https://ria.ru/20240316/zaderzhannye-1933538217.html

Памфилова назвала задержанных за порчу бюллетеней глупцами и подонками

Памфилова назвала задержанных за порчу бюллетеней глупцами и подонками - РИА Новости, 16.03.2024

Памфилова назвала задержанных за порчу бюллетеней глупцами и подонками

Все задержанные за порчу бюллетеней на выборах президента России не уйдут от ответственности, в том числе от уголовной, если выяснится их связь с ЦИПсО и СБУ,... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T18:07

2024-03-16T18:07

2024-03-16T18:07

выборы президента россии — 2024

политика

элла памфилова

россия

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

служба безопасности украины

совет федерации рф

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Все задержанные за порчу бюллетеней на выборах президента России не уйдут от ответственности, в том числе от уголовной, если выяснится их связь с ЦИПсО и СБУ, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. "Мы работаем в тесном взаимодействии с правоохранительными органами по этому поводу, моментально принимаются меры. Ни один глупец, нарушитель закона, тем более, ни один подонок не уйдет. Все задержанные никуда не уйдут от ответственности, в том числе от уголовной. Скорее всего от уголовной, если связь выявится, в том числе с СБУ, ЦИПсО и прочими", - заявила Памфилова в субботу на брифинге в информцентре ЦИК. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240316/ukazaniya-1933526121.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, элла памфилова, россия, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, служба безопасности украины, совет федерации рф