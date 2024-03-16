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Явка на выборах в Краснодарском крае превысила 50 процентов
Явка на выборах в Краснодарском крае превысила 50 процентов - РИА Новости, 16.03.2024
Явка на выборах в Краснодарском крае превысила 50 процентов
Явка избирателей на президентских выборах в Краснодарском крае по состоянию на 15.00 мск второго дня голосования составила 52,93%, сообщила избирательная... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T17:43
2024-03-16T17:43
2024-03-16T17:43
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КРАСНОДАР, 16 мар – РИА Новости. Явка избирателей на президентских выборах в Краснодарском крае по состоянию на 15.00 мск второго дня голосования составила 52,93%, сообщила избирательная комиссия региона. "Сведения на 15.00 16 марта 2024 года. Общая активность избирателей по Краснодарскому краю – 52,93%", - говорится в сообщении. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240316/dnr-1933516921.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, краснодарский край, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф, цик рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Краснодарский край, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков, Совет Федерации РФ, ЦИК РФ
Явка на выборах в Краснодарском крае превысила 50 процентов
Явка на выборах в Краснодарском крае на 15:00 составила 52,93 процента