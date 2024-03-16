https://ria.ru/20240316/zaderzhannaya-1933551503.html
Задержанная за попытку порчи бюллетеней на Урале является профессором УрФУ
Задержанная за попытку порчи бюллетеней на Урале является профессором УрФУ - РИА Новости, 16.03.2024
Задержанная за попытку порчи бюллетеней на Урале является профессором УрФУ
Задержанная при попытке пронести зеленку для порчи бюллетеней на избирательном участке в Екатеринбурге является профессором Уральского федерального университета РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T19:39
2024-03-16T19:39
2024-03-16T19:41
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мар – РИА Новости. Задержанная при попытке пронести зеленку для порчи бюллетеней на избирательном участке в Екатеринбурге является профессором Уральского федерального университета (УрФУ), подтвердил РИА Новости зампроректора вуза Дмитрий Бенеманский. "Задержанная сегодня в Екатеринбурге действительно наш профессор. В институте, где она преподает и занимается наукой, о ней только положительные отзывы. Мотивы, побудившие женщину, возможно ставшую жертвой мошенников, принести зеленку на избирательный участок, нам неизвестны", – сказал Бенеманский агентству. Ранее свердловский избирком информировал, что жительницу Екатеринбурга задержали на избирательном участке в гимназии №13 за попытку испортить бюллетени – женщина хотела пронести в помещение УИК зеленку. Бюллетени, другая избирательная документация, КОИБ не пострадали, отмечали в ведомстве. Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что задержанная женщина является "сотрудником УрФУ, доктором химических наук", при задержании она оказала сопротивление сотрудникам полиции. Ее доставили в отдел полиции №7 для составления протокола по статье 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"). По указанию неустановленных лиц екатеринбурженка перевела им 15 миллионов рублей. В пятницу ей сказали, чтобы вернуть деньги, необходимо прийти на избирательный участок в гимназию и залить зеленкой КОИБ, пояснял источник, добавив, что не исключено, что на женщину будет заведено уголовное дело по статье о воспрепятствовании выборов. Он подчеркнул, что преподавательница в протестной активности "никогда не была замечена". Задержанная – местная жительница, 1974 года рождения, собранные по данному факту материалы будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения, уточнял журналистам начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. Судя по информации с сайта УрФУ, профессор имеет 19 лет педагогического стажа, в 2012 году она защитила докторскую диссертацию, и, действительно, является доктором химических наук. Как заявила ранее глава ЦИК Элла Памфилова, задержанные за порчу урн на избирательных участках признались, что делали это за деньги из-за рубежа и не знали об уголовной ответственности. В частности, одному из задержанных, по ее словам, обещали за это 100 тысяч рублей. Позже председатель Центризбиркома рассказала, что звонки с указаниями испортить бюллетени поступали через мессенджеры WhatsApp и Viber с территории Украины и некоторых европейских стран. В качестве мотивации злоумышленники использовали угрозы привлечения к уголовной ответственности и получения по паспортным данным указанных лиц кредитов. В ряде случаев совершение указанных деяний объявлялось условием возврата ранее похищенных денежных средств или обеспечения безопасности якобы родственников - участников СВО и сохранения в тайне их персональных данных от украинских вооруженных формирований. Всего, по данным председателя ЦИК, в 20 субъектах страны предпринимались попытки порчи бюллетеней. В результате вливания жидкостей в урны для голосования безвозвратно были испорчены 214 бюллетеней. По словам Памфиловой, Россия справится с провокациями на выборах президента, готовящимися из-за границы. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240316/zaderzhanie-1933545284.html
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россия, украина, элла памфилова, валерий горелых, леонид слуцкий (политик), уральский федеральный университет, совет федерации рф, viber, whatsapp inc.
Выборы президента России — 2024, Россия, Украина, Элла Памфилова, Валерий Горелых, Леонид Слуцкий (политик), Уральский федеральный университет, Совет Федерации РФ, Viber, WhatsApp Inc.
Задержанная за попытку порчи бюллетеней на Урале является профессором УрФУ
УрФУ подтвердил, что профессора вуза задержали за попытку испортить бюллетени
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мар – РИА Новости. Задержанная при попытке пронести зеленку для порчи бюллетеней на избирательном участке в Екатеринбурге является профессором Уральского федерального университета (УрФУ), подтвердил РИА Новости зампроректора вуза Дмитрий Бенеманский.
«
"Задержанная сегодня в Екатеринбурге действительно наш профессор. В институте, где она преподает и занимается наукой, о ней только положительные отзывы. Мотивы, побудившие женщину, возможно ставшую жертвой мошенников, принести зеленку на избирательный участок, нам неизвестны", – сказал Бенеманский агентству.
Девушку, плеснувшую зеленку в избирательную урну в Борисоглебске, задержали
Ранее свердловский избирком информировал, что жительницу Екатеринбурга задержали на избирательном участке в гимназии №13 за попытку испортить бюллетени – женщина хотела пронести в помещение УИК зеленку. Бюллетени, другая избирательная документация, КОИБ не пострадали, отмечали в ведомстве.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что задержанная женщина является "сотрудником УрФУ, доктором химических наук", при задержании она оказала сопротивление сотрудникам полиции. Ее доставили в отдел полиции №7 для составления протокола по статье 20.1 КоАП РФ
("Мелкое хулиганство").
По указанию неустановленных лиц екатеринбурженка перевела им 15 миллионов рублей. В пятницу ей сказали, чтобы вернуть деньги, необходимо прийти на избирательный участок в гимназию и залить зеленкой КОИБ, пояснял источник, добавив, что не исключено, что на женщину будет заведено уголовное дело по статье о воспрепятствовании выборов. Он подчеркнул, что преподавательница в протестной активности "никогда не была замечена".
Задержанная – местная жительница, 1974 года рождения, собранные по данному факту материалы будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения, уточнял журналистам начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых
.
Судя по информации с сайта УрФУ, профессор имеет 19 лет педагогического стажа, в 2012 году она защитила докторскую диссертацию, и, действительно, является доктором химических наук.
В Северной Осетии женщина вылила йод на списки избирателей
Как заявила ранее глава ЦИК Элла Памфилова
, задержанные за порчу урн на избирательных участках признались, что делали это за деньги из-за рубежа и не знали об уголовной ответственности. В частности, одному из задержанных, по ее словам, обещали за это 100 тысяч рублей. Позже председатель Центризбиркома рассказала, что звонки с указаниями испортить бюллетени поступали через мессенджеры WhatsApp
и Viber с территории Украины
и некоторых европейских стран. В качестве мотивации злоумышленники использовали угрозы привлечения к уголовной ответственности и получения по паспортным данным указанных лиц кредитов. В ряде случаев совершение указанных деяний объявлялось условием возврата ранее похищенных денежных средств или обеспечения безопасности якобы родственников - участников СВО и сохранения в тайне их персональных данных от украинских вооруженных формирований.
Всего, по данным председателя ЦИК, в 20 субъектах страны предпринимались попытки порчи бюллетеней. В результате вливания жидкостей в урны для голосования безвозвратно были испорчены 214 бюллетеней. По словам Памфиловой, Россия справится с провокациями на выборах президента, готовящимися из-за границы.
Совет Федерации
назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий
, Николай Харитонов
, Владислав Даванков
и Владимир Путин
.
На этих выборах безвозвратно испортили 214 бюллетеней, сообщила Памфилова