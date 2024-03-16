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В Томской области явка за два дня выборов достигла почти 47 процентов - РИА Новости, 16.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
17:45 16.03.2024
https://ria.ru/20240316/yavka-1933532231.html
В Томской области явка за два дня выборов достигла почти 47 процентов
В Томской области явка за два дня выборов достигла почти 47 процентов - РИА Новости, 16.03.2024
В Томской области явка за два дня выборов достигла почти 47 процентов
Явка избирателей за два дня голосования на выборах президента России в Томской области с учетом дистанционного электронного голосования составила 46,81%,... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T17:45
2024-03-16T17:45
выборы президента россии — 2024
политика
томская область
россия
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НОВОСИБИРСК, 16 мар – РИА Новости. Явка избирателей за два дня голосования на выборах президента России в Томской области с учетом дистанционного электронного голосования составила 46,81%, сообщает в субботу облизбирком. "Явка избирателей Томской области на 20.00 (16.00 мск) 16 марта: 46,81% (с учётом дистанционного электронного голосования)", - говорится в сообщении комиссии в Telegram-канале. В облизбиркоме пояснили, что на избирательных участках проголосовали 41.24% избирателей, а участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) приняли 86,16% от зарегистрировавшихся. В Томской области на выборах президента России работают 747 избирательных участков, из них 286 крупных участков региона оборудованы камерами. С 10 по 12 марта в северных районах региона прошло досрочное голосование для вахтовиков. В нем приняли участие 846 работников месторождений. Также в регионе с 15 по 17 марта можно проголосовать дистанционно. Всего в выборах в Томской области могут принять участие ‪752 604‬ избирателя. Совет федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование впервые продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. На прошлых президентских выборах в марте 2018 года явка избирателей в Томской области составила 59,27%. Выборы тогда проходили в один день.
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политика, томская область, россия
Выборы президента России — 2024, Политика, Томская область, Россия
В Томской области явка за два дня выборов достигла почти 47 процентов

В Томской области явка за два дня выборов составила 46,82 процента

© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкВыборы президента РФ
Выборы президента РФ - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости / Александр Пирагис
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Выборы президента РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 16 мар – РИА Новости. Явка избирателей за два дня голосования на выборах президента России в Томской области с учетом дистанционного электронного голосования составила 46,81%, сообщает в субботу облизбирком.
"Явка избирателей Томской области на 20.00 (16.00 мск) 16 марта: 46,81% (с учётом дистанционного электронного голосования)", - говорится в сообщении комиссии в Telegram-канале.
Второй день голосования на выборах президента России
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Голосование на президентских выборах проходит три дня, оно началось в пятницу, 15 марта, а основным днем станет 17 марта.

Люди регистрируются перед началом голосования на выборах президента России на избирательном участке №4126 во Владивостоке

Голосование на президентских выборах проходит три дня, оно началось в пятницу, 15 марта, а основным днем станет 17 марта.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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1 из 11
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

На пост президента претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

Мама кандидата в президенты России от ЛДПР Леонида Слуцкого Наталья опускает бюллетень в урну на президентских выборах на избирательном участке

На пост президента претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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2 из 11
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Дистанционным электронным голосованием на выборах главы государства могут воспользоваться жители 29 регионов.

Работа информационного центра ЦИК РФ

Дистанционным электронным голосованием на выборах главы государства могут воспользоваться жители 29 регионов.

© РИА Новости / Илья Питалев
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3 из 11
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

По всей стране открыты более 94 тысяч избирательных участков.

Иностранные наблюдатели на одном из избирательных участков в Новосибирске во время выборов президента России

По всей стране открыты более 94 тысяч избирательных участков.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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4 из 11
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Избиратели могут проголосовать либо традиционным способом с помощью бумажных бюллетеней, либо электронно с использованием терминалов.

Сотрудница полиции на одном из избирательных участков в Новосибирске

Избиратели могут проголосовать либо традиционным способом с помощью бумажных бюллетеней, либо электронно с использованием терминалов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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5 из 11
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Досрочно свой голос на выборах отдали почти 2,6 миллиона россиян.

Председатель избирательной комиссии голосует на выборах президента России на избирательном участке №4126 во Владивостоке

Досрочно свой голос на выборах отдали почти 2,6 миллиона россиян.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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6 из 11
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

В этом году в выборах впервые принимают участие избиратели из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Члены избирательной комиссии на избирательном участке

В этом году в выборах впервые принимают участие избиратели из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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7 из 11
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

В ЦИК сообщили, что голосование на выборах президента идет в штатном режиме.

Мужчина голосует на выборах президента России на избирательном участке №4126 во Владивостоке

В ЦИК сообщили, что голосование на выборах президента идет в штатном режиме.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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8 из 11
© РИА Новости / Дмитрий Астахов

Председатель правительства Михаил Мишустин проголосовал дистанционно.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время электронного голосования на выборах президента РФ

Председатель правительства Михаил Мишустин проголосовал дистанционно.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
9 из 11
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Для голосования за границей были образованы 295 участков в 144 странах, включая 7 участков в городе Байконур.

Мужчина голосует на выборах президента России на избирательном участке в Запорожской области

Для голосования за границей были образованы 295 участков в 144 странах, включая 7 участков в городе Байконур.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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10 из 11
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Трехдневное голосование за рубежом будет идти только в трех странах — на Кипре, в Таиланде и Южной Осетии.

Женщина голосует на выборах президента России на избирательном участке №4126 во Владивостоке

Трехдневное голосование за рубежом будет идти только в трех странах — на Кипре, в Таиланде и Южной Осетии.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
11 из 11

Голосование на президентских выборах проходит три дня, оно началось в пятницу, 15 марта, а основным днем станет 17 марта.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
1 из 11

На пост президента претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
2 из 11

Дистанционным электронным голосованием на выборах главы государства могут воспользоваться жители 29 регионов.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
3 из 11

По всей стране открыты более 94 тысяч избирательных участков.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
4 из 11

Избиратели могут проголосовать либо традиционным способом с помощью бумажных бюллетеней, либо электронно с использованием терминалов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
5 из 11

Досрочно свой голос на выборах отдали почти 2,6 миллиона россиян.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
6 из 11

В этом году в выборах впервые принимают участие избиратели из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
7 из 11

В ЦИК сообщили, что голосование на выборах президента идет в штатном режиме.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
8 из 11

Председатель правительства Михаил Мишустин проголосовал дистанционно.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
9 из 11

Для голосования за границей были образованы 295 участков в 144 странах, включая 7 участков в городе Байконур.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
10 из 11

Трехдневное голосование за рубежом будет идти только в трех странах — на Кипре, в Таиланде и Южной Осетии.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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11 из 11
В облизбиркоме пояснили, что на избирательных участках проголосовали 41.24% избирателей, а участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) приняли 86,16% от зарегистрировавшихся.
В Томской области на выборах президента России работают 747 избирательных участков, из них 286 крупных участков региона оборудованы камерами. С 10 по 12 марта в северных районах региона прошло досрочное голосование для вахтовиков. В нем приняли участие 846 работников месторождений. Также в регионе с 15 по 17 марта можно проголосовать дистанционно. Всего в выборах в Томской области могут принять участие ‪752 604‬ избирателя.
Совет федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование впервые продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
На прошлых президентских выборах в марте 2018 года явка избирателей в Томской области составила 59,27%. Выборы тогда проходили в один день.
Сотрудник территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования участвует в демонстрации процедуры дистанционного электронного голосования на выборах президента РФ - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Дистанционное голосование в России
15 марта, 02:12
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаТомская областьРоссия
 
 
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