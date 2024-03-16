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В Магаданской области проголосовали более 60 процентов избирателей - РИА Новости, 16.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
15:05 16.03.2024
https://ria.ru/20240316/yavka-1933495250.html
В Магаданской области проголосовали более 60 процентов избирателей
В Магаданской области проголосовали более 60 процентов избирателей - РИА Новости, 16.03.2024
В Магаданской области проголосовали более 60 процентов избирателей
В Магаданской области на выборах президента РФ по итогам второго дня трёхдневного голосования явка составила 61,34%, сообщает облизбирком региона. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T15:05
2024-03-16T15:05
выборы президента россии — 2024
политика
магаданская область
россия
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
владислав даванков
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МАГАДАН, 16 мар - РИА Новости. В Магаданской области на выборах президента РФ по итогам второго дня трёхдневного голосования явка составила 61,34%, сообщает облизбирком региона. "В 20:00 (12.00 мск) избирательные участки области завершили работу и будут ждать избирателей с 8:00 (00.00 мск) 17 марта. По состоянию на 20:00 16 марта проголосовало 65 тысяч 114 избирателей, что составляет 61,34%", - говорится в сообщении. Ранее избирком Магаданской области сообщил, что в регионе досрочно проголосовало на выборах президента РФ 14 тысяч человек. За первый день голосования в выборах приняло участие почти 50% избирателей региона. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, магаданская область, россия, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Магаданская область, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков, Совет Федерации РФ
В Магаданской области проголосовали более 60 процентов избирателей

На Колыме на выборах за второй день голосования проголосовало 61,34% избирателей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРабота информационного центра ЦИК РФ
Работа информационного центра ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Работа информационного центра ЦИК РФ
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МАГАДАН, 16 мар - РИА Новости. В Магаданской области на выборах президента РФ по итогам второго дня трёхдневного голосования явка составила 61,34%, сообщает облизбирком региона.
«
"В 20:00 (12.00 мск) избирательные участки области завершили работу и будут ждать избирателей с 8:00 (00.00 мск) 17 марта. По состоянию на 20:00 16 марта проголосовало 65 тысяч 114 избирателей, что составляет 61,34%", - говорится в сообщении.
Ранее избирком Магаданской области сообщил, что в регионе досрочно проголосовало на выборах президента РФ 14 тысяч человек. За первый день голосования в выборах приняло участие почти 50% избирателей региона.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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Выборы президента России — 2024ПолитикаМагаданская областьРоссияЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновВладислав ДаванковСовет Федерации РФ
 
 
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