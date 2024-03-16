https://ria.ru/20240316/yavka-1933522398.html

Явка избирателей на выборах президента в Крыму приблизилась к 60 процентам

Явка избирателей на выборах президента в Крыму приблизилась к 60 процентам - РИА Новости, 16.03.2024

Явка избирателей на выборах президента в Крыму приблизилась к 60 процентам

Явка избирателей на президентских выборах в Крыму по состоянию на 15.00 мск второго дня голосования составила 59,62% от общего числа избирателей, сообщил глава... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T17:07

2024-03-16T17:07

2024-03-16T17:07

выборы президента россии — 2024

политика

михаил малышев

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

совет федерации рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Явка избирателей на президентских выборах в Крыму по состоянию на 15.00 мск второго дня голосования составила 59,62% от общего числа избирателей, сообщил глава крымского избиркома Михаил Малышев. "По состоянию на 15.00 в республике Крым проголосовало 897 329 избирателей, что составляет 59,62%", - сказал Малышев журналистам. Он отметил, что все 1130 участков работают в обычном спокойном нормальном режиме. "Тенденция, я думаю, будет продолжаться, крымчане активно идут на голосование", - сказал глава избиркома. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240316/belgorod-1933461828.html

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, михаил малышев, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф, цик рф