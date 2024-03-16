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В Липецкой области проголосовали Чебурашка, гепард и Баба-яга
В Липецкой области проголосовали Чебурашка, гепард и Баба-яга - РИА Новости, 16.03.2024
В Липецкой области проголосовали Чебурашка, гепард и Баба-яга
Чебурашка, гепард, Баба-яга и другие персонажи приняли участие в выборах президента РФ на избирательных участках в Липецкой области, сообщили в правительстве... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T22:00
2024-03-16T22:00
2024-03-16T22:00
выборы президента россии — 2024
политика
липецкая область
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ВОРОНЕЖ, 16 мар - РИА Новости. Чебурашка, гепард, Баба-яга и другие персонажи приняли участие в выборах президента РФ на избирательных участках в Липецкой области, сообщили в правительстве региона. "Чебурашка, гепард, Баба-яга и не только были замечены сегодня на избирательных участках в Липецкой области. К голосованию жители региона подходят креативно, создавая атмосферу праздника", — сообщили в Telegram-канале правительства Липецкой области. Совет федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240316/nablyudateli-1933568163.html
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политика, липецкая область, россия, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, совет федерации рф, николай харитонов
Выборы президента России — 2024, Политика, Липецкая область, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Владислав Даванков, Совет Федерации РФ, Николай Харитонов
В Липецкой области проголосовали Чебурашка, гепард и Баба-яга
В Липецкой области на выборах проголосовали Чебурашка, гепард и Баба-яга