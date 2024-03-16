https://ria.ru/20240316/vybory-1933565572.html

Глава ЦИК Белоруссии заявил, что выборы в России идут организованно

Глава ЦИК Белоруссии заявил, что выборы в России идут организованно - РИА Новости, 16.03.2024

Глава ЦИК Белоруссии заявил, что выборы в России идут организованно

Глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко, принимающий участие в наблюдении за выборами президента в России, заявил, что голосование проходит организованно,... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T21:17

2024-03-16T21:17

2024-03-16T21:17

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МИНСК, 16 мар - РИА Новости. Глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко, принимающий участие в наблюдении за выборами президента в России, заявил, что голосование проходит организованно, избирателям обеспечена возможность свободного волеизъявления. "Четыре представителя ЦИК Беларуси сейчас работают в России. Один член ЦИК работает в Псковской области и трое - в Москве и Московской области. Сегодня мы посещали участки в Москве. Посетили семь участков. Впечатление очень хорошее, все достаточно качественно организовано. У людей есть возможность свободного волеизъявления, есть из кого выбирать, есть возможность, как голосовать: будь то электронное или традиционное голосование", - приводит слова Карпенко агентство Белта. Он подчеркнул, что явка на сегодняшний день хорошая, "люди идут, интерес есть". "Я думаю, что выборы пройдут организованно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации", - сказал глава белорусского ЦИК. По его словам, наблюдатели тоже отмечают хорошую организацию выборов. "Мы общались с международными и национальными наблюдателями на участках. Все отмечают, что выборы проходят спокойно, несмотря на то, что идут кибератаки и на сайт Центризбиркома, и на сайт госуслуг, где проходит голосование. Мы читаем об этом в прессе. И понятно из каких стран идут эти атаки", - подчеркнул глава ЦИК Беларуси. Он заявил, что "это можно трактовать как вмешательство во внутренние дела суверенного государства, что подрывает электоральный суверенитет". "Может быть, хватит уже вмешиваться во внутренние дела суверенного государства? Выборы-то проводит конкретная страна для себя, а не для США, ОБСЕ, Великобритании и так далее. Поэтому мы как профессионалы это хорошо понимаем и тоже задумываемся над тем, какие нам нужно поставить барьеры, которые бы не позволили так нагло и нахально вмешиваться в электоральный процесс, который проходит в суверенном государстве, которое тем более избирает главу государства", - подчеркнул Карпенко.

https://ria.ru/20240316/golosovanie-1933557692.html

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