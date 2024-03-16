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Явка за два дня выборов на Алтае превысила 57 процентов - РИА Новости, 16.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
18:17 16.03.2024
https://ria.ru/20240316/yavka-1933539490.html
Явка за два дня выборов на Алтае превысила 57 процентов
Явка за два дня выборов на Алтае превысила 57 процентов - РИА Новости, 16.03.2024
Явка за два дня выборов на Алтае превысила 57 процентов
Более 57% избирателей Республики Алтай проголосовали на выборах президента РФ, данные на 16.00 московского времени приводит пресс-секретарь главы региона Михаил РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T18:17
2024-03-16T18:17
выборы президента россии — 2024
политика
республика алтай
россия
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БАРНАУЛ, 16 мар - РИА Новости. Более 57% избирателей Республики Алтай проголосовали на выборах президента РФ, данные на 16.00 московского времени приводит пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов. "Более 91,2 тысячи избирателей проголосовали на выборах президента России в Республике Алтай на 16 марта, 20.00. По итогам двух дней явка в регионе составила 57,15%", - написал Максимов в своём Telegram-канале. В Республике Алтай в дни голосования на выборах президента работает 235 избирательных участков, всего в регионе зарегистрировано 163 584 избирателя. В 2018 году выборы президента проходили в течение одного дня, явка тогда в Республике Алтай составила 64,77%.
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политика, республика алтай, россия
Выборы президента России — 2024, Политика, Республика Алтай, Россия
Явка за два дня выборов на Алтае превысила 57 процентов

Явка за два дня выборов в Республике Алтай составила 57,15%

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРабота информационного центра ЦИК РФ
Работа информационного центра ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Работа информационного центра ЦИК РФ
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БАРНАУЛ, 16 мар - РИА Новости. Более 57% избирателей Республики Алтай проголосовали на выборах президента РФ, данные на 16.00 московского времени приводит пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов.
«
"Более 91,2 тысячи избирателей проголосовали на выборах президента России в Республике Алтай на 16 марта, 20.00. По итогам двух дней явка в регионе составила 57,15%", - написал Максимов в своём Telegram-канале.
В Республике Алтай в дни голосования на выборах президента работает 235 избирательных участков, всего в регионе зарегистрировано 163 584 избирателя.
В 2018 году выборы президента проходили в течение одного дня, явка тогда в Республике Алтай составила 64,77%.
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Выборы президента России — 2024ПолитикаРеспублика АлтайРоссия
 
 
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