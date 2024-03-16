https://ria.ru/20240316/zaderzhanie-1933493746.html

В Екатеринбурге женщина попыталась испортить бюллетени зеленкой

В Екатеринбурге женщина попыталась испортить бюллетени зеленкой - РИА Новости, 16.03.2024

В Екатеринбурге женщина попыталась испортить бюллетени зеленкой

Жительницу Екатеринбурга задержали на избирательном участке в гимназии №13 за попытку испортить бюллетени зеленой краской, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T14:57

2024-03-16T14:57

2024-03-16T14:57

выборы президента россии — 2024

происшествия

россия

екатеринбург

валерий горелых

элла памфилова

леонид слуцкий (политик)

уральский федеральный университет

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мар – РИА Новости. Жительницу Екатеринбурга задержали на избирательном участке в гимназии №13 за попытку испортить бюллетени зеленой краской, сообщили РИА Новости в пресс-службе свердловского избиркома в субботу. "В гимназии №13 Екатеринбурга предотвращена провокация: женщина попыталась пронести в помещения УИК 1550 и 1556 зеленую краску. В коридоре она была замечена другими избирателями, на нее обратили внимание члены УИК и полицейский. Она была задержана", – сказала агентству представитель ведомства. В избиркоме отметили, что процесс голосования на избирательном участке шел штатно, непрерывно, а бюллетени, другая избирательная документация, КОИБ не пострадали. Как добавил журналистам начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, личность женщины установлена. "Это местная жительница, 1974 года рождения. Она доставлена в дежурную часть для разбирательства. Собранные по данному факту материалы будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения", – сказал Горелых, отметив, что санкция статьи 141 УК РФ ("Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий") предусматривает лишение свободы до 5 лет. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что задержанная женщина является "сотрудником УрФУ, доктором химических наук", при задержании она оказала сопротивление сотрудникам полиции. "Доставлена в отдел полиции №7 для составления протокола по статье 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"). По указанию неустановленных лиц перевела им 15 миллионов рублей. Вчера ей сказали, чтобы вернуть деньги, необходимо прийти на избирательный участок в гимназии и залить зеленкой КОИБ", – пояснил источник, добавив, что не исключено, что на екатеринбурженку будет заведено уголовное дело по статье о воспрепятствовании выборов. При этом, как подчеркнул собеседник, женщина ранее в протестной активности не была замечена. Глава ЦИК Элла Памфилова ранее заявила, что задержанные за порчу урн на избирательных участках признались, что делали это за деньги из-за рубежа и не знали об уголовной ответственности. Она рассказала, что одному из задержанных обещали за это 100 тысяч рублей. По словам Памфиловой, Россия справится с провокациями на выборах президента, которые готовятся из-за границы. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240316/vybory-1933466042.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, екатеринбург, валерий горелых, элла памфилова, леонид слуцкий (политик), уральский федеральный университет, совет федерации рф