https://ria.ru/20240316/yavka-1933460739.html

Явка на выборах в Иркутской области превысила 40 процентов

Явка на выборах в Иркутской области превысила 40 процентов - РИА Новости, 16.03.2024

Явка на выборах в Иркутской области превысила 40 процентов

Во второй день голосования на выборах президента РФ явка в Иркутской области на 15.00 (10.00 мск) составила более 40%, на участки для голосования пришли почти... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T12:06

2024-03-16T12:06

2024-03-16T12:06

выборы президента россии — 2024

политика

иркутская область

иркутск

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933450147_0:263:2950:1922_1920x0_80_0_0_c2078318a3ef2a6bd423929a0cae1366.jpg

ИРКУТСК, 16 мар - РИА Новости. Во второй день голосования на выборах президента РФ явка в Иркутской области на 15.00 (10.00 мск) составила более 40%, на участки для голосования пришли почти 737 тысяч избирателей, сообщает Избирательная комиссия Иркутской области. В первый день голосования явка в Иркутской области составила более 29,5%. В регионе зарегистрировано более 1,8 миллиона избирателей, работают почти 1,9 тысяч участков для голосования. "Явка избирателей в Иркутской области на выборах президента России 16 марта на 15:00 (10.00 мск) составила 40,41% (736 733 избирателя)", - говорится в сообщении. Лидеры по явке - Катангский (63,8%) и Нукутский (60,6%) районы. В Иркутске на избирательные участки пришли почти 37% избирателей, в Братске - более 38%. За ходом голосования в регионе следят более 5 тысяч наблюдателей от кандидатов в президенты, партий и общественной палаты области. Выборы президента России проходят в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта.

https://ria.ru/20240316/golosovanie-1933460159.html

иркутская область

иркутск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, иркутская область, иркутск, россия