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Явка на выборах в Красноярском крае по итогам второго дня превысила 61%
Явка на выборах в Красноярском крае по итогам второго дня превысила 61% - РИА Новости, 16.03.2024
Явка на выборах в Красноярском крае по итогам второго дня превысила 61%
Итоговая явка избирателей второго дня голосования на выборах президента РФ в Красноярском крае превысила 61%, сообщает избирком региона. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T18:28
2024-03-16T18:28
2024-03-16T18:28
выборы президента россии — 2024
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КРАСНОЯРСК, 16 мар - РИА Новости. Итоговая явка избирателей второго дня голосования на выборах президента РФ в Красноярском крае превысила 61%, сообщает избирком региона. "По итогам второго дня голосования на выборах президента России в Красноярском крае явка избирателей составила 61,85%", - говорится в сообщении. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, красноярский край, россия, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Красноярский край, Россия, Николай Харитонов, Леонид Слуцкий (политик), Владислав Даванков, Совет Федерации РФ
Явка на выборах в Красноярском крае по итогам второго дня превысила 61%
Явка на выборах в Красноярском крае по итогам второго дня составила 61,85%