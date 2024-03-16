https://ria.ru/20240316/yavka-1933539490.html
Явка за два дня выборов на Алтае превысила 57 процентов
Явка за два дня выборов на Алтае превысила 57 процентов - РИА Новости, 16.03.2024
Явка за два дня выборов на Алтае превысила 57 процентов
Более 57% избирателей Республики Алтай проголосовали на выборах президента РФ, данные на 16.00 московского времени приводит пресс-секретарь главы региона Михаил РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T18:17
2024-03-16T18:17
2024-03-16T18:17
выборы президента россии — 2024
политика
республика алтай
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933537722_0:176:3072:1904_1920x0_80_0_0_3dc61b995c7ed1cc55c53159e58c5ab8.jpg
БАРНАУЛ, 16 мар - РИА Новости. Более 57% избирателей Республики Алтай проголосовали на выборах президента РФ, данные на 16.00 московского времени приводит пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов. "Более 91,2 тысячи избирателей проголосовали на выборах президента России в Республике Алтай на 16 марта, 20.00. По итогам двух дней явка в регионе составила 57,15%", - написал Максимов в своём Telegram-канале. В Республике Алтай в дни голосования на выборах президента работает 235 избирательных участков, всего в регионе зарегистрировано 163 584 избирателя. В 2018 году выборы президента проходили в течение одного дня, явка тогда в Республике Алтай составила 64,77%.
https://ria.ru/20240316/biometriya-1933538733.html
республика алтай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933537722_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_17da934f658ae7dd1e8b274f99950d9b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, республика алтай, россия
Выборы президента России — 2024, Политика, Республика Алтай, Россия
Явка за два дня выборов на Алтае превысила 57 процентов
Явка за два дня выборов в Республике Алтай составила 57,15%