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Явка на выборах президента по России с учетом ДЭГ составила 51,77 процента

Явка на выборах президента по России с учетом ДЭГ составила 51,77 процента - РИА Новости, 16.03.2024

Явка на выборах президента по России с учетом ДЭГ составила 51,77 процента

Явка избирателей на выборах президента России, по данным ЦИК, в целом по стране с учетом ДЭГ составляет 51,77% на 16.20 мск, заявил заместитель председателя ЦИК РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T16:38

2024-03-16T16:38

2024-03-16T16:40

выборы президента россии — 2024

политика

россия

николай булаев

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

совет федерации рф

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Явка избирателей на выборах президента России, по данным ЦИК, в целом по стране с учетом ДЭГ составляет 51,77% на 16.20 мск, заявил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев."(Явка составляет - ред.) на 16.20 51,77%… вместе с ДЭГ", - сказал Булаев на заседании ЦИК.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, николай булаев, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф