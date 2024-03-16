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Памфилова назвала задержанных за порчу бюллетеней глупцами и подонками - РИА Новости, 16.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
18:07 16.03.2024
https://ria.ru/20240316/zaderzhannye-1933538217.html
Памфилова назвала задержанных за порчу бюллетеней глупцами и подонками
Памфилова назвала задержанных за порчу бюллетеней глупцами и подонками - РИА Новости, 16.03.2024
Памфилова назвала задержанных за порчу бюллетеней глупцами и подонками
Все задержанные за порчу бюллетеней на выборах президента России не уйдут от ответственности, в том числе от уголовной, если выяснится их связь с ЦИПсО и СБУ,... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T18:07
2024-03-16T18:07
выборы президента россии — 2024
политика
элла памфилова
россия
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
служба безопасности украины
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Все задержанные за порчу бюллетеней на выборах президента России не уйдут от ответственности, в том числе от уголовной, если выяснится их связь с ЦИПсО и СБУ, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. "Мы работаем в тесном взаимодействии с правоохранительными органами по этому поводу, моментально принимаются меры. Ни один глупец, нарушитель закона, тем более, ни один подонок не уйдет. Все задержанные никуда не уйдут от ответственности, в том числе от уголовной. Скорее всего от уголовной, если связь выявится, в том числе с СБУ, ЦИПсО и прочими", - заявила Памфилова в субботу на брифинге в информцентре ЦИК. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, элла памфилова, россия, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, служба безопасности украины, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Элла Памфилова, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Служба безопасности Украины, Совет Федерации РФ
Памфилова назвала задержанных за порчу бюллетеней глупцами и подонками

Памфилова: все задержанные за порчу бюллетеней не уйдут от ответственности

© Кадр записи камеры видеонаблюденияКадр видео с избирательного участка в Москве, где девушка вылила красящее вещество в урну с бюллетенями
Кадр видео с избирательного участка в Москве, где девушка вылила красящее вещество в урну с бюллетенями
© Кадр записи камеры видеонаблюдения
Кадр видео с избирательного участка в Москве, где девушка вылила красящее вещество в урну с бюллетенями
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Все задержанные за порчу бюллетеней на выборах президента России не уйдут от ответственности, в том числе от уголовной, если выяснится их связь с ЦИПсО и СБУ, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.
«
"Мы работаем в тесном взаимодействии с правоохранительными органами по этому поводу, моментально принимаются меры. Ни один глупец, нарушитель закона, тем более, ни один подонок не уйдет. Все задержанные никуда не уйдут от ответственности, в том числе от уголовной. Скорее всего от уголовной, если связь выявится, в том числе с СБУ, ЦИПсО и прочими", - заявила Памфилова в субботу на брифинге в информцентре ЦИК.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Заседание Центральной избирательной комиссии России - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
Памфилова рассказала, откуда поступали указания портить бюллетени
Вчера, 17:23
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаЭлла ПамфиловаРоссияЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновСлужба безопасности УкраиныСовет Федерации РФ
 
 
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