https://ria.ru/20240316/yavka-1933530819.html

В Новосибирской области явка за два дня выборов достигла почти 47 процентов

В Новосибирской области явка за два дня выборов достигла почти 47 процентов - РИА Новости, 16.03.2024

В Новосибирской области явка за два дня выборов достигла почти 47 процентов

Явка избирателей за два дня голосования на выборах президента России в Новосибирской области с учетом дистанционного голосования составила 46,98%, сообщает в... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T17:37

2024-03-16T17:37

2024-03-16T17:38

выборы президента россии — 2024

новосибирская область

политика

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933157342_0:124:3202:1925_1920x0_80_0_0_364485357bc49a3770fb2df4a9ff7a7d.jpg

НОВОСИБИРСК, 16 мар – РИА Новости. Явка избирателей за два дня голосования на выборах президента России в Новосибирской области с учетом дистанционного голосования составила 46,98%, сообщает в субботу облизбирком в своем Telegram-канале. "По состоянию на 20.00 (16.00 мск) 16 марта, явка избирателей в Новосибирской области составила 42,04%, проголосовали 823 862 избирателя (без учета дистанционного голосования)", - говорится в сообщении. По данным комиссии, на момент закрытия избирательных участков в субботу 16 марта дистанционно проголосовали 213 454 избирателя (87%). Таким образом, общая явка составила 46,98%. В Новосибирской области для голосования работают 1804 постоянных избирательных участка. Также в регионе применяется дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) применяются на 375 избирательных участках в Новосибирске и наукограде Кольцово. Видеонаблюдение планируется применять на 972 участках. На 1 января 2024 года численность избирателей в Новосибирской области составляет ‪2 175 076‬ человек. Совет федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование впервые продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. На прошлых президентских выборах в марте 2018 года явка избирателей в Новосибирской области составила 60,41%. Выборы тогда проходили в один день.

https://ria.ru/20240316/yavka-1933510371.html

новосибирская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новосибирская область, политика, россия