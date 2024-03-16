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Явка на выборах в Кузбассе по итогам второго дня превысила 83 процента - РИА Новости, 16.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
18:30 16.03.2024
https://ria.ru/20240316/yavka-1933541058.html
Явка на выборах в Кузбассе по итогам второго дня превысила 83 процента
Явка на выборах в Кузбассе по итогам второго дня превысила 83 процента - РИА Новости, 16.03.2024
Явка на выборах в Кузбассе по итогам второго дня превысила 83 процента
Явка на выборах президента Российской Федерации в Кузбассе по итогам второго дня голосования составила 83,17%, сообщает региональный избирком. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T18:30
2024-03-16T18:30
выборы президента россии — 2024
политика
россия
кемеровская область
николай харитонов
леонид слуцкий (политик)
владислав даванков
совет федерации рф
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КЕМЕРОВО, 16 мар – РИА Новости. Явка на выборах президента Российской Федерации в Кузбассе по итогам второго дня голосования составила 83,17%, сообщает региональный избирком. "На 16 марта 2024 года на 20.00 (16.00 мск) явка на выборах в Кузбассе составила 83,17%", – говорится в сообщении регионального избиркома. В Кемеровской области на выборах работают 1566 стационарных избирательных участков, 69 из них определены для голосования граждан, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах России. Также на выборах президента в Кузбассе работают 11 временных избирательных участков - в больницах, санатории и СИЗО. Свой голос на выборах смогут отдать 1 905 832 избирателя. Во время голосования на участках, где зарегистрированы более 1 тысячи избирателей, используются комплексы обработки избирательных бюллетеней. На данный момент в регионе установлены 140 КОИБ. Средствами видеонаблюдения и видеофиксации охвачены 100% избирательных участков. Для обеспечения легитимности выборов работает "Центр общественного наблюдения". На выборах президента России в 2018 году явка в Кузбассе составила 83,23%, тогда голосование проходило только один день, в нем приняли участие 1 668 763 избирателя. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование впервые продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, россия, кемеровская область, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Кемеровская область, Николай Харитонов, Леонид Слуцкий (политик), Владислав Даванков, Совет Федерации РФ
Явка на выборах в Кузбассе по итогам второго дня превысила 83 процента

Явка на выборах в Кузбассе по итогам второго дня голосования составила 83,17%

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЭкраны в Информационном центре ЦИК РФ с информацией о ходе голосования на выборах президента РФ
Экраны в Информационном центре ЦИК РФ с информацией о ходе голосования на выборах президента РФ - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Экраны в Информационном центре ЦИК РФ с информацией о ходе голосования на выборах президента РФ
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КЕМЕРОВО, 16 мар – РИА Новости. Явка на выборах президента Российской Федерации в Кузбассе по итогам второго дня голосования составила 83,17%, сообщает региональный избирком.
«
"На 16 марта 2024 года на 20.00 (16.00 мск) явка на выборах в Кузбассе составила 83,17%", – говорится в сообщении регионального избиркома.
Председатель избиркома ЛНР Елена Кравченко
В одном из районов ЛНР обнаружили листовки с призывами не идти на выборы
Вчера, 18:10
В Кемеровской области на выборах работают 1566 стационарных избирательных участков, 69 из них определены для голосования граждан, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах России. Также на выборах президента в Кузбассе работают 11 временных избирательных участков - в больницах, санатории и СИЗО. Свой голос на выборах смогут отдать 1 905 832 избирателя. Во время голосования на участках, где зарегистрированы более 1 тысячи избирателей, используются комплексы обработки избирательных бюллетеней. На данный момент в регионе установлены 140 КОИБ.
Средствами видеонаблюдения и видеофиксации охвачены 100% избирательных участков. Для обеспечения легитимности выборов работает "Центр общественного наблюдения".
На выборах президента России в 2018 году явка в Кузбассе составила 83,23%, тогда голосование проходило только один день, в нем приняли участие 1 668 763 избирателя.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование впервые продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияКемеровская областьНиколай ХаритоновЛеонид Слуцкий (политик)Владислав ДаванковСовет Федерации РФ
 
 
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