Явка на выборах в Херсонской области во второй день превысила 77 процентов
Явка на выборах президента в Херсонской области во второй день составила 77,7%
Выборы президента России
ГЕНИЧЕСК, 16 мар - РИА Новости. Явка на выборах президента России в Херсонской области на второй день голосования составила 77,7%, сообщила журналистам председатель избирательной комиссии региона Марина Захарова.
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"Завершился второй день основного голосования в Херсонской области на выборах президента Российской Федерации. Несмотря на то, что на некоторых участках из-за повышенной угрозы совершения диверсионных и террористических актов со стороны Украины приоритет голосования был отдан придомовым территориям и голосованию на дому, люди активно шли голосовать. Об этом свидетельствует явка на сегодняшний день, которая составила 77,7%", - сообщила журналистам Захарова.
Председатель Херсонской областной избирательной комиссии напомнила, что 17 марта состоится финальный день голосования на президентских выборах, и призвала всех еще не проголосовавших избирателей прийти на избирательные участки и реализовать свое право.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование длится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.