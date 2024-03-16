https://ria.ru/20240316/yavka-1933564208.html

Явка на выборах в Херсонской области во второй день превысила 77 процентов

Явка на выборах в Херсонской области во второй день превысила 77 процентов - РИА Новости, 16.03.2024

Явка на выборах в Херсонской области во второй день превысила 77 процентов

Явка на выборах президента России в Херсонской области на второй день голосования составила 77,7%, сообщила журналистам председатель избирательной комиссии... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T20:56

2024-03-16T20:56

2024-03-16T20:56

выборы президента россии — 2024

херсонская область

леонид слуцкий (политик)

владислав даванков

совет федерации рф

россия

украина

николай харитонов

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ГЕНИЧЕСК, 16 мар - РИА Новости. Явка на выборах президента России в Херсонской области на второй день голосования составила 77,7%, сообщила журналистам председатель избирательной комиссии региона Марина Захарова. "Завершился второй день основного голосования в Херсонской области на выборах президента Российской Федерации. Несмотря на то, что на некоторых участках из-за повышенной угрозы совершения диверсионных и террористических актов со стороны Украины приоритет голосования был отдан придомовым территориям и голосованию на дому, люди активно шли голосовать. Об этом свидетельствует явка на сегодняшний день, которая составила 77,7%", - сообщила журналистам Захарова. Председатель Херсонской областной избирательной комиссии напомнила, что 17 марта состоится финальный день голосования на президентских выборах, и призвала всех еще не проголосовавших избирателей прийти на избирательные участки и реализовать свое право. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование длится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240316/golosovanie-1933562210.html

https://ria.ru/20240316/kosmonavt-1933519108.html

херсонская область

россия

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херсонская область , леонид слуцкий (политик), владислав даванков, совет федерации рф, россия, украина, николай харитонов