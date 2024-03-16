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Явка на выборах в Краснодарском крае превысила 67 процентов
Явка на выборах в Краснодарском крае превысила 67 процентов - РИА Новости, 16.03.2024
Явка на выборах в Краснодарском крае превысила 67 процентов
Явка избирателей на выборах президента РФ в Краснодарском крае за два дня голосования составила 67,7%, сообщила избирательная комиссия региона в... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T22:57
2024-03-16T22:57
2024-03-16T22:57
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КРАСНОДАР, 16 мар – РИА Новости. Явка избирателей на выборах президента РФ в Краснодарском крае за два дня голосования составила 67,7%, сообщила избирательная комиссия региона в телеграм-канале."Сведения на 20:00 16 марта 2024 года. Общая активность избирателей по Краснодарскому краю – 67,7%", - говорится в сообщении. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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политика, краснодарский край, россия, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф, владислав даванков
Выборы президента России — 2024, Политика, Краснодарский край, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Совет Федерации РФ, Владислав Даванков
Явка на выборах в Краснодарском крае превысила 67 процентов
Явка на выборах в Краснодарском крае за два дня голосования составила 67,7%