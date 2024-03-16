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Явка на выборах в Красноярском крае по итогам второго дня превысила 61%

Явка на выборах в Красноярском крае по итогам второго дня превысила 61% - РИА Новости, 16.03.2024

Явка на выборах в Красноярском крае по итогам второго дня превысила 61%

Итоговая явка избирателей второго дня голосования на выборах президента РФ в Красноярском крае превысила 61%, сообщает избирком региона. РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T18:28

2024-03-16T18:28

2024-03-16T18:28

выборы президента россии — 2024

политика

красноярский край

россия

николай харитонов

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владислав даванков

совет федерации рф

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КРАСНОЯРСК, 16 мар - РИА Новости. Итоговая явка избирателей второго дня голосования на выборах президента РФ в Красноярском крае превысила 61%, сообщает избирком региона. "По итогам второго дня голосования на выборах президента России в Красноярском крае явка избирателей составила 61,85%", - говорится в сообщении. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240316/zaderzhannye-1933538217.html

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политика, красноярский край, россия, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, совет федерации рф