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Явка на выборах в Северной Осетии превысила 78 процентов

Явка на выборах в Северной Осетии превысила 78 процентов - РИА Новости, 16.03.2024

Явка на выборах в Северной Осетии превысила 78 процентов

Явка на выборах президента России в Северной Осетии на 15.00 мск на второй день голосования составила 78,08%, сообщили в республиканском избиркоме со ссылкой на РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T16:22

2024-03-16T16:22

2024-03-16T16:22

выборы президента россии — 2024

политика

россия

владикавказ

леонид слуцкий (политик)

владислав даванков

николай харитонов

совет федерации рф

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ПЯТИГОРСК, 16 мар – РИА Новости. Явка на выборах президента России в Северной Осетии на 15.00 мск на второй день голосования составила 78,08%, сообщили в республиканском избиркоме со ссылкой на ГАС "Выборы". "По данным Государственной автоматизированной системы "Выборы" (ГАС-Выборы) на 15.00 часов 16 марта 2024 года в голосовании приняли участие 78,08% избирателей (от общей численности избирателей в списках избирателей). В том числе на дому проголосовали 17,89% избирателей", – говорится в сообщении в Telegram-канале избиркома республики. В дни голосования на территории Северной Осетии задействовано 10 территориальных и 331 участковая избирательная комиссия, также организовано 24 избирательных участка в местах временного пребывания граждан – в аэропорту Владикавказа, на ж/д вокзалах, в СИЗО и в медучреждениях. По данным на 1 января 2024 года, всего в республике зарегистрированы более 500 тысяч избирателей. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование продлится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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политика, россия, владикавказ, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, николай харитонов, совет федерации рф