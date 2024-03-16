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Явка во второй день выборов в Чечне превысила 90 процентов

Явка во второй день выборов в Чечне превысила 90 процентов - РИА Новости, 16.03.2024

Явка во второй день выборов в Чечне превысила 90 процентов

Явка во второй день выборов президента РФ в Чечне составила 90,78%, сообщает республиканский избирком в телеграм-канале. РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T20:34

2024-03-16T20:34

2024-03-16T20:34

выборы президента россии — 2024

политика

россия

грозный

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

владислав даванков

совет федерации рф

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ГРОЗНЫЙ, 16 мар - РИА Новости. Явка во второй день выборов президента РФ в Чечне составила 90,78%, сообщает республиканский избирком в телеграм-канале."В 20.00 часов 16 марта избирательные участки Чеченской Республики завершили второй день голосования на выборах президента Российской Федерации. По итогам второго дня голосования, явка избирателей на территории Чеченской Республики составила 90,78%. В голосовании приняли участие 741 575 избирателей", - говорится в сообщении в Telegram-канале избиркома республики. По данным избиркома Чечни, на территории республики открыты 514 избирательных участка, в том числе 4 временных, которые образованы на территориях воинских частей (7 временных участков, образованных на территориях лечебных учреждений и СИЗО №1 города Грозного, будут открыты в основной день голосования - 17 марта 2024 года). Организацией голосования на этих участках заняты более 4,6 тысячи членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса. Явка избирателей в Чечне на 15.00 второго дня голосования составила более 75%. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование длится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, грозный, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф