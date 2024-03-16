Рейтинг@Mail.ru
Явка на выборах в Херсонской области во второй день превысила 77 процентов - РИА Новости, 16.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип президентских выборов 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
20:56 16.03.2024
https://ria.ru/20240316/yavka-1933564208.html
Явка на выборах в Херсонской области во второй день превысила 77 процентов
Явка на выборах в Херсонской области во второй день превысила 77 процентов - РИА Новости, 16.03.2024
Явка на выборах в Херсонской области во второй день превысила 77 процентов
Явка на выборах президента России в Херсонской области на второй день голосования составила 77,7%, сообщила журналистам председатель избирательной комиссии... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T20:56
2024-03-16T20:56
выборы президента россии — 2024
херсонская область
леонид слуцкий (политик)
владислав даванков
совет федерации рф
россия
украина
николай харитонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933562505_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b2a26823879745a9ab27002f4d6aea43.jpg
ГЕНИЧЕСК, 16 мар - РИА Новости. Явка на выборах президента России в Херсонской области на второй день голосования составила 77,7%, сообщила журналистам председатель избирательной комиссии региона Марина Захарова. "Завершился второй день основного голосования в Херсонской области на выборах президента Российской Федерации. Несмотря на то, что на некоторых участках из-за повышенной угрозы совершения диверсионных и террористических актов со стороны Украины приоритет голосования был отдан придомовым территориям и голосованию на дому, люди активно шли голосовать. Об этом свидетельствует явка на сегодняшний день, которая составила 77,7%", - сообщила журналистам Захарова. Председатель Херсонской областной избирательной комиссии напомнила, что 17 марта состоится финальный день голосования на президентских выборах, и призвала всех еще не проголосовавших избирателей прийти на избирательные участки и реализовать свое право. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование длится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240316/golosovanie-1933562210.html
https://ria.ru/20240316/kosmonavt-1933519108.html
херсонская область
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933562505_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9f6efe06a594d823efb983d554f30158.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , леонид слуцкий (политик), владислав даванков, совет федерации рф, россия, украина, николай харитонов
Выборы президента России — 2024, Херсонская область , Леонид Слуцкий (политик), Владислав Даванков, Совет Федерации РФ, Россия, Украина, Николай Харитонов
Явка на выборах в Херсонской области во второй день превысила 77 процентов

Явка на выборах президента в Херсонской области во второй день составила 77,7%

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВыборы президента России
Выборы президента России - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Выборы президента России
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК, 16 мар - РИА Новости. Явка на выборах президента России в Херсонской области на второй день голосования составила 77,7%, сообщила журналистам председатель избирательной комиссии региона Марина Захарова.
«
"Завершился второй день основного голосования в Херсонской области на выборах президента Российской Федерации. Несмотря на то, что на некоторых участках из-за повышенной угрозы совершения диверсионных и террористических актов со стороны Украины приоритет голосования был отдан придомовым территориям и голосованию на дому, люди активно шли голосовать. Об этом свидетельствует явка на сегодняшний день, которая составила 77,7%", - сообщила журналистам Захарова.
Выборы президента России - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
Более 4 миллионов человек проголосовали во второй день в Москве на выборах
Вчера, 20:51
Председатель Херсонской областной избирательной комиссии напомнила, что 17 марта состоится финальный день голосования на президентских выборах, и призвала всех еще не проголосовавших избирателей прийти на избирательные участки и реализовать свое право.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование длится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

Российский космонавт Олег Новицкий проголосовал на выборах президента РФ на Байконуре - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
Космонавт Новицкий проголосовал на Байконуре перед полетом на МКС
Вчера, 16:57
 
Выборы президента России — 2024Херсонская областьЛеонид Слуцкий (политик)Владислав ДаванковСовет Федерации РФРоссияУкраинаНиколай Харитонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала