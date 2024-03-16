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Глава ЦИК Белоруссии заявил, что выборы в России идут организованно - РИА Новости, 16.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
21:17 16.03.2024
https://ria.ru/20240316/vybory-1933565572.html
Глава ЦИК Белоруссии заявил, что выборы в России идут организованно
Глава ЦИК Белоруссии заявил, что выборы в России идут организованно - РИА Новости, 16.03.2024
Глава ЦИК Белоруссии заявил, что выборы в России идут организованно
Глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко, принимающий участие в наблюдении за выборами президента в России, заявил, что голосование проходит организованно,... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T21:17
2024-03-16T21:17
выборы президента россии — 2024
в мире
белоруссия
игорь карпенко
обсе
россия
москва
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МИНСК, 16 мар - РИА Новости. Глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко, принимающий участие в наблюдении за выборами президента в России, заявил, что голосование проходит организованно, избирателям обеспечена возможность свободного волеизъявления. "Четыре представителя ЦИК Беларуси сейчас работают в России. Один член ЦИК работает в Псковской области и трое - в Москве и Московской области. Сегодня мы посещали участки в Москве. Посетили семь участков. Впечатление очень хорошее, все достаточно качественно организовано. У людей есть возможность свободного волеизъявления, есть из кого выбирать, есть возможность, как голосовать: будь то электронное или традиционное голосование", - приводит слова Карпенко агентство Белта. Он подчеркнул, что явка на сегодняшний день хорошая, "люди идут, интерес есть". "Я думаю, что выборы пройдут организованно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации", - сказал глава белорусского ЦИК. По его словам, наблюдатели тоже отмечают хорошую организацию выборов. "Мы общались с международными и национальными наблюдателями на участках. Все отмечают, что выборы проходят спокойно, несмотря на то, что идут кибератаки и на сайт Центризбиркома, и на сайт госуслуг, где проходит голосование. Мы читаем об этом в прессе. И понятно из каких стран идут эти атаки", - подчеркнул глава ЦИК Беларуси. Он заявил, что "это можно трактовать как вмешательство во внутренние дела суверенного государства, что подрывает электоральный суверенитет". "Может быть, хватит уже вмешиваться во внутренние дела суверенного государства? Выборы-то проводит конкретная страна для себя, а не для США, ОБСЕ, Великобритании и так далее. Поэтому мы как профессионалы это хорошо понимаем и тоже задумываемся над тем, какие нам нужно поставить барьеры, которые бы не позволили так нагло и нахально вмешиваться в электоральный процесс, который проходит в суверенном государстве, которое тем более избирает главу государства", - подчеркнул Карпенко.
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в мире, белоруссия, игорь карпенко, обсе, россия, москва
Выборы президента России — 2024, В мире, Белоруссия, Игорь Карпенко, ОБСЕ, Россия, Москва
Глава ЦИК Белоруссии заявил, что выборы в России идут организованно

Глава ЦИК Белоруссии: выборы в России идут организованно, соответствуя закону

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВыборы президента России
Выборы президента России - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Выборы президента России
Читать ria.ru в
МИНСК, 16 мар - РИА Новости. Глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко, принимающий участие в наблюдении за выборами президента в России, заявил, что голосование проходит организованно, избирателям обеспечена возможность свободного волеизъявления.
«
"Четыре представителя ЦИК Беларуси сейчас работают в России. Один член ЦИК работает в Псковской области и трое - в Москве и Московской области. Сегодня мы посещали участки в Москве. Посетили семь участков. Впечатление очень хорошее, все достаточно качественно организовано. У людей есть возможность свободного волеизъявления, есть из кого выбирать, есть возможность, как голосовать: будь то электронное или традиционное голосование", - приводит слова Карпенко агентство Белта.
Выборы президента России - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
МГИК рассказала, как прошел второй день голосования на выборах в Москве
Вчера, 20:17
Он подчеркнул, что явка на сегодняшний день хорошая, "люди идут, интерес есть". "Я думаю, что выборы пройдут организованно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации", - сказал глава белорусского ЦИК.
По его словам, наблюдатели тоже отмечают хорошую организацию выборов. "Мы общались с международными и национальными наблюдателями на участках. Все отмечают, что выборы проходят спокойно, несмотря на то, что идут кибератаки и на сайт Центризбиркома, и на сайт госуслуг, где проходит голосование. Мы читаем об этом в прессе. И понятно из каких стран идут эти атаки", - подчеркнул глава ЦИК Беларуси.
Он заявил, что "это можно трактовать как вмешательство во внутренние дела суверенного государства, что подрывает электоральный суверенитет". "Может быть, хватит уже вмешиваться во внутренние дела суверенного государства? Выборы-то проводит конкретная страна для себя, а не для США, ОБСЕ, Великобритании и так далее. Поэтому мы как профессионалы это хорошо понимаем и тоже задумываемся над тем, какие нам нужно поставить барьеры, которые бы не позволили так нагло и нахально вмешиваться в электоральный процесс, который проходит в суверенном государстве, которое тем более избирает главу государства", - подчеркнул Карпенко.
Второй день голосования на выборах президента России
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Голосование на президентских выборах проходит три дня, оно началось в пятницу, 15 марта, а основным днем станет 17 марта.

Люди регистрируются перед началом голосования на выборах президента России на избирательном участке №4126 во Владивостоке

Голосование на президентских выборах проходит три дня, оно началось в пятницу, 15 марта, а основным днем станет 17 марта.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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1 из 11
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

На пост президента претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

Мама кандидата в президенты России от ЛДПР Леонида Слуцкого Наталья опускает бюллетень в урну на президентских выборах на избирательном участке

На пост президента претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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2 из 11
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Дистанционным электронным голосованием на выборах главы государства могут воспользоваться жители 29 регионов.

Работа информационного центра ЦИК РФ

Дистанционным электронным голосованием на выборах главы государства могут воспользоваться жители 29 регионов.

© РИА Новости / Илья Питалев
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3 из 11
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

По всей стране открыты более 94 тысяч избирательных участков.

Иностранные наблюдатели на одном из избирательных участков в Новосибирске во время выборов президента России

По всей стране открыты более 94 тысяч избирательных участков.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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4 из 11
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Избиратели могут проголосовать либо традиционным способом с помощью бумажных бюллетеней, либо электронно с использованием терминалов.

Сотрудница полиции на одном из избирательных участков в Новосибирске

Избиратели могут проголосовать либо традиционным способом с помощью бумажных бюллетеней, либо электронно с использованием терминалов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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5 из 11
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Досрочно свой голос на выборах отдали почти 2,6 миллиона россиян.

Председатель избирательной комиссии голосует на выборах президента России на избирательном участке №4126 во Владивостоке

Досрочно свой голос на выборах отдали почти 2,6 миллиона россиян.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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6 из 11
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

В этом году в выборах впервые принимают участие избиратели из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Члены избирательной комиссии на избирательном участке

В этом году в выборах впервые принимают участие избиратели из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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7 из 11
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

В ЦИК сообщили, что голосование на выборах президента идет в штатном режиме.

Мужчина голосует на выборах президента России на избирательном участке №4126 во Владивостоке

В ЦИК сообщили, что голосование на выборах президента идет в штатном режиме.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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8 из 11
© РИА Новости / Дмитрий Астахов

Председатель правительства Михаил Мишустин проголосовал дистанционно.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время электронного голосования на выборах президента РФ

Председатель правительства Михаил Мишустин проголосовал дистанционно.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
9 из 11
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Для голосования за границей были образованы 295 участков в 144 странах, включая 7 участков в городе Байконур.

Мужчина голосует на выборах президента России на избирательном участке в Запорожской области

Для голосования за границей были образованы 295 участков в 144 странах, включая 7 участков в городе Байконур.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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10 из 11
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Трехдневное голосование за рубежом будет идти только в трех странах — на Кипре, в Таиланде и Южной Осетии.

Женщина голосует на выборах президента России на избирательном участке №4126 во Владивостоке

Трехдневное голосование за рубежом будет идти только в трех странах — на Кипре, в Таиланде и Южной Осетии.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
11 из 11

Голосование на президентских выборах проходит три дня, оно началось в пятницу, 15 марта, а основным днем станет 17 марта.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
1 из 11

На пост президента претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
2 из 11

Дистанционным электронным голосованием на выборах главы государства могут воспользоваться жители 29 регионов.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
3 из 11

По всей стране открыты более 94 тысяч избирательных участков.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
4 из 11

Избиратели могут проголосовать либо традиционным способом с помощью бумажных бюллетеней, либо электронно с использованием терминалов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
5 из 11

Досрочно свой голос на выборах отдали почти 2,6 миллиона россиян.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
6 из 11

В этом году в выборах впервые принимают участие избиратели из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
7 из 11

В ЦИК сообщили, что голосование на выборах президента идет в штатном режиме.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
8 из 11

Председатель правительства Михаил Мишустин проголосовал дистанционно.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
9 из 11

Для голосования за границей были образованы 295 участков в 144 странах, включая 7 участков в городе Байконур.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
10 из 11

Трехдневное голосование за рубежом будет идти только в трех странах — на Кипре, в Таиланде и Южной Осетии.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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11 из 11
 
Выборы президента России — 2024В миреБелоруссияИгорь КарпенкоОБСЕРоссияМосква
 
 
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