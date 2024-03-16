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В Петербурге явка на выборах президента превысила 43 процента

В Петербурге явка на выборах президента превысила 43 процента - РИА Новости, 16.03.2024

В Петербурге явка на выборах президента превысила 43 процента

Явка избирателей на выборах президента РФ в Санкт-Петербурге по данным на 15.00 в субботу превысила 43%, сообщил член Санкт-Петербургской избирательной комиссии РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T17:04

2024-03-16T17:04

2024-03-16T17:05

выборы президента россии — 2024

политика

россия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар – РИА Новости. Явка избирателей на выборах президента РФ в Санкт-Петербурге по данным на 15.00 в субботу превысила 43%, сообщил член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин. "По Санкт-Петербургу явка составила 43,52% избирателей, или 1 миллион 655 тысяч 846 избирателей. Такая явка нами фиксируется на 15.00", – сказал он журналистам. В Петербурге в субботу вновь открылись все 1947 избирательных участков во всех районах города. Также работают 22 временных участка, которые расположены в медицинских и социальных учреждениях, на Московском и Ладожском вокзалах и в аэропорту "Пулково". С 15 по 17 марта здесь можно проголосовать на выборах президента России. Голосование на выборах президента РФ в этом году впервые продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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россия

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, россия, санкт-петербург