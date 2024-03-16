Рейтинг@Mail.ru
В Липецкой области проголосовали Чебурашка, гепард и Баба-яга - РИА Новости, 16.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип президентских выборов 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
22:00 16.03.2024
https://ria.ru/20240316/vybory-1933569178.html
В Липецкой области проголосовали Чебурашка, гепард и Баба-яга
В Липецкой области проголосовали Чебурашка, гепард и Баба-яга - РИА Новости, 16.03.2024
В Липецкой области проголосовали Чебурашка, гепард и Баба-яга
Чебурашка, гепард, Баба-яга и другие персонажи приняли участие в выборах президента РФ на избирательных участках в Липецкой области, сообщили в правительстве... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T22:00
2024-03-16T22:00
выборы президента россии — 2024
политика
липецкая область
россия
леонид слуцкий (политик)
владислав даванков
совет федерации рф
николай харитонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933153718_0:220:3077:1951_1920x0_80_0_0_855b43ca29a599c2e68608ab847202dc.jpg
ВОРОНЕЖ, 16 мар - РИА Новости. Чебурашка, гепард, Баба-яга и другие персонажи приняли участие в выборах президента РФ на избирательных участках в Липецкой области, сообщили в правительстве региона. "Чебурашка, гепард, Баба-яга и не только были замечены сегодня на избирательных участках в Липецкой области. К голосованию жители региона подходят креативно, создавая атмосферу праздника", — сообщили в Telegram-канале правительства Липецкой области. Совет федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240316/nablyudateli-1933568163.html
липецкая область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933153718_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a10d6782777e485e154a6db60b113aed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, липецкая область, россия, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, совет федерации рф, николай харитонов
Выборы президента России — 2024, Политика, Липецкая область, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Владислав Даванков, Совет Федерации РФ, Николай Харитонов
В Липецкой области проголосовали Чебурашка, гепард и Баба-яга

В Липецкой области на выборах проголосовали Чебурашка, гепард и Баба-яга

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЖенщина голосует на выборах президента России на избирательном участке
Женщина голосует на выборах президента России на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Женщина голосует на выборах президента России на избирательном участке
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 16 мар - РИА Новости. Чебурашка, гепард, Баба-яга и другие персонажи приняли участие в выборах президента РФ на избирательных участках в Липецкой области, сообщили в правительстве региона.
«
"Чебурашка, гепард, Баба-яга и не только были замечены сегодня на избирательных участках в Липецкой области. К голосованию жители региона подходят креативно, создавая атмосферу праздника", — сообщили в Telegram-канале правительства Липецкой области.
Совет федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Выборы президента России - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
Наблюдатели из Индонезии увидели на выборах в Крыму хороший знак
Вчера, 21:50
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаЛипецкая областьРоссияЛеонид Слуцкий (политик)Владислав ДаванковСовет Федерации РФНиколай Харитонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала