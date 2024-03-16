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Явка на выборах в Краснодарском крае превысила 67 процентов - РИА Новости, 16.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
22:57 16.03.2024
https://ria.ru/20240316/yavka-1933575802.html
Явка на выборах в Краснодарском крае превысила 67 процентов
Явка на выборах в Краснодарском крае превысила 67 процентов - РИА Новости, 16.03.2024
Явка на выборах в Краснодарском крае превысила 67 процентов
Явка избирателей на выборах президента РФ в Краснодарском крае за два дня голосования составила 67,7%, сообщила избирательная комиссия региона в... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T22:57
2024-03-16T22:57
выборы президента россии — 2024
политика
краснодарский край
россия
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
совет федерации рф
владислав даванков
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КРАСНОДАР, 16 мар – РИА Новости. Явка избирателей на выборах президента РФ в Краснодарском крае за два дня голосования составила 67,7%, сообщила избирательная комиссия региона в телеграм-канале."Сведения на 20:00 16 марта 2024 года. Общая активность избирателей по Краснодарскому краю – 67,7%", - говорится в сообщении. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240316/yavka-1933558231.html
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политика, краснодарский край, россия, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф, владислав даванков
Выборы президента России — 2024, Политика, Краснодарский край, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Совет Федерации РФ, Владислав Даванков
Явка на выборах в Краснодарском крае превысила 67 процентов

Явка на выборах в Краснодарском крае за два дня голосования составила 67,7%

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЭкраны в Информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ
Экраны в Информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Экраны в Информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 16 мар – РИА Новости. Явка избирателей на выборах президента РФ в Краснодарском крае за два дня голосования составила 67,7%, сообщила избирательная комиссия региона в телеграм-канале.
«
"Сведения на 20:00 16 марта 2024 года. Общая активность избирателей по Краснодарскому краю – 67,7%", - говорится в сообщении.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Выборы президента России - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
Явка на выборах президента России превысила 55 процентов
Вчера, 20:23
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаКраснодарский крайРоссияЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновСовет Федерации РФВладислав Даванков
 
 
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