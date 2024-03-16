Глава ЦИК Белоруссии заявил, что выборы в России идут организованно

Глава ЦИК Белоруссии: выборы в России идут организованно, соответствуя закону
Голосование на президентских выборах проходит три дня, оно началось в пятницу, 15 марта, а основным днем станет 17 марта.
Голосование на президентских выборах проходит три дня, оно началось в пятницу, 15 марта, а основным днем станет 17 марта.
На пост президента претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
На пост президента претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Дистанционным электронным голосованием на выборах главы государства могут воспользоваться жители 29 регионов.
Дистанционным электронным голосованием на выборах главы государства могут воспользоваться жители 29 регионов.
По всей стране открыты более 94 тысяч избирательных участков.
По всей стране открыты более 94 тысяч избирательных участков.
Избиратели могут проголосовать либо традиционным способом с помощью бумажных бюллетеней, либо электронно с использованием терминалов.
Избиратели могут проголосовать либо традиционным способом с помощью бумажных бюллетеней, либо электронно с использованием терминалов.
Досрочно свой голос на выборах отдали почти 2,6 миллиона россиян.
Досрочно свой голос на выборах отдали почти 2,6 миллиона россиян.
В этом году в выборах впервые принимают участие избиратели из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
В этом году в выборах впервые принимают участие избиратели из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
В ЦИК сообщили, что голосование на выборах президента идет в штатном режиме.
В ЦИК сообщили, что голосование на выборах президента идет в штатном режиме.
Председатель правительства Михаил Мишустин проголосовал дистанционно.
Председатель правительства Михаил Мишустин проголосовал дистанционно.
Для голосования за границей были образованы 295 участков в 144 странах, включая 7 участков в городе Байконур.
Для голосования за границей были образованы 295 участков в 144 странах, включая 7 участков в городе Байконур.
Трехдневное голосование за рубежом будет идти только в трех странах — на Кипре, в Таиланде и Южной Осетии.
Трехдневное голосование за рубежом будет идти только в трех странах — на Кипре, в Таиланде и Южной Осетии.
Голосование на президентских выборах проходит три дня, оно началось в пятницу, 15 марта, а основным днем станет 17 марта.
На пост президента претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Дистанционным электронным голосованием на выборах главы государства могут воспользоваться жители 29 регионов.
По всей стране открыты более 94 тысяч избирательных участков.
Избиратели могут проголосовать либо традиционным способом с помощью бумажных бюллетеней, либо электронно с использованием терминалов.
Досрочно свой голос на выборах отдали почти 2,6 миллиона россиян.
В этом году в выборах впервые принимают участие избиратели из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
В ЦИК сообщили, что голосование на выборах президента идет в штатном режиме.
Председатель правительства Михаил Мишустин проголосовал дистанционно.
Для голосования за границей были образованы 295 участков в 144 странах, включая 7 участков в городе Байконур.
Трехдневное голосование за рубежом будет идти только в трех странах — на Кипре, в Таиланде и Южной Осетии.