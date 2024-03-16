https://ria.ru/20240316/yavka-1933532231.html

В Томской области явка за два дня выборов достигла почти 47 процентов

В Томской области явка за два дня выборов достигла почти 47 процентов - РИА Новости, 16.03.2024

В Томской области явка за два дня выборов достигла почти 47 процентов

Явка избирателей за два дня голосования на выборах президента России в Томской области с учетом дистанционного электронного голосования составила 46,81%,... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T17:45

2024-03-16T17:45

2024-03-16T17:45

выборы президента россии — 2024

политика

томская область

россия

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НОВОСИБИРСК, 16 мар – РИА Новости. Явка избирателей за два дня голосования на выборах президента России в Томской области с учетом дистанционного электронного голосования составила 46,81%, сообщает в субботу облизбирком. "Явка избирателей Томской области на 20.00 (16.00 мск) 16 марта: 46,81% (с учётом дистанционного электронного голосования)", - говорится в сообщении комиссии в Telegram-канале. В облизбиркоме пояснили, что на избирательных участках проголосовали 41.24% избирателей, а участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) приняли 86,16% от зарегистрировавшихся. В Томской области на выборах президента России работают 747 избирательных участков, из них 286 крупных участков региона оборудованы камерами. С 10 по 12 марта в северных районах региона прошло досрочное голосование для вахтовиков. В нем приняли участие 846 работников месторождений. Также в регионе с 15 по 17 марта можно проголосовать дистанционно. Всего в выборах в Томской области могут принять участие ‪752 604‬ избирателя. Совет федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование впервые продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. На прошлых президентских выборах в марте 2018 года явка избирателей в Томской области составила 59,27%. Выборы тогда проходили в один день.

https://ria.ru/20240315/golosovanie-1932701177.html

томская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, томская область, россия