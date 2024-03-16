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В Магаданской области проголосовали более 60 процентов избирателей

В Магаданской области проголосовали более 60 процентов избирателей - РИА Новости, 16.03.2024

В Магаданской области проголосовали более 60 процентов избирателей

В Магаданской области на выборах президента РФ по итогам второго дня трёхдневного голосования явка составила 61,34%, сообщает облизбирком региона. РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T15:05

2024-03-16T15:05

2024-03-16T15:05

выборы президента россии — 2024

политика

магаданская область

россия

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

владислав даванков

совет федерации рф

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МАГАДАН, 16 мар - РИА Новости. В Магаданской области на выборах президента РФ по итогам второго дня трёхдневного голосования явка составила 61,34%, сообщает облизбирком региона. "В 20:00 (12.00 мск) избирательные участки области завершили работу и будут ждать избирателей с 8:00 (00.00 мск) 17 марта. По состоянию на 20:00 16 марта проголосовало 65 тысяч 114 избирателей, что составляет 61,34%", - говорится в сообщении. Ранее избирком Магаданской области сообщил, что в регионе досрочно проголосовало на выборах президента РФ 14 тысяч человек. За первый день голосования в выборах приняло участие почти 50% избирателей региона. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, магаданская область, россия, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф