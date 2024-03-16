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Явка на выборах в Ленинградской области за два дня превысила 60 процентов
Явка на выборах в Ленинградской области за два дня превысила 60 процентов - РИА Новости, 16.03.2024
Явка на выборах в Ленинградской области за два дня превысила 60 процентов
Явка избирателей в Ленинградской области на выборах президента РФ за два дня голосования составила 60,43%, сообщил Леноблизбирком. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T21:57
2024-03-16T21:57
2024-03-16T21:57
выборы президента россии — 2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар - РИА Новости. Явка избирателей в Ленинградской области на выборах президента РФ за два дня голосования составила 60,43%, сообщил Леноблизбирком. "За два дня голосования на выборах президента России активность избирателей Ленинградской области составила 60,43% (867 тысяч 636 человек)", - говорится в сообщении. Голосование на выборах президента РФ в этом году впервые проходит в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, россия, ленинградская область, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, николай харитонов
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Ленинградская область, Леонид Слуцкий (политик), Владислав Даванков, Николай Харитонов
Явка на выборах в Ленинградской области за два дня превысила 60 процентов
Явка на выборах президента в Ленинградской области за два дня составила 60,43%