https://ria.ru/20240316/yavka-1933493544.html

Явка на выборах в ЕАО по итогам дня составила 77,32 процента

Явка на выборах в ЕАО по итогам дня составила 77,32 процента - РИА Новости, 16.03.2024

Явка на выборах в ЕАО по итогам дня составила 77,32 процента

Явка на выборах президента РФ по итогам второго дня голосования в Еврейской автономной области на 20.00 (13.00 мск) составила 77,32%, сообщает избирком... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T14:54

2024-03-16T14:54

2024-03-16T14:54

выборы президента россии — 2024

политика

россия

еврейская автономная область

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ВЛАДИВОСТОК, 16 мар – РИА Новости. Явка на выборах президента РФ по итогам второго дня голосования в Еврейской автономной области на 20.00 (13.00 мск) составила 77,32%, сообщает избирком автономии. В 2024 году выборы президента России впервые проходят в течение трех дней. "По состоянию на 20.00 часов на выборах Президента РФ проголосовало 90 534 (77,32%) избирателей автономии", - говорится в сообщении избиркома. Явка в Еврейской автономной области в 2018 году, когда голосование за президента проводилось один день, составила 60,25% при общем количестве избирателей 128 844. Численность избирателей на 1 января в ЕАО составляет 118 713 избирателей. В автономии организованы 160 избирательных участков. В дни голосования дополнительно открылись еще два временных участка - в инфекционной и областной больницах.

https://ria.ru/20240316/vybory-1933438898.html

россия

еврейская автономная область

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, еврейская автономная область