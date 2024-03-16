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Явка за два дня выборов на Алтае превысила 57 процентов

Явка за два дня выборов на Алтае превысила 57 процентов - РИА Новости, 16.03.2024

Явка за два дня выборов на Алтае превысила 57 процентов

Более 57% избирателей Республики Алтай проголосовали на выборах президента РФ, данные на 16.00 московского времени приводит пресс-секретарь главы региона Михаил РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T18:17

2024-03-16T18:17

2024-03-16T18:17

выборы президента россии — 2024

политика

республика алтай

россия

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БАРНАУЛ, 16 мар - РИА Новости. Более 57% избирателей Республики Алтай проголосовали на выборах президента РФ, данные на 16.00 московского времени приводит пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов. "Более 91,2 тысячи избирателей проголосовали на выборах президента России в Республике Алтай на 16 марта, 20.00. По итогам двух дней явка в регионе составила 57,15%", - написал Максимов в своём Telegram-канале. В Республике Алтай в дни голосования на выборах президента работает 235 избирательных участков, всего в регионе зарегистрировано 163 584 избирателя. В 2018 году выборы президента проходили в течение одного дня, явка тогда в Республике Алтай составила 64,77%.

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политика, республика алтай, россия