопросами безопасности, сколько любимым делом — построением американской демократии в отдельно взятой суверенной стране. И потом, когда это закончилось очередным фиаско, они побросали все, в первую очередь всех тех людей, которые им же присягнули. И там работал, неважно, против своей истории, против культуры или как-то пытаясь совместить эти вещи, но уже чувствуя себя частью этого американского западного общества, пытался схватиться то за шасси, то за крылья, примотать себя, я не знаю, какими-то веревками к самолетам. Их побросали всех. Побросали на растерзание. Очевидно, потому что мы прекрасно понимаем, что эти люди брали на себя обязательства перед Соединенными Штатами и рассматриваются внутри своих стран, конечно, уже как люди, во многом даже, наверное, страну и народ предавшие. Не в политическом смысле, а в таком самом что ли ни на есть настоящем смысле предательства. И американцы их бросили. Вот в чем вопрос. Что когда они так сладко обещают, когда они рисуют такие, знаете, кисельные берега с такими молочными реками и обещают такую жирную, благополучную жизнь, нужно помнить, а где это получилось? Где это когда получалось? Да никогда и нигде за последние десятилетия. Ни одного примера никто не найдет. Вот просто то, что очень важно знать всем нам.* Экстремистское движение, запрещенное в России.

https://ria.ru/20240316/zapad-1933365303.html

https://ria.ru/20240228/pmr-1930051881.html

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https://ria.ru/20240312/odkb-1932469931.html

https://ria.ru/20240315/borrel-1933086011.html

https://ria.ru/20240312/utechka-1932615147.html

https://ria.ru/20240214/vybory-1927163881.html

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Влада Копылова

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Влада Копылова

интервью, мария захарова, политика, россия, сша, армения, одкб, нато