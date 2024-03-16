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Явка на выборах в Краснодарском крае превысила 50 процентов

Явка на выборах в Краснодарском крае превысила 50 процентов - РИА Новости, 16.03.2024

Явка на выборах в Краснодарском крае превысила 50 процентов

Явка избирателей на президентских выборах в Краснодарском крае по состоянию на 15.00 мск второго дня голосования составила 52,93%, сообщила избирательная... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T17:43

2024-03-16T17:43

2024-03-16T17:43

выборы президента россии — 2024

политика

краснодарский край

леонид слуцкий (политик)

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КРАСНОДАР, 16 мар – РИА Новости. Явка избирателей на президентских выборах в Краснодарском крае по состоянию на 15.00 мск второго дня голосования составила 52,93%, сообщила избирательная комиссия региона. "Сведения на 15.00 16 марта 2024 года. Общая активность избирателей по Краснодарскому краю – 52,93%", - говорится в сообщении. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240316/dnr-1933516921.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, краснодарский край, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф, цик рф