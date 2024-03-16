https://ria.ru/20240316/vybory-1933571250.html

В Тюмени на выборах проголосовали долгожители, шаман и Емеля

В Тюмени на выборах проголосовали долгожители, шаман и Емеля - РИА Новости, 16.03.2024

В Тюмени на выборах проголосовали долгожители, шаман и Емеля

Стодвухлетний долгожитель, девяностолетняя юбиляр, шаман и Емеля приняли участие в выборах президента России на избирательных участках Тюменской области во... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T22:17

2024-03-16T22:17

2024-03-16T23:18

выборы президента россии — 2024

политика

тюмень

тюменская область

леонид слуцкий (политик)

владислав даванков

николай харитонов

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ТЮМЕНЬ, 16 мар – РИА Новости. Стодвухлетний долгожитель, девяностолетняя юбиляр, шаман и Емеля приняли участие в выборах президента России на избирательных участках Тюменской области во второй день голосования, 16 марта, сообщил на брифинге по итогам дня председатель облизбиркома Игорь Халин. Халин рассказал, что лично сегодня проголосовал на участке по улице Холодильной в Тюмени, отметил хорошую активность на избирательных участках и позитивный настрой горожан: "голосовать идет молодежь, люди идут семьями, с детьми, фотографируются на избирательных участках, с удовольствием отвечают на вопросы викторины". "Из интересного можно отметить несколько моментов. Так, самостоятельно на избирательный участок в городе Ишиме пришел Александр Олько, которому исполнилось 102 года. В городе Тюмени свой 90-летний юбилей на избирательном участке отметила Евдокия Логвина. Из креатива-позитива в Тюмени – сегодня проголосовал Емеля, был у нас и шаман", – сообщил журналистам Халин. В Тelegram-канале Тюменской области сообщается, что шаман на избирательный участок "пришел в шкуре медведя и с бубном в руках", а перед голосованием он "провел обряд, который помог сделать ему верный выбор". Герой сказки "По щучьему велению" Емеля пришел на выборы, так как "решил изменить стереотипы про Емелю, ведь в оригинале это ленивый персонаж, и за него все делает щука", и "сегодня герой встал с печи и сделал выбор самостоятельно", отмечается там. В Тюменской области голосование проводится на 1061 стационарном и девяти временных избирательных участках. На территории региона зарегистрировано 1 177 495 избирателей. Досрочно проголосовали около 2,6 тысячи человек, проживающих в труднодоступных и отдаленных местах. На выборах президента России в 2018 году явка в Тюменской области составила 78,93%, тогда голосование проходило только один день. Голосование на выборах президента РФ продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240316/svadba-1933470544.html

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политика, тюмень, тюменская область, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, николай харитонов, россия