https://ria.ru/20240316/yavka-1933523644.html

Явка на выборах в Ленинградской области достигла почти 49 процентов

Явка на выборах в Ленинградской области достигла почти 49 процентов - РИА Новости, 16.03.2024

Явка на выборах в Ленинградской области достигла почти 49 процентов

Явка избирателей в Ленинградской области на выборах президента РФ по данным на 15.00 мск субботы составила 48,89%, сообщил в ходе брифинга председатель... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T17:13

2024-03-16T17:13

2024-03-16T17:13

выборы президента россии — 2024

ленинградская область

политика

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар – РИА Новости. Явка избирателей в Ленинградской области на выборах президента РФ по данным на 15.00 мск субботы составила 48,89%, сообщил в ходе брифинга председатель Леноблизбиркома Михаил Лебединский. "Второй день идет активное голосование… На 15 часов по нашим данным, у нас проголосовало 657 889 избирателей, если в пересчете на проценты, то активность наших избирателей - 48,89%. То есть почти половина избирателей Ленинградской области за эти полтора дня реализовали свое конституционное право", - сказал он. Голосование в Ленинградской области проходит на 1 тысяче постоянных избирательных участков и на 12 временных - в местах временного пребывания избирателей (больницы, воинские части, СИЗО). В Ивангороде образован избирательный участок для голосования граждан России, проживающих за рубежом, в частности, в Эстонии. Общая численность избирателей региона - 1 421 905 человек. Голосование на выборах президента РФ в этом году впервые проходит в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ленинградская область, политика, россия