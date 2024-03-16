https://ria.ru/20240316/yavka-1933575802.html

Явка на выборах в Краснодарском крае превысила 67 процентов

Явка на выборах в Краснодарском крае превысила 67 процентов - РИА Новости, 16.03.2024

Явка на выборах в Краснодарском крае превысила 67 процентов

Явка избирателей на выборах президента РФ в Краснодарском крае за два дня голосования составила 67,7%, сообщила избирательная комиссия региона в... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T22:57

2024-03-16T22:57

2024-03-16T22:57

выборы президента россии — 2024

политика

краснодарский край

россия

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

совет федерации рф

владислав даванков

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КРАСНОДАР, 16 мар – РИА Новости. Явка избирателей на выборах президента РФ в Краснодарском крае за два дня голосования составила 67,7%, сообщила избирательная комиссия региона в телеграм-канале."Сведения на 20:00 16 марта 2024 года. Общая активность избирателей по Краснодарскому краю – 67,7%", - говорится в сообщении. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

политика, краснодарский край, россия, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф, владислав даванков