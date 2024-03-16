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Явка на выборах в Приморье превысила 56 процентов

Явка на выборах в Приморье превысила 56 процентов - РИА Новости, 16.03.2024

Явка на выборах в Приморье превысила 56 процентов

Явка на выборах президента РФ в Приморье по состоянию на 20.00 (13.00 мск) субботы составила 56,54%, сообщает региональный избирком. РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T17:40

2024-03-16T17:40

2024-03-16T17:40

выборы президента россии — 2024

политика

россия

владислав даванков

совет федерации рф

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

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ВЛАДИВОСТОК, 16 мар - РИА Новости. Явка на выборах президента РФ в Приморье по состоянию на 20.00 (13.00 мск) субботы составила 56,54%, сообщает региональный избирком. В 2024 году выборы президента России впервые проходят в течение трех дней. "Всего проголосовали 809 041 (человек), 56,54%", - указано на сайте избиркома по данным на 20.00 (13.00 мск). Численность избирателей на 1 января в Приморье составляет 1 412 745 человек. За ходом выборов следят свыше 3 тысяч наблюдателей. Явка на выборах президента РФ в 2018 году, когда голосование проходило один день, в Приморье составила 55,44%. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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политика, россия, владислав даванков, совет федерации рф, леонид слуцкий (политик), николай харитонов